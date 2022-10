Reworld Media: acquisition de Grazia à l'international information fournie par Cercle Finance • 21/10/2022 à 12:34

(CercleFinance.com) - Le groupe de presse Reworld Media, propriétaire entre autres de Top Santé et Télé Magazine, a annoncé jeudi avoir signe un accord avec l'italien Mondadori en vue de l'acquisition des marques Grazia et Icon dans le monde.



Reworld, qui détenait déjà le titre Grazia en France, indique avoir conclu une offre d'achat portant sur les marques Grazia et Icon à l'international, incluant les activités médias en Italie (print et digital).



A titre d'indication, Grazia est actuellement distribué dans 21 pays.



Reworld Media deviendrait ainsi propriétaire d'une des marques média haut de gamme féminin référente à l'échelle mondiale, le titre étant exploité - entre autres - au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, en Chine et en Allemagne.



Egalement intégrée à cette offre, la marque Icon est, de son côté, dédiée à la mode et au style de vie dans l'univers masculin.



'Nous accueillons la nouvelle positivement, ces acquisitions étant parfaitement cohérentes avec le positionnement et la stratégie de Reworld, notamment sur sa volonté d'internationalisation', jugent ce matin les analystes d'Euroland.



La société de Bourse réitère ainsi sa recommandation à l'achat et son objectif de cours de 9,8 euros, jugeant la décote du titre par rapport à ses comparables, qui approche les 50%, toujours de plus en plus injustifiée.



Fondé en 2012, Reworld Media s'est développé à coup d'acquisitions et a réalisé, l'an dernier, un chiffre d'affaires annuel de près de 470 millions d'euros sur la base d'une présence dans 11 pays et d'un effectif de 1150 collaborateurs.