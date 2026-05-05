Revvity revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels et de chiffre d'affaires, hors division chinoise d'immunodiagnostic

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Revvity RVTY.N a revu à la baisse mardi ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires annuels, le fabricant d'équipements médicaux ayant décidé d'exclure de ses prévisions son activité d'immunodiagnostic en Chine, qu'il prévoit de céder.

Voici les résultats:

* Revvity prévoit un bénéfice ajusté pour 2026 compris entre 5,20 et 5,30 dollars par action, contre une prévision antérieure de 5,35 à 5,45 dollars par action.

* Selon les données compilées par LSEG, les analystes s'attendaient à un bénéfice annuel de 5,39 dollars par action.

* La société a déclaré avoir décidé de céder son activité d'immunodiagnostic en Chine, qui représentait environ 6% de son chiffre d'affaires total au cours de l'exercice 2025.

* Revvity a signé une lettre d'intention avec un acheteur potentiel et prévoit de conclure un accord définitif au deuxième trimestre 2026, la transaction devant être finalisée en 2027, sous réserve des autorisations réglementaires, a indiqué la société.

* Elle prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 2,81 et 2,84 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 2,96 à 2,99 milliards de dollars.

* Les entreprises proposant des outils et des services dans le domaine des sciences de la vie sont confrontées à un financement post-pandémique prudent pour les petites biotechnologies et à un financement faible de la recherche universitaire.

* La société a enregistré un bénéfice trimestriel ajusté de 1,06 dollar par action, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 1,02 dollar.

* Le chiffre d'affaires de sa division de diagnostic, qui fournit des outils de test pour des processus tels que le dépistage génétique, a augmenté de 8% par rapport à l'année dernière, pour atteindre 349 millions de dollars.

* La division des sciencesde la vie de Revvity, qui fournit des réactifs et des instruments pour la découverte et le développement de médicaments, a généré un chiffre d'affaires trimestriel de 362 millions de dollars, contre des estimations de361,2 millions de dollars.