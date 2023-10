REUTERS NEWS SCHEDULE AT 10 p.m. GMT / 6:00 a.m. SGT

15 octobre - Voici les principaux sujets et les plans de couverture à venir pour le service de texte de Reuters à partir de 22 heures GMT / 6 heures SGT. Pour un calendrier complet des nouvelles et des événements, consultez notre calendrier éditorial sur Reuters Connect .

TOP STORIES

MONDIAL

ISRAEL-PALESTINIENS

Israël s'engage à démolir le Hamas alors que les troupes se préparent à entrer dans la bande de Gaza détruite

Oct 15 (Reuters) - Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a promis dimanche de "démolir le Hamas" alors que ses troupes se préparent à entrer dans la bande de Gaza à la poursuite des militants du Hamas dont le déchaînement meurtrier dans les villes frontalières israéliennes a choqué le monde entier.

ÉLECTIONS EN POLOGNE

Le PiS polonais en tête mais en perte de majorité - sondage de sortie des urnes

Oct 15 (Reuters) - Les nationalistes au pouvoir en Pologne sont arrivés en tête des élections législatives de dimanche, mais sans majorité, selon un sondage réalisé à la sortie des urnes, ce qui laisse entrevoir la possibilité que l'opposition libérale cherche à former une coalition gouvernementale.

LES ÉTATS-UNIS

USA-CONGRESS-DYSFUNCTION

Dans un contexte de crise internationale, le Congrès américain est entravé par les querelles entre républicains

Oct 15 (Reuters) - Alors que les flammes de la guerre brûlent au Moyen-Orient et en Ukraine, le Congrès américain est immobilisé par une querelle entre républicains, un dysfonctionnement dont même certains membres du parti de Donald Trump s'inquiètent qu'il conforte les adversaires de la nation.

USA-ÉLECTION-BIDEN-LEVÉE DE FONDS

La campagne Biden 2024 et ses alliés ont récolté 71 millions de dollars au cours du dernier trimestre

Oct 15 (Reuters) - L'équipe chargée de la réélection du président Joe Biden en 2024 et son parti ont déclaré dimanche avoir recueilli 71 millions de dollars au cours du dernier trimestre, alors que l'âge du démocrate et sa faible cote de popularité continuent de préoccuper de nombreux donateurs.

AFFAIRES

AUTOS-LABOR-GM-UNIFOR

Le syndicat canadien des travailleurs de l'automobile Unifor ratifie l'accord de travail de GM

Oct 15 (Reuters) - Le syndicat canadien Unifor a déclaré dimanche que ses membres avaient voté en faveur d'un contrat avec General Motors GM.N, un soulagement pour le constructeur automobile alors qu'il est confronté à une grève plus importante des travailleurs horaires aux Etats-Unis.

MANCHESTER-UTD-M-A-EXCLUSIVE

Exclusif-Ratcliffe paierait plus de 1,5 milliard de dollars pour 25% des parts de Manchester United-source

Oct 15 (Reuters) - Le président d'Ineos, Jim Ratcliffe, paierait plus de 1,5 milliard de dollars pour une participation de 25% dans Manchester United Plc MANU.N si son offre pour le club de football emblématique était acceptée par la famille Glazer qui le contrôle, a déclaré dimanche une personne familière avec le dossier.

DIVERTISSEMENT

FILM-BOX-OFFICE-TAYLOR-SWIFT

Le héros du box-office: Le film-concert de Taylor Swift domine les salles de cinéma

Oct 15 (Reuters) - La chanteuse pop Taylor Swift a dominé le box-office ce week-end, le film de son concert transformant les salles obscures en pistes de danse et rapportant plus de 126 millions de dollars dans le monde entier.

MUSIQUE-MADONNA-TOUR

Madonna brille lors de sa tournée "Celebration" après avoir frôlé la mort

Oct 14 (Reuters) - Madonna a donné le coup d'envoi de sa tournée "Celebration" à Londres samedi, avec une performance qui a prouvé que son énergie, son charisme et son appétit pour la controverse n'étaient pas entamés après quatre décennies de super-stardisme pop et un frôlement de la mort au début de l'année.

SPORTS

TENNIS-SHANGHAI-HURKACZ

Hurkacz remporte le titre de Shanghai en battant Rublev

15 oct (Reuters) - Hubert Hurkacz a tenu bon dans un tie-break dramatique pour battre Andrey Rublev 6-3 3-6 7-6(8) dans une finale palpitante et remporter le Masters de Shanghai dimanche, son deuxième titre ATP Masters 1000.

OLYMPIQUE-CIO

Les membres du CIO demandent à Bach de rester en poste après 2025

15 oct (Reuters) - Plusieurs membres du Comité international olympique ont appelé dimanche le président Thomas Bach à rester en poste après la fin de son deuxième mandat en 2025 et à poursuivre pour un troisième mandat sans précédent.

À VENIR

POLITIQUE / AFFAIRES INTERNATIONALES

INDONÉSIE-POLITIQUE/

La Cour constitutionnelle indonésienne se prononce sur l'abaissement de la limite d'âge des candidats à la vice-présidence

La Cour constitutionnelle indonésienne se prononce sur la limite d'âge des candidats à la vice-présidence. La limite actuelle est de 40 ans et la requête vise à l'abaisser à 35 ans. les analystes craignent que cette décision ne soit destinée à ouvrir la voie au fils aîné du président, qui a été présenté comme un candidat possible à la vice-présidence. 16 Oct 23:00 ET / 03:00 GMT

ISRAEL-PALESTINIANS/PROTESTATIONS-BRETAGNE(TV)

Manifestation pro-israélienne devant le bâtiment de la BBC

Une manifestation pro-israélienne se tient devant le bâtiment de la BBC à Londres. 16 Oct

USA-BIDEN/

Joe Biden se rend dans le Colorado

Le président américain Joe Biden se rend dans le Colorado. 16 Oct

COLOMBIE-PAIX/(TV)

Le gouvernement colombien et le groupe armé EMC s'apprêtent à entamer des pourparlers et à conclure un cessez-le-feu

Le gouvernement colombien et le plus grand groupe d'anciens rebelles dissidents des FARC devraient entamer officiellement des pourparlers de paix et un cessez-le-feu lundi. 16 Oct

BRETAGNE-CLIMAT/VINEYARD-HOSPITALITÉ (PIX, TV)(PIX)(TV)

Un reportage sur le vin anglais, le changement climatique et les objectifs de durabilité de l'hôtellerie

Le réchauffement des températures en Grande-Bretagne crée les conditions idéales pour la production de vin pétillant anglais, et la tendance des groupes hôteliers à servir de l'alcool anglais pour atteindre les objectifs de durabilité contribue à stimuler la demande. L'année dernière, des recherches menées par l'université de Reading ont mis en évidence l'impact du changement climatique sur les régions viticoles britanniques d'ici à 2050. Elle prévoyait que les températures et les précipitations dans des régions telles que le sud-est et l'est de l'Angleterre signifieraient que les raisins de chardonnay cultivés en Grande-Bretagne "seront suffisamment mûrs pour produire un vin tranquille de haute qualité la plupart des années" 16 Oct

USA-CONGRESS/SPEAKER

Le républicain pur et dur Jim Jordan tente d'obtenir des soutiens pour sa candidature au poste de président de la Chambre des représentants des États-Unis

Le président de l'Union européenne (UE) a annoncé aujourd'hui qu'il avait l'intention d'adopter une loi sur la protection de l'environnement et de la santé publique, mais il n'a pas été en mesure de le faire. 16 Oct

BALKANS-UE/SOMMET(PIX)(TV)

