REUTERS NEWS SCHEDULE AT 11:00 a.m. GMT/06:00 a.m. ET

8 février - Voici les principaux sujets et les plans de couverture à venir pour le service de texte de Reuters à 11h00 GMT/06h00 ET. Pour un calendrier complet des nouvelles et des événements, consultez notre calendrier éditorial sur Reuters Connect .

TOP STORIES

MONDIAL

ISRAEL-PALESTINE/

Les forces israéliennes intensifient leurs frappes sur la ville frontalière de Rafah à Gaza

Les forces israéliennes ont bombardé des quartiers de la ville frontalière de Rafah, dans le sud du pays, où plus de la moitié de la population de Gaza s'est réfugiée jeudi, au lendemain du rejet par le Premier ministre Benjamin Netanyahu d'une proposition visant à mettre fin à la guerre dans l'enclave palestinienne.

PAKISTAN-ELECTION/

Cinq personnes tuées lors des violences qui ont émaillé les élections au Pakistan; les services de téléphonie mobile sont suspendus

Au moins cinq personnes ont été tuées dans des attaques de militants au Pakistan jeudi, alors que le pays votait pour des élections générales après avoir suspendu temporairement les services de téléphonie mobile et fermé certaines frontières terrestres pour maintenir l'ordre public.

LES ETATS-UNIS

MIGRATION-USA/CONGRES

Le Sénat américain rejette l'accord sur les frontières, mais l'aide à l'Ukraine et à Israël pourrait être maintenue

Les républicains du Sénat américain ont rejeté mercredi un effort bipartisan visant à renforcer la sécurité des frontières, qui avait pris des mois à négocier, mais ils ont déclaré qu'ils pourraient encore approuver l'aide à l'Ukraine et à Israël qui avait été liée à l'accord.

USA-TRUMP/AMENDEMENT-COURT

Trump porte son combat pour rester sur le bulletin de vote devant la Cour suprême des États-Unis

Les avocats de Donald Trump ont porté jeudi devant la Cour suprême des Etats-Unis son combat contre une campagne visant à l'exclure des scrutins présidentiels des Etats pour ses actions liées à l'attentat du Capitole en 2021, dans une affaire qui a des implications majeures pour l'élection de novembre.

AFFAIRES

UNILEVER-RÉSULTATS/

Unilever lance un rachat d'actions de 1,6 milliard de dollars, le directeur général exigeant des améliorations

Unilever a lancé jeudi un rachat d'actions de 1,5 milliard d'euros (1,6 milliard de dollars) après une hausse des volumes pour la première fois en dix trimestres, bien que son directeur général ait déclaré que ses performances devaient être améliorées.

SOFTBANK GROUP-RESULTS/

SoftBank affiche son premier bénéfice en cinq trimestres avec un revenu net de 6,6 milliards de dollars

Le groupe japonais SoftBank a renoué avec les bénéfices pour la première fois en cinq trimestres jeudi, la société d'investissement technologique japonaise ayant été soutenue par une reprise des entreprises de son portefeuille, ce qui a suscité l'espoir qu'elle sortait d'une période de repli.

STYLE DE VIE ET DIVERTISSEMENT

POULETS LUNAIRES/VIETNAM

Les poulets Bigfoot qui sillonnent les tables vietnamiennes pendant le Têt

Connu pour ses pattes étrangement grandes, le poulet Dong Tao est depuis des générations un mets délicat au Vietnam, consommé principalement pendant les vacances du Nouvel An lunaire.

CHANGEMENT CLIMATIQUE/JANVIER-CHALEUR

Le mois de janvier a été le plus chaud jamais enregistré dans le monde, selon les scientifiques de l'UE

Le monde vient de connaître le mois de janvier le plus chaud jamais enregistré, poursuivant une série de chaleurs exceptionnelles alimentées par le changement climatique, a déclaré jeudi le Copernicus Climate Change Service de l'Union européenne (C3S).

SPORTS

FOOTBALL-HONGKONG/MESSI

SOCCER - La Chine déclare que l'absence de Messi au match de Hong Kong dépasse le "domaine du sport", alors que la colère monte

Les médias d'Etat chinois, les hommes politiques de Hong Kong et certains supporters ont rapidement condamné la participation du joueur argentin Lionel Messi à un match au Japon mercredi, alors qu'il était resté sur le banc de touche quelques jours plus tôt lors d'un match très attendu à Hong Kong.

