REUTERS SUIVANT-Ferrovial envisage de nouvelles opportunités dans les aéroports américains, selon son directeur général
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 18:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Doyinsola Oladipo

Le géant espagnol de la construction Ferrovial FERF.AS voit d'autres opportunités d'investissement dans les aéroports à travers les Etats-Unis suite à la rénovation massive du terminal de l'aéroport John F. Kennedy de New York, a déclaré jeudi le directeur général Ignacio Madridejos.

S'exprimant lors de la conférence Reuters NEXT, Ignacio Madridejos a déclaré que la société d'infrastructure s'attendait à une croissance à long terme du nombre de passagers. La demande de voyages aux États-Unis s'est étiolée en 2025 en partie en raison de l'inflation et des préoccupations concernant les politiques du président Donald Trump en matière d'immigration et de commerce.

Valeurs associées

FERROVIAL
29,4100 EUR Sibe -0,27%
