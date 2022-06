Reworld Media: acquisition des activités Publishers de Unify information fournie par Cercle Finance • 29/06/2022 à 13:08

TF1 annonce avoir signé un accord en vue de la cession des activités Publishers de Unify au groupe Reworld Media, opération qui porterait l'audience de Reworld Media à plus de 36 millions de visiteurs uniques mensuels selon Médiamétrie.



L'accord porte sur douze marques digitales, dont aufeminin, Marmiton et Doctissimo, ainsi que des activités de production audiovisuelle, sociales et influence, la régie publicitaire Unify Advertising et deux médias digitaux opérés au Royaume Uni.



Dans un contexte où TF1 souhaitait se concentrer sur ses activités d'éditeur de contenus, de streaming multicanal et de production, il a reçu plusieurs marques d'intérêt et a considéré l'offre de Reworld Media comme la plus pertinente.



Reworld Media s'est engagé à reprendre l'ensemble des collaborateurs du pôle. La réalisation définitive de l'opération reste soumise aux conditions suspensives habituelles en la matière, en particulier l'autorisation de l'Autorité de la Concurrence.