Reworld Media : a réalisé son augmentation de capital

(CercleFinance.com) - Reworld Media SA annonce la réalisation de l'augmentation de capital réservée à Arnoldo Mondadori Editore - Società per Azioni par émission d'actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription. Le montant total de l'augmentation de capital s'élève à 12 599 999,20 E et se décompose en 100 398,40 E de valeur nominale et 12 499 600,80 E de prime d'émission. L'opération a donné lieu à la création de 5 019 920 actions ordinaires, d'une valeur nominale de 0,02 E, au prix unitaire de 2,51 E. Cette opération porte la participation d'Arnoldo Mondadori Editore - Società per Azioni au capital de Reworld Media de 8% à 17,3%.

Valeurs associées REWORLD MEDIA Euronext Paris +1.15%