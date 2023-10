REUTERS NEWS SCHEDULE AT 10 p.m. GMT / 6:00 a.m. SGT

Israël a manifesté son intention d'encercler la principale ville de Gaza dimanche, en publiant des images de chars de combat sur la côte occidentale de l'enclave palestinienne, 48 heures après avoir ordonné des incursions terrestres plus importantes à sa frontière orientale. TEMPETE-OTIS L'ouragan Otis fait 43 morts au Mexique Oct 29 CVX.N pour acheter Hess HES.N , l'un des plus grands exploitants de la zone de schiste de Bakken, pourrait augmenter marginalement la production de pétrole dans cette région, mais ne devrait pas modifier la lenteur de la reprise de la région par rapport à son apogée d'avant la pandémie. 30 Oct 21:00 ET / 01:00 GMT INDONESIA-FINANCIAL/ Le régulateur financier indonésien informe le public sur la situation du secteur L'autorité indonésienne des services financiers annoncera son examen mensuel du secteur. La conférence de presse se tiendra dans un contexte de pression continue sur la rupiah provenant de facteurs externes. 30 Oct 22:30 ET / 02:30 GMT REVVITY-RESULTS/ Résultats du troisième trimestre de Revvity Inc Revvity Inc. devrait publier ses résultats du troisième trimestre avant l'ouverture des marchés lundi. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur la demande de ses équipements médicaux, en particulier en Chine, et à toute modification de ses prévisions de chiffre d'affaires annuel. 30 Oct MEXICO-ÉCONOMIE/BALANCE FISCALE Le ministère des finances mexicain présente la balance fiscale (pesos) Le ministère mexicain des finances publiera l'excédent ou le déficit fiscal du secteur public pour le mois précédent. 30 Oct COLOMBIE-INFLATION/ Sondage Reuters - Les analystes sur les perspectives d'inflation en Colombie Les analystes donneront leurs perspectives sur les chiffres de l'inflation en Colombie au cours du mois d'octobre. 30 Oct USA-BONDS/DIRECTBOOKS Trois ans après DirectBooks, le marché obligataire américain continue de faire du sur-place Les efforts déployés depuis trois ans par Wall Street pour moderniser la façon dont des milliards de dollars de nouvelles obligations d'entreprises sont vendues par téléphone, par chat ou par courriel, ne progressent que lentement. L'adoption à grande échelle de la plateforme de communication fintech soutenue par les grandes banques, appelée DirectBooks, a jusqu'à présent été freinée par des inquiétudes concernant les coûts de maintenance de la technologie et d'autres obstacles techniques. 30 octobre INDIA-RICE/ (PIX, GRAPHICS)(PIX) Les exportations de riz indien continueront d'être freinées en raison des conditions météorologiques Des pluies intempestives et des vents violents ont détruit la récolte de riz de Ramkali Bhargav au début du mois, juste avant la récolte, après une série de revers causés par les pluies irrégulières de la mousson de cette année qui ont incité New Delhi à interdire l'exportation de cette céréale. La perte de récolte n'est pas seulement un problème pour Bhargav, mais aussi pour des millions d'acheteurs étrangers qui luttent pour s'approvisionner alors que les prix du riz sur le marché mondial ont atteint leur niveau le plus élevé depuis 15 ans après que l'Inde a limité ses exportations. La baisse de la production pourrait contraindre l'Inde à maintenir les restrictions à l'exportation pendant une période plus longue, alors que le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi tente de stabiliser les prix dans le contexte d'une série d'élections d'État le mois prochain, avant les élections générales de l'année prochaine. L'Inde représente plus de 40 % des exportations mondiales de riz et les restrictions prolongées sur les exportations pourraient gonfler les prix alimentaires étant donné les faibles stocks dans d'autres pays exportateurs tels que la Thaïlande, le Vietnam et le Pakistan. 30 octobre AUTOS-TRAVAIL/UAW-SALAIRES L'accord record de l'UAW pourrait contribuer à augmenter les salaires des autres travailleurs, alors que les syndicats remportent une nouvelle victoire Un contrat record pour l'un ou l'ensemble des trois grands constructeurs automobiles pourrait inciter les travailleurs non syndiqués à se syndiquer et pourrait également inciter les entreprises des ateliers non syndiqués à offrir aux travailleurs des salaires meilleurs ou proportionnels pour empêcher les syndicats de s'implanter. L'accord de principe marque une nouvelle victoire pour les syndicats qui ont fait pression sur la direction de diverses industries pour améliorer les offres initiales. 