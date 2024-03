Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Reworld Media: acquisition de Trygr information fournie par Cercle Finance • 05/03/2024 à 09:27









(CercleFinance.com) - Reworld Media annonce l'acquisition de Trygr, acteur des technologies publicitaires expert du Retail Média, opération qui 'vient renforcer le développement du groupe sur un segment de marché de la publicité digitale en forte croissance'.



'Avec Trygr, Reworld Media propose désormais des campagnes full Retail Média, basées sur des données 'acheteurs' et diffusées sur les sites des distributeurs et e-commerçants', explique le groupe de médias.



'Cette collaboration optimise l'ensemble de la chaîne de valeur, de la qualification de l'audience jusqu'à la mesure de la performance. Elle offre aux marques annonceurs une solution média et data puissante, très simple à activer', poursuit-il.





