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REUTERS NEXT - La directrice générale de Genentech déclare viser un médicament contre l'obésité tolérable et abordable
information fournie par Reuters 16/03/2026 à 15:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ashley Magargee, directrice générale de l'unité Genentech de Roche, a déclaré lundi que l'entreprise s'efforçait de constituer un portefeuille de médicaments contre l'obésité qui soient à la fois tolérables en termes d'effets secondaires et abordables.

"De nombreux patients abandonnent leur traitement pour diverses raisons", a déclaré Magargee lors de l'événement Reuters Pharma USA 2026 à Philadelphie, soulignant que le maintien du poids à long terme et les thérapies combinées pour les personnes qui ne répondent pas à un seul médicament sont deux domaines d'intérêt.

"Comment non seulement mettre ces nouveaux médicaments à la disposition des patients, mais aussi comment obtenir un portefeuille de médicaments abordable pour traiter tous les besoins de la population de patients aujourd'hui?" a-t-elle déclaré.

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