Tirana accueille le sommet des dirigeants de l'Allemagne, de l'UE et des Balkans

Des fonctionnaires de l'Union européenne, le chancelier allemand Olaf Scholz et des dirigeants des Balkans occidentaux se rencontrent à Tirana lors d'un sommet du processus de Berlin, une initiative lancée par le gouvernement allemand pour améliorer la coopération entre six pays des Balkans occidentaux qui aspirent à devenir membres de l'UE. 16 Oct

ISRAEL-PALESTINIENS/USA-POLL

Sondage Reuters/Ipsos sur l'opinion des Américains sur le conflit israélo-palestinien

Le sondage Reuters/Ipsos donne un ENQUÊTE de l'opinion des Américains sur le conflit israélo-palestinien, notamment sur les responsables de la violence, l'évolution de l'opinion des démocrates à l'égard du peuple palestinien, les préoccupations concernant les nombreux décès de civils et la question de savoir à qui ils font le plus confiance pour négocier la paix au Moyen-Orient - le président démocrate Joe Biden ou son rival probable pour 2024, l'ancien président Donald Trump. Les données fourniront des détails sur les différences de points de vue en fonction de l'appartenance partisane et de l'âge. 16 Oct 06:00 ET / 10:00 GMT

SPORTS

OLYMPICS-IOC/(TV)

Olympiques - 141e Session du CIO

Deuxième journée de la 141e Session du CIO à Mumbai 16 Oct 23:30 ET / 03:30 GMT

AFFAIRES / ÉCONOMIE

USA-HURRICANES/ÉNERGIE(PIX)

L'industrie pétrolière est épargnée par les tempêtes de l'Atlantique qui évitent le golfe du Mexique

Cette année, la saison des ouragans dans l'Atlantique a été très active, avec 19 tempêtes tropicales nommées, ce qui est supérieur à la moyenne, mais ces tempêtes ont évité le centre du golfe du Mexique, épargnant la production pétrolière et gazière offshore des États-Unis pour la deuxième fois seulement en neuf ans. 16 octobre

ISRAEL-PALESTINE/TOURISME(PIX)

Voyages annulés, hôtels vides: Le tourisme israélien et palestinien en difficulté face à l'escalade du conflit

Le conflit fait des ravages dans le secteur du tourisme, l'une des plus grandes industries d'Israël. 16 Oct 02:00 ET / 06:00 GMT

TOBACCO-ROOIBOS/(PIX)

Big Tobacco se tourne vers le thé rooibos pour contrer l'interdiction à venir

Les entreprises du secteur du tabac, dont British American Tobacco BATS.L , vendent des bâtonnets chauffants fabriqués à partir de substances infusées de nicotine telles que le thé rooibos, afin de contrer l'interdiction prochaine par l'Union européenne des produits du tabac chauffés aromatisés. 16 Oct 02:00 ET / 06:00 GMT

PIONEER-M&A/SHEFFIELD(PIX)

Alors que les majors du pétrole jettent leurs filets dans le schiste, le directeur général de l'entreprise a fait de Pioneer Natural la plus grosse prise

Il y a quatre ans, le pétrolier texan Scott Sheffield a vu que les grandes compagnies pétrolières se lançaient agressivement dans le premier bassin de schiste des États-Unis et a comploté pour faire de sa société Pioneer Natural Resources, alors valorisée à 24 milliards de dollars, le plus gros lot du champ pétrolifère. il a concentré ses activités en abandonnant les propriétés les moins productives, en se débarrassant d'une branche de services interne et en se donnant pour mission de faire de Pioneer la prise la plus légère, la plus rentable et la plus désirable parmi les indépendants du schiste américain. 16 Oct 02:01 ET / 06:01 GMT

USA-FED/POWELL(PIX)

Le président de la Fed, M. Powell, est confronté à la montée en flèche des rendements obligataires, à la guerre et à l'impasse politique

Les responsables de la Réserve fédérale ne relèveront peut-être pas les taux d'intérêt lors de leur réunion dans deux semaines, mais ils ne diront pas non plus que leur campagne de 19 mois pour augmenter les coûts d'emprunt est terminée, un défi difficile à relever pour le chef de la banque centrale américaine, Jerome Powell, qui sera confronté à un message cette semaine. 16 Oct 06:00 ET / 10:00 GMT