30 Oct 01:00 ET / 05:00 GMT HSBC HLDG-RESULTS/ HSBC publie ses résultats du troisième trimestre Les investisseurs espèrent que son activité en Chine sera plus résistante que celle de sa rivale Standard Chartered, qui a subi une perte de près d'un milliard de dollars au cours de la période en raison de son exposition à l'immobilier et à la banque. 30 Oct 01:00 ET / 05:00 GMT FAILLITE-JONES/ EXCLUSIF - Un cabinet d'avocats lié à la démission d'un juge des faillites n'a pas respecté les pratiques de divulgation Un cabinet d'avocats texan n'a pas respecté les pratiques de divulgation standard dans au moins 27 affaires qui auraient pu révéler que son ancien partenaire entretenait secrètement une relation amoureuse avec le juge des faillites américain David Jones alors que le cabinet comparaissait devant lui, selon une analyse de données effectuée par Reuters. Le cabinet Jackson Walker, qui compte près de 500 avocats et qui est profondément enraciné dans l'État, n'a pas indiqué dans les documents déposés au tribunal dans les principales affaires de faillite s'il avait vérifié les liens entre ses avocats et les juges du tribunal de Houston, d'après une analyse du bordereau. 30 Oct 06:00 ET / 10:00 GMT TECH-ANTITRUST/GOOGLE 30 Oct 06:00 ET / 10:00 GMT USA-ÉCONOMIE/LOGEMENT Les ventes de résidences secondaires chutent dans les lieux de villégiature de l'époque de la pandémie Les ventes de maisons de vacances aux Etats-Unis ont chuté de près de trois quarts par rapport à leur rythme effréné d'il y a trois ans, dans le cadre d'une correction brutale du marché des résidences secondaires due à une pénurie de stocks. 30 Oct 06:00 ET / 10:00 GMT MCDONALDS CORP-RESULTS/ Résultats de McDonald's pour le troisième trimestre 2023 McDonald's devrait afficher une hausse des ventes trimestrielles à magasins comparables, car ses hamburgers et ses frites moins chers ont attiré les clients, mais la croissance des ventes devrait ralentir à la fois sur une base séquentielle et en glissement annuel. Les investisseurs seront attentifs aux perspectives de l'entreprise pour le trimestre en cours, à ses commentaires sur le trafic, aux plans de prix, aux pressions sur les taux directeur et aux attentes concernant les médicaments amaigrissants. 30 Oct 07:00 ET / 11:00 GMT BRÉSIL-ECONOMIE/ENQUÊTE La banque centrale du Brésil publie une enquête hebdomadaire sur les attentes du marché La banque centrale publie les résultats d'une enquête économique hebdomadaire menée auprès de plus de 100 institutions financières. Cela comprendra les prévisions pour le PIB, les taux d'intérêt et les taux d'inflation. 30 Oct 07:00 ET / 11:00 GMT BRÉSIL-GRAINS/ AgRural publie des données sur les cultures de soja et de maïs au Brésil AgRural met à jour les progrès des plantations de soja du Brésil pour la saison 2023/24, qui avaient atteint 30 % au 19 octobre, en retard par rapport aux niveaux de l'année dernière. Le cabinet de conseil en agroalimentaire publie également des données sur l'ensemencement de la première récolte de maïs du pays, qui avait atteint 46 % la semaine précédente. 30 Oct 08:00 ET / 12:00 GMT AIR CANADA-RÉSULTATS/ Air Canada devrait passer d'une perte à un bénéfice trimestriel L'entreprise de transport aérien la plus importante du pays a profité de la forte demande pendant la saison estivale de pointe pour réaliser un bénéfice trimestriel, malgré la hausse des prix du carburant. 30 Oct 08:30 ET / 12:30 GMT CONFLITS / GUERRE / PAIX CHINA-DEFENCE/FORUM(PIX)(TV) Ouverture du forum Xiangshan à Pékin Des responsables de la défense et des universitaires du monde entier, y compris des États-Unis, se réuniront à Pékin du 29 au 31 octobre pour participer au Forum Xiangshan, la principale conférence annuelle sur la sécurité en Chine, qui se tient en personne pour la première fois depuis 2019. 