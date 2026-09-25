REUTERS NEXT – Le président de la FTC estime que les développeurs d'IA devraient être tenus responsables du comportement de leurs agents

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Apporte des précisions et du contexte sur les propos de Ferguson tout au long de l'article)

par Jody Godoy

Le président de la Commission fédérale du commerce des États-Unis, Andrew Ferguson, a déclaré vendredi qu'il s'opposerait à ce que les agents d’IA soient décrits comme des acteurs autonomes qui “échappent à tout contrôle” et agissent selon “leur propre volonté et leurs propres désirs”, suggérant que ce sont les développeurs qui donnent des instructions à ces agents qui seraient responsables des dommages causés.

“Tant que j’occuperai le poste de président, je continuerai à m’opposer à cette anthropomorphisation de ces outils”, a déclaré M. Ferguson lors de l’événement Reuters Momentum AI à Austin. “Si quelqu’un demande à un outil de faire quelque chose, et que l’outil s’exécute, je ne pense pas que nous dirions: “Oh, que faire de cet outil?” ”

Les remarques de M. Ferguson ont mis en lumière les pistes que pourrait explorer l’administration Trump alors que se multiplient les incidents dans lesquels des tests d’IA dotée d’autonomie ont entraîné des accès involontaires et non autorisés à des données d’entreprises ou gouvernementales .

Les entreprises spécialisées dans l’intelligence artificielle ont parfois décrit ces systèmes comme agissant hors du contrôle humain, mais des examens ultérieurs des pistes d’audit ont montré que les systèmes exécutaient les instructions qui leur avaient été données, a déclaré M. Ferguson.

Des incidents récents impliquant des agents d’IA accédant à des systèmes externes ont incité les gouvernements et les dirigeants du secteur à examiner si les mesures existantes de surveillance et de cybersécurité sont suffisantes à mesure que ces systèmes gagnent en autonomie.

Les États-Unis devraient utiliser les outils juridiques existants, a déclaré M. Ferguson. Il a suggéré que le pouvoir dont dispose la FTC (Commission fédérale du commerce) de prendre des mesures à l’encontre des entreprises qui ne divulguent pas les violations de données pourrait également s’appliquer aux développeurs d’IA.

INQUIÉTUDES CONCERNANT LA TARIFICATION PERSONNALISÉE

La FTC s’apprête à demander aux entreprises en contact direct avec les consommateurs de lui fournir des données sur leur recours à la tarification personnalisée, a déclaré M. Ferguson.

La tarification personnalisée désigne le fait pour les entreprises d’utiliser les données individuelles des consommateurs, telles que leur localisation et leur historique de navigation sur Internet, pour fixer leurs prix. M. Ferguson a déclaré le mois dernier que la FTC n’hésiterait pas à faire respecter la loi dans ce domaine, en particulier lorsque les entreprises ne divulguent pas cette pratique.

En tant que consommateur individuel, il a déclaré être particulièrement préoccupé par le recours à cette pratique par les applications de livraison et de covoiturage, ainsi que par les compagnies aériennes.

La FTC demanderait des informations aux entreprises afin de publier une étude sur cette pratique. La prédécesseure de M. Ferguson, Lina Khan, avait lancé une étude similaire sur cette pratique, qu’elle qualifiait de “tarification par surveillance”. Cette étude portait sur les entreprises proposant des services de données et de conseil, plutôt que sur les commerçants eux-mêmes.