OLYMPIQUES-2024/MÉDAILLES

OLYMPIQUE - Les podiums de Paris 2024 ramèneront un morceau de la Tour Eiffel chez eux

Les athlètes qui monteront sur le podium des prochains Jeux olympiques de Paris seront récompensés par un morceau de la Tour Eiffel, ont annoncé les organisateurs jeudi, en dévoilant les médailles de l'événement qui sont serties de jetons en forme d'hexagone forgés à partir de la ferraille du monument.

À VENIR

POLITIQUE / AFFAIRES INTERNATIONALES

COLONNE-MILLER/MEDICARE (PIX)

COLONNE - Retarder l'inscription à l'assurance-maladie peut être une erreur coûteuse à vie

Alors que vous vous apprêtez à prendre votre retraite, soyez attentif aux règles d'inscription à l'assurance-maladie. Si vous ne vous inscrivez pas pendant la période de sept mois autour de votre 65e anniversaire, vous risquez de commettre une erreur coûteuse qui vous obligera à payer des primes mensuelles plus élevées par la suite.

8 fév 06:00 ET / 11:00 GMT

MIGRATION-USA/CONGRESS-MURPHY (PIX)

Le sénateur démocrate américain Chris Murphy évoque l'échec des négociations sur les frontières

Le sénateur démocrate américain Chris Murphy, l'un des trois négociateurs du projet de loi bipartisan visant à renforcer la sécurité aux frontières et à fournir une aide à l'Ukraine et à Israël, s'entretient avec Reuters de l'échec des composantes frontalières du projet de loi et des perspectives d'action future.

8 fév 06:00 ET / 11:00 GMT

SAFRICA-POLITICS/ (PIX) (TV)

Le président sud-africain prononce son discours sur l'état de la nation

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa prononcera un discours sur l'état de la nation devant le parlement.

8 fév 12:00 ET / 17:00 GMT

UN-GUTERRES/ (TV)

Conférence de presse du Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres

Conférence de presse du Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, sur les priorités pour 2024.

8 fév 12:30 ET / 17:30 GMT

USA-TRUMP/AMENDEMENT-NEXT

ENCADRE - Que se passera-t-il après que la Cour suprême des États-Unis aura entendu l'appel de Trump concernant le Colorado?

Un ENCADRE présente les prochaines étapes après que la Cour suprême des États-Unis aura entendu jeudi (Feb 8) l'appel de Donald Trump contre une décision judiciaire interdisant à l'ancien président de participer au scrutin des primaires républicaines du Colorado.

8 Feb 16:00 ET / 21:00 GMT

MALAYSIA-POLITICS/SHARIA-COURT (PIX) (TV)

La Cour suprême de Malaisie doit rendre son verdict dans le cadre d'un recours contre les lois islamiques dans l'État de Kelantan

La Cour fédérale de Malaisie devrait rendre son verdict dans une affaire constitutionnelle contestant la légalité de plus d'une douzaine de lois islamiques dans l'État de Kelantan, gouverné par le parti islamiste PAS.

9 Feb 18:00 ET / 23:00 GMT

RUSSIA-PUTIN/CARLSON

Interview de Vladimir Poutine avec Tucker Carlson

Le président russe Vladimir Poutine accorde une interview à Tucker Carlson

8 fév 18:00 ET / 23:00 GMT

INDONESIA-ELECTION/

L'institut de sondage indonésien publie sa dernière enquête d'opinion avant l'élection présidentielle du 14 février

A l'approche de l'élection présidentielle indonésienne du 14 février, un institut de sondage indépendant publiera les résultats de la dernière enquête d'opinion, alors que les candidats se préparent à clôturer la saison de campagne par des rassemblements importants dans la capitale Jakarta.

9 fév 22:00 ET / 03:00 GMT

GLOBAL-ENVIRONMENT/UKRAINE (PIX)

Un rapport sur l'Ukraine établit des normes pour la reconstruction après les dommages environnementaux causés par la guerre

Le groupe de travail de personnalités internationales que Mme Wallstrom copréside avec Andriy Yermak, chef de cabinet du président ukrainien Zelensky, rassemble des personnalités de premier plan de la politique internationale et de l'activisme environnemental, dont Mary Robinson et Greta Thunberg, pour travailler sur trois objectifs principaux: l'évaluation des dommages environnementaux causés par la guerre, l'obligation de rendre compte des crimes contre l'environnement et l'aide à la reconstruction écologique de l'Ukraine après la guerre.

Le rapport contient des recommandations à l'intention de la communauté internationale, principalement l'UE et les États-Unis, et du gouvernement ukrainien, afin de remédier aux dommages et de faire en sorte que les auteurs de dommages délibérés à l'environnement répondent de leurs actes.

9 février

USA-ALLEMAGNE/ (PIX) (TV)

Le chancelier allemand Scholz se rend aux États-Unis pour rencontrer le président Biden Le chancelier allemand Olaf Scholz se rend aux États-Unis pour une visite de deux jours et rencontrera le président Joe Biden à la Maison Blanche le 9 février. Les deux dirigeants s'entretiendront notamment de la nécessité d'obtenir une aide supplémentaire pour l'Ukraine et des efforts visant à prévenir une escalade régionale au Moyen-Orient, a indiqué la Maison-Blanche.

9 Fév

VENEZUELA-POLITICS/DATE

Le gouvernement vénézuélien devrait annoncer la date des élections de 2024

Le gouvernement vénézuélien devrait annoncer la date des élections présidentielles de 2024.

9 Fév

SPORTS

FOOTBALL-NFL-SUPERBOWL/COMMERCIALS

Les publicités du Super Bowl délaissent la politique pour des célébrités, Taylor Swift et l'IA

Les fans de football s'attendent à voir de nombreux noms d'Hollywood - et peut-être même à apercevoir la mégastar Taylor Swift dans les tribunes - lorsque les Kansas City Chiefs affronteront les San Francisco 49ers lors du Super Bowl ce dimanche.

8 fév 06:00 ET / 11:00 GMT

AFFAIRES / ÉCONOMIE

TAUX DU PEROU

Taux d'intérêt au Pérou

8 Feb 06:00 ET / 11:00 GMT

CANADA-LOGEMENT/

Les partisans de l'immobilier canadien risquent de mettre à mal les plans de lutte contre l'inflation de Macklem

Après une année d'effondrement, le marché immobilier canadien montre les premiers signes de reprise, et les agents immobiliers disent que la demande refoulée, la pénurie chronique de logements, la flambée des loyers et les espoirs d'une réduction des taux d'intérêt pourraient alimenter un rallye dans le secteur qui pourrait raviver l'inflation

8 Feb 06:00 ET / 11:00 GMT

DTE ENERGY-RESULTS/

Publication des résultats de DTE Energy Co pour le quatrième trimestre 2023

DTE Energy Co devrait afficher une hausse de son bénéfice trimestriel ce jeudi.

8 fév 06:43 ET / 11:43 GMT

HERSHEY-RÉSULTATS/

Hershey Co T4 2023 Earnings

Hershey devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, aidé par des prix plus élevés ainsi que par une forte demande pour ses chocolats et ses produits de confiserie pendant la période des fêtes de fin d'année. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les tendances de la demande pendant la saison des fêtes, la croissance des volumes, tout prix supplémentaire entrepris et les prévisions 2024 que la société fournira.

8 fév 06:45 ET / 11:45 GMT

TAPESTRY-RESULTS/

Tapestry Inc Résultats T2 2024

Tapestry devrait publier jeudi une légère hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, aidé par une demande soutenue pour ses sacs à main et articles de maroquinerie haut de gamme Coach. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur la reprise en Chine, la demande américaine et les commentaires sur l'appétit des consommateurs en 2024.

8 fév 06:45 ET / 11:45 GMT

KIMCO REALTY-RESULTS/

Kimco Realty Corp T4 2023 Earnings

Kimco Realty Corp devrait afficher une hausse des revenus au quatrième trimestre, bénéficiant d'une demande robuste d'un ensemble diversifié de détaillants et de volumes de location plus élevés. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur l'occupation, la hausse des coûts et les prévisions annuelles.

8 fév 06:50 ET / 11:50 GMT

UNDERARMOUR-RESULTS/

Les résultats d'Under Armour pour le troisième trimestre 2023

L'entreprise a été créée par le président du Conseil d'administration de la Banque centrale européenne (BCE), le président du Conseil d'administration de la Banque centrale européenne (BCE), le président du Conseil d'administration de la Banque centrale européenne (BCE) et le président du Conseil d'administration de la Banque centrale européenne (BCE). Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur la demande pendant les fêtes de fin d'année, les remises, les stocks et la baisse des coûts d'intrants.

8 fév 06:55 ET / 11:55 GMT

CONOCOPHILLIPS-RESULTS/

Communiqué de presse sur les résultats de Conocophillips pour le quatrième trimestre 2023

ConocoPhillips devrait annoncer une baisse de son bénéfice trimestriel, pénalisé par la baisse des prix des matières premières. Les investisseurs attendront avec impatience tout commentaire sur les acquisitions potentielles et la demande.

8 fév 07:00 ET / 12:00 GMT

PHILIP MORRIS-RÉSULTATS/

Philip Morris International Inc T4 2023 Earnings

Philip Morris International devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, aidé par la hausse des prix de ses cigarettes combustibles ainsi que par une demande stable pour ses produits de tabac chauffé. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les tendances de la demande et à toute prévision fournie par l'entreprise.

8 fév 07:00 ET / 12:00 GMT

MASCO-RESULTS/

Masco Corp T4 2023 Earnings

Le fabricant de produits pour la construction de maisons Masco devrait afficher une baisse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre jeudi, en raison d'une demande plus faible pour ses produits de plomberie et d'architecture, y compris les peintures. Les investisseurs chercheront des commentaires sur la demande, l'action sur les prix, les ventes et les prévisions de bénéfices.

8 fév 07:00 ET / 12:00 GMT

MEXICO-ÉCONOMIE/INFLATION

Mexique - Inflation finale

L'agence nationale des statistiques du Mexique publie les données d'inflation pour le mois précédent.

8 fév 07:00 ET / 12:00 GMT

BAXTER INTL-RESULTS/

Baxter publiera ses résultats pour le quatrième trimestre

Baxter devrait publier ses résultats du quatrième trimestre jeudi. Les investisseurs se concentreront sur les prévisions pour 2024 et les ventes de produits de dialyse et de pompes à perfusion.

8 fév 07:15 ET / 12:15 GMT

S&P GLOBAL-RESULTS/

Publication des résultats de S&P Global Inc pour le quatrième trimestre 2023

L'entreprise a été créée par le président du conseil d'administration de la Banque de France, le président du conseil d'administration de la Banque de France, le président du conseil d'administration de la Banque de France et le président du conseil d'administration de la Banque de France.

8 fév 07:15 ET / 12:15 GMT

RALPH LAUREN-RÉSULTATS/

Résultats de Ralph Lauren pour le troisième trimestre 2024

Ralph Lauren devrait annoncer une légère augmentation de son chiffre d'affaires trimestriel, car la demande pour ses chemises et pulls coûteux se maintient, alimentée par la tendance populaire du "luxe discret". Les investisseurs se concentreront sur les prévisions de la société, ses commentaires sur la demande, le comportement des consommateurs, les tendances en Chine et tout signe d'impact sur l'activité du conflit au Moyen-Orient.

8 fév 08:00 ET / 13:00 GMT

BOMBARDIER-RÉSULTATS/

Le fabricant d'avions d'affaires Bombardier devrait annoncer des revenus plus élevés grâce à la livraison d'un plus grand nombre d'avions

Le fabricant d'avions d'affaires Bombardier devrait annoncer des revenus trimestriels en hausse, aidés par une augmentation des livraisons due à une demande soutenue d'avions privés.

8 fév 08:30 ET / 13:30 GMT

INTERCONTI EXC-RÉSULTATS/

Communiqué de presse du quatrième trimestre 2023 d'Intercontinental Exchange Inc

Intercontinental Exchange, société mère du NYSE, devrait annoncer une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre jeudi, aidée par des volumes de transactions plus importants. Les analystes et les investisseurs surveilleront de près les mises à jour sur la croissance des activités hypothécaires et la reprise des offres publiques initiales.

