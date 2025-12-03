 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 104,00
+0,22%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

REUTERS SUIVANT-Le règlement du procès Trump-CBS a été une "bonne décision", selon Shari Redstone, la magnat des médias
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 18:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La magnat des médias Shari Redstone a déclaré mercredi que Paramount PSKY.O avait pris la "bonne décision" en acceptant de payer 16 millions de dollars pour régler un procès intenté par le président américain Donald Trump à la suite d'une interview accordée à l'émission "60 Minutes".

S'exprimant lors du sommet Reuters NEXT à New York, l'ancienne présidente de Paramount a déclaré qu'elle n'avait pas été impliquée dans le processus de prise de décision pour le règlement.

Regardez la retransmission en direct de la scène mondiale ici et lisez l'intégralité de la couverture ici .

Valeurs associées

PARAMOUNT SKYD RG-B
15,0750 USD NASDAQ -4,71%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank