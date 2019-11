REVLON creuse ses pertes

(AOF) - Revlon a réalisé au troisième trimestre 2019 une perte nette de 44,7 millions de dollars, ou -0,84 dollar par action, contre une perte nette de 37,5 millions, ou 0,71 dollar par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, la perte par action est ressortie à 0,71 dollar. Le chiffre d'affaires a reculé de 8,9% à 596,8 millions de dollars, pénalisé notamment par le déstockage des détaillants américains. Cette baisse de la demande n'a été que partiellement compensée par la hausse des ventes de la marque Elizabeth Arden.