8 fév 08:30 ET / 13:30 GMT

USA-FED/BARKIN

Le président de la Réserve fédérale de Richmond, M. Barkin, est interviewé sur Bloomberg TV

Le président de la Banque fédérale de réserve de Richmond, Thomas Barkin, est interviewé sur Bloomberg TV.

8 fév 08:30 ET / 13:30 GMT

THOMSONREUTERS-RESULTS/

T4 2023 Thomson Reuters Corp Earnings Release (en anglais) Heure estimée. Prévue avant l'ouverture du marché (BMO).

8 Feb 08:30 ET / 13:30 GMT

CEMEX-RESULTS/

Publication des résultats de Cemex SAB de CV pour le quatrième trimestre 2023

Le cimentier mexicain Cemex publiera ses résultats du quatrième trimestre et de l'année complète avant l'ouverture du marché. Une conférence téléphonique avec les analystes suivra à 9 heures, heure locale.

8 fév 08:30 ET / 13:30 GMT

INTERPUBLIC GRP-RESULTS/

Le groupe de sociétés Interpublic présentera ses résultats du quatrième trimestre

Le groupe de sociétés Interpublic devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, les entreprises dépensant davantage en publicité.

8 fév 08:30 ET / 13:30 GMT

ARCA CONTINENTAL-RESULTS/

Communiqué de résultats du quatrième trimestre 2023 d'Arca Continental SAB de CV

L'embouteilleur mexicain Arca Continental publie ses résultats du quatrième trimestre et de l'année complète avant l'ouverture du marché. Une conférence téléphonique avec les analystes suivra à 10 heures, heure locale.

8 fév 09:30 ET / 14:30 GMT

BRETAGNE-BOE/MANN

Mme Mann, responsable de la fixation des taux de la Banque d'Angleterre, parle de la dynamique de l'inflation

Catherine Mann, membre de la Banque d'Angleterre chargé de la fixation des taux, qui a voté pour plus de hausses de taux que la majorité de ses collègues, parle de l'inflation.

8 Feb 10:00 ET / 15:00 GMT

PINTEREST-RESULTS/

Résultats du quatrième trimestre de Pinterest

La plateforme de partage d'images Pinterest devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, grâce à la reprise du marché de la publicité. Les investisseurs chercheront également à savoir quels sont les autres accords envisagés par la société en plus de son partenariat croissant avec le géant du commerce électronique Amazon.com.

8 Feb 11:00 ET / 16:00 GMT

USA-TREASURY/ANNOUNCEMENT

Le Trésor américain annonce la vente de bons à 3 et 6 mois.

Le Trésor américain annonce la vente de bons à 3 et 6 mois.

8 Feb 11:00 ET / 16:00 GMT

USDA-TRADE/LIVESTOCK

L'USDA publie les données du commerce international du bétail et de la viande pour le mois de décembre.

L'USDA publie les données du commerce international du bétail et de la viande pour le mois de décembre.

8 fév 12:00 ET / 17:00 GMT

USA-MORTGAGES/FREDDIEMAC

Freddie Mac publie un rapport hebdomadaire sur les taux hypothécaires américains

Freddie Mac publie un rapport hebdomadaire sur les taux d'intérêt hypothécaires américains.

8 fév 12:00 ET / 17:00 GMT

USA-FED/BARKIN

Le président de la Banque fédérale de réserve de Richmond, M. Barkin, s'exprime devant l'Economic Club of New York

Le président de la Banque fédérale de réserve de Richmond, Thomas Barkin, s'exprime devant l'Economic Club of New York, à New York.

8 fév 12:05 ET / 17:05 GMT

USA-TREASURY/AUCTION

Le département du Trésor vend des obligations à 30 ans

Le département du Trésor vend des obligations à 30 ans.

8 fév 13:00 ET / 18:00 GMT

TAKE-TWO-RESULTS/

Take-Two Interactive Software publie ses résultats pour le troisième trimestre

L'entreprise de services informatiques Take-Two Interactive Software a annoncé jeudi une baisse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, en raison d'une baisse de la demande pour ses titres et d'un ralentissement des dépenses des joueurs.

