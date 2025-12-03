REUTERS SUIVANT-Le règlement du procès Trump-CBS a été une "bonne décision", selon Shari Redstone, la magnat des médias

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La magnat des médias Shari Redstone a déclaré mercredi que Paramount PSKY.O avait pris la "bonne décision" en acceptant de payer 16 millions de dollars pour régler un procès intenté par le président américain Donald Trump à la suite d'une interview accordée à l'émission "60 Minutes".

S'exprimant lors du sommet Reuters NEXT à New York, l'ancienne présidente de Paramount a déclaré qu'elle n'avait pas été impliquée dans le processus de prise de décision pour le règlement.

Regardez la retransmission en direct de la scène mondiale ici et lisez l'intégralité de la couverture ici .