Reworld Media autorisé à acquérir les activités de Publishers de Unify auprès du Groupe TF1

(AOF) - Dans la cadre de l’accord conclu avec le Groupe TF1 le 28 juin dernier, Reworld Media indique avoir reçu l’autorisation de l'Autorité de la concurrence en vue de l’acquisition des activités Publishers de Unify. Considérant que l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence, l'Autorité a autorisé l'opération sans conditions.

Le 22 septembre 2022, le groupe Reworld Media avait notifié auprès de l'Autorité son projet de prise de contrôle exclusif de la société Unify.

La société Unify est principalement active dans les secteurs de l'édition de magazines papiers (Marmiton) et de la vente d'espaces de publicité dans la presse magazine ainsi que dans l'exploitation de sites Internet éditoriaux (aufeminin.com, doctissimo.fr, marmiton.org, etc.), de médias sociaux (Fraîches, Minute Buzz, Juste Mieux) et la vente d'espaces de publicité en ligne.

Le groupe Reworld Media est un groupe de média français actif principalement dans les secteurs de l'édition de magazines papiers en France (Grazia, Marie Claire, Auto Plus, Closer, Gourmand, Science&Vie, etc.) et de la vente d'espaces publicitaires dans ces magazines. Il exploite également des sites Internet éditoriaux (telestar.fr, melty.fr, gourmand.viepratique.fr, etc.) et vend des espaces publicitaires sur ces sites.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les acteurs français bien positionnés dans la production audiovisuelle

Parmi les acteurs indépendants, le Français Banijay est le leader mondial avec un chiffre d'affaires attendu de 3 milliards d'euros en 2022 sur un marché qui représente 100 milliards de revenus. Mediawan (soutenu par le fonds KKR), dont le chiffre d'affaires s'élève à 1 milliard d'euros, est l'autre principal intervenant français du secteur. Le marché est encore très fragmenté car selon l'Observatoire européen de l'audiovisuel, les vingt premiers groupes de production étaient à l'origine de seulement 38% des titres créés en 2020. Toutefois les experts estiment que le secteur est entré dans une phase de consolidation. Ainsi la cotation en bourse de Banijay vise à lui permettre de mieux participer à ce mouvement.