8 fév 16:00 ET / 21:00 GMT

REGENCY CENTER-RÉSULTATS/

Les résultats de Regency Centers pour le quatrième trimestre 2023

L'équipe de l'agence de notation de la Banque centrale européenne (BCE) a annoncé aujourd'hui qu'elle allait se pencher sur la question du financement de la recherche et de l'innovation.

8 Feb 16:00 ET / 21:00 GMT

INVESTISSEMENT-FONDS MUTUELS/LIPPER

Lipper publie les flux hebdomadaires des fonds américains

Thomson Reuters Lipper publie les ventes hebdomadaires de fonds communs de placement et de fonds négociés en bourse, montrant ce que les flux d'argent changeants disent sur les allocations d'actifs, les secteurs chauds et froids, et les attraits variables des régions et des industries.

8 fév 16:30 ET / 21:30 GMT

IMF-JAPON/CONSULTATION

Conférence de presse du FMI sur les propositions de politique économique au Japon

Le FMI tiendra une réunion d'information sur les résultats de sa consultation annuelle au titre de l'article 4. Gita Gopinath, premier directeur général adjoint du FMI, et Ranil Salgado, chef de mission pour le Japon, s'exprimeront à cette occasion.

9 fév 23:00 ET / 04:00 GMT

ECUADOR-ECONOMY/

Les législateurs équatoriens se prononcent sur la relance de la TVA

Les législateurs équatoriens voteront à nouveau sur une proposition visant à augmenter la TVA, après que le président Daniel Noboa ait déposé une "objection partielle", demandant d'augmenter la taxe sur les ventes à 13% de manière permanente, suite à un vote précédent contre la proposition.

9 février

USA-CPI/BENCHMARKS

Le département du travail publie les révisions annuelles de l'indice des prix à la consommation aux États-Unis

Le département du travail publie les révisions annuelles et les nouveaux facteurs saisonniers de son indice des prix à la consommation. Le recalcul annuel peut entraîner des révisions des indices corrigés des variations saisonnières pour les cinq années précédentes. Indices corrigés des variations saisonnières recalculés ainsi que les facteurs de correction des variations saisonnières recalculés pour la période allant de janvier 2019 à décembre 2023.

9 février

CRIME / LOI / JUSTICE

USA-TRUMP/AMENDEMENT-COUR (TV)

La Cour suprême des États-Unis entendra l'appel de Trump concernant la disqualification des bulletins de vote au Colorado

La Cour suprême des États-Unis entendra jeudi (8 fév) l'appel de Donald Trump contre une décision judiciaire excluant l'ancien président du scrutin des primaires républicaines du Colorado, se saisissant ainsi d'une affaire politiquement explosive ayant des implications majeures pour l'élection présidentielle de 2024.

8 Feb 10:00 ET / 15:00 GMT

CONFLITS / GUERRE / PAIX

UKRAINE-CRISE/AUSTRIE-ESTONIE

Conférence de presse du chancelier autrichien et du premier ministre estonien

Le chancelier autrichien Karl Nehammer tient une conférence de presse avec son homologue estonienne Kaja Kallas, qui sera son invitée au bal annuel de l'Opéra de Vienne plus tard dans la journée de jeudi.

8 fév 12:00 ET / 17:00 GMT

UKRAINE-CRISE/EAST-ENFANTS (PIX) (TV)

Pour les enfants handicapés près des lignes de front en Ukraine, les soins des volontaires sont une bouée de sauvetage

Pour Ivan, 16 ans, vivre avec une infirmité motrice cérébrale est rendu plus difficile par la guerre qui fait rage à moins de 30 kilomètres de chez lui. Le village où il vit, Tetianivka, a été ravagé par les combats au cours de la première année de l'invasion russe: presque toutes les maisons portent les cicatrices des tirs d'artillerie, et les habitants disent qu'il reste moins de 200 habitants sur 750. Ivan est l'un des enfants aidés par Baza.ua, un collectif de bénévoles dont l'objectif principal est d'offrir des opportunités de communication et de créativité aux enfants de la région orientale de Donetsk, y compris à ceux qui ont des besoins particuliers.

9 février