Reworld Media : contrat pour l'offre éditoriale d'Air France

(CercleFinance.com) - Reworld Media et Michelin Editions annoncent avoir été choisis pour concevoir et mettre en oeuvre la nouvelle offre éditoriale innovante et multicanale (print, digitale et audiovisuelle) d'Air France, à l'issue d'un appel d'offres lancé en mars 2021. Dans ce cadre, Reworld Media coordonnera la production des contenus éditoriaux, le développement des différents supports et la régie publicitaire de ce nouveau dispositif, pour lequel Michelin Editions produira tous les contenus liés aux voyages. La collaboration avec Air France débute dès ce jour, la nouvelle formule sera dévoilée début 2022. Cette nouvelle activité sera pilotée par Reworld Media et dirigée par Caroline Pois, directrice générale creative solutions de sa filiale Media 365.