BRÉSIL-ECONOMIE/ENQUÊTE

La banque centrale du Brésil publie une enquête hebdomadaire sur les attentes du marché

La banque centrale publie les résultats d'une enquête économique hebdomadaire auprès de plus de 100 institutions financières. Cela comprendra les prévisions pour le PIB, les taux d'intérêt et les taux d'inflation. 16 Oct 07:00 ET / 11:00 GMT

BRÉSIL-GRAINS/

AgRural publie des données sur l'état d'avancement des cultures de soja et de maïs au Brésil

AgRural met à jour les progrès des plantations de soja du Brésil pour la saison 2023/24, qui avaient atteint 10,1% la semaine précédente. Le cabinet de conseil en agroalimentaire publie également des données sur l'ensemencement de la première récolte de maïs du pays, dont le taux est de 37 % au 5 octobre. 16 Oct 08:00 ET / 12:00 GMT

AUTOS-RESULTS/PREVIEW(PIX)

La grève de l'UAW pourrait bouleverser les stratégies financières de GM et Ford

L'Union européenne (UE) et l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ont annoncé aujourd'hui leur intention de mettre en place un système de gestion de l'information sur les marchés financiers (GEM). Le coût du règlement de la grève des Travailleurs unis de l'automobile pourrait obliger à modifier ces plans. 16 Oct 10:00 ET / 14:00 GMT

USA-FED/HARKER

Le président de la Réserve fédérale de Philadelphie, M. Harker, parle de l'économie à un groupe de banquiers

Le président de la Banque fédérale de réserve de Philadelphie, Patrick Harker, s'exprime sur les perspectives économiques devant la Mortgage Bankers Association Annual Convention & Expo, à Philadelphie, Pa. 16 Oct 10:30 ET / 14:30 GMT

ARTS / CULTURE / DIVERTISSEMENT

WALT DISNEY-100/

Walt Disney commémore son 100e anniversaire

La plus grande société de divertissement au monde célèbre son centenaire le 16 octobre. 16 oct

VENTE AUX ENCHÈRES - LE MAGICIEN D'OZ/(TV)

Des objets du film "Le Magicien d'Oz" sont mis aux enchères

Des objets du film "Le Magicien d'Oz" sont mis aux enchères. 16 Oct

SCIENCE / TECHNOLOGIE

EUROPE-WEATHER/SPAIN-DROUGHT

L'agence météorologique espagnole fait le point sur la situation de la sécheresse

L'agence météorologique espagnole AEMET fera le point sur la sécheresse prolongée à laquelle le pays est confronté. 16 Oct 04:30 ET / 08:30 GMT

CRIME / LOI / JUSTICE

USA-TRUMP/SUBVERSION

Un juge tiendra une audience sur l'ordre de bâillonnement partiel de Trump dans l'affaire de l'élection

L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté le projet de loi sur les droits de l'homme et les libertés fondamentales, qui vise à renforcer la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le monde entier. 16 Oct 06:00 ET / 10:00 GMT

BRITAIN-TRUMP/COURT

Le procès de Donald Trump sur la protection des données est porté devant un tribunal londonien

Le procès intenté par l'ancien président américain Donald Trump contre la société d'enquêtes privées Orbis Business Intelligence, basée à Londres, concernant la protection des données, sera entendu par la Haute Cour. Orbis demande à ce que l'affaire de Donald Trump - concernant un document connu sous le nom de "dossier Steele", rédigé par l'ancien agent de renseignement britannique Christopher Steele - soit rejetée par le tribunal. 16 Oct 06:30 ET / 10:30 GMT

USA-COURT/

La Cour suprême des États-Unis rend des ordonnances

La Cour suprême des États-Unis rend des ordonnances dans les appels en cours. 16 Oct 09:30 ET / 13:30 GMT