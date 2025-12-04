REUTERS SUIVANT-Ferrovial envisage de nouvelles opportunités dans les aéroports américains, selon son directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Doyinsola Oladipo

Le géant espagnol de la construction Ferrovial FERF.AS voit d'autres opportunités d'investissement dans les aéroports à travers les Etats-Unis suite à la rénovation massive du terminal de l'aéroport John F. Kennedy de New York, a déclaré jeudi le directeur général Ignacio Madridejos.

S'exprimant lors de la conférence Reuters NEXT, Ignacio Madridejos a déclaré que la société d'infrastructure s'attendait à une croissance à long terme du nombre de passagers. La demande de voyages aux États-Unis s'est étiolée en 2025 en partie en raison de l'inflation et des préoccupations concernant les politiques du président Donald Trump en matière d'immigration et de commerce.