30 Oct 21:00 ET / 01:00 GMT POLITIQUE / AFFAIRES INTERNATIONALES BRETAGNE-NIGERIA/CORRUPTION L'ancienne ministre nigériane du pétrole, Mme Alison-Madueke, comparaîtra devant la Southwark Crown Court L'ancienne ministre nigériane du pétrole doit comparaître devant la Southwark Crown Court pour répondre aux accusations selon lesquelles elle aurait reçu des pots-de-vin sous la forme d'argent liquide, de produits de luxe, de vols en jet privé et de l'utilisation de propriétés haut de gamme en Grande-Bretagne en échange de l'attribution de contrats pétroliers. 30 octobre BRITAIN-ROYALS/KENYA-LAND(PIX)(TV) Les communautés kenyanes demandent des compensations à la Grande-Bretagne avant la visite du roi Charles Le roi Charles prévoit de reconnaître les "aspects douloureux" du passé de la Grande-Bretagne avec le Kenya lors d'une visite d'État cette semaine, a déclaré le palais de Buckingham. Mais les membres des communautés de l'ouest du Kenya dont les terres ont été confisquées pendant l'ère coloniale affirment qu'ils ne seront satisfaits que si le gouvernement britannique leur offre une compensation pour les abus qu'ils ont subis. 30 octobre MONTENEGRO-GOUVERNEMENT/ Le Monténégro va voter sur un nouveau gouvernement Les vainqueurs des élections anticipées de juin, le mouvement pro-occidental Europe Now (PES), devraient former un nouveau parlement et un nouveau gouvernement au Monténégro avec des partenaires de coalition difficilement gagnés issus d'un certain nombre de petits partis. Le premier ministre désigné, Milojko Spajic, vise un gouvernement qui mènera le Monténégro, membre de l'Otan, vers l'adhésion à part entière à l'Union européenne. 30 octobre ISRAEL-PALESTINIENS/ANNONCES PUBLICITAIRES(PIX)(TV) Des publicités graphiques pro-israéliennes s'invitent dans les jeux vidéo pour enfants Reuters a découvert que des publicités graphiques du gouvernement israélien ont fait leur apparition dans des jeux vidéo pour enfants. Un diplomate israélien de haut rang confirme que les vidéos sont parrainées par le gouvernement, mais il dit qu'il n'a "aucune idée" de la façon dont elles se sont retrouvées dans des jeux tels que le populaire "Angry Birds" de Rovio 30 Oct 02:00 ET / 06:00 GMT NIGERIA-ELECTION/ L'ancien président de la République du Nigeria, Atiku, s'exprimera sur les prochaines étapes après l'échec de la pétition pour le vote présidentiel Le principal leader de l'opposition au Nigeria et ancien vice-président, Atiku Abubakar, s'adressera aux médias sur les prochaines étapes après le jugement de la Cour suprême de la semaine dernière qui a confirmé la victoire du président Bola Tinubu lors du vote contesté de février, mettant fin à une contestation juridique de l'opposition. 30 Oct 05:00 ET / 09:00 GMT USA-TRUMP/AMENDEMENT(PIX) Le procès sur la disqualification de Donald Trump du scrutin de 2024 dans le Colorado L'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé le projet de loi sur les droits de l'homme et les libertés fondamentales, qui a été adopté par le Conseil de sécurité de l'ONU à l'unanimité des membres présents et votants, et a adopté le projet de loi sur les droits de l'homme et les libertés fondamentales. 30 Oct 08:00 ET / 12:00 GMT EU-KOSOVO/VON DER LEYEN(TV) Le président de la Commission européenne en visite au Kosovo La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se rend au Kosovo dans le cadre de sa tournée des pays des Balkans occidentaux, où elle rencontrera le président et le premier ministre. 30 Oct 09:00 ET / 13:00 GMT SCIENCE / TECHNOLOGIE SUR SEMI-CONDUCTEUR-RÉSULTATS/ Onsemi publiera ses résultats du troisième trimestre Le fabricant de puces Onsemi devrait afficher une augmentation de son chiffre d'affaires trimestriel grâce à l'adoption croissante des véhicules électriques. 30 Oct 04:00 ET / 08:00 GMT PFIZER-VACCINS/RSV Le vaccin contre le VRS de Pfizer à la traîne de celui de GSK dans le cadre d'une compétition directe Pfizer, qui a dominé les ventes du vaccin COVID, se retrouve maintenant à regarder GSK, dont le nouveau vaccin contre le virus respiratoire syncytial (RSV) a pris de l'avance depuis le lancement des vaccins cet été. 30 Oct 06:00 ET / 10:00 GMT CRIME / DROIT / JUSTICE USA-BANKMANFRIED/TESTIMONY Les moments clés de la première journée à la barre de Sam Bankman-Fried Sam Bankman-Fried sera de nouveau à la barre lundi lors de son procès pour fraude. Il a nié avoir commis une fraude et a témoigné de l'effondrement de l'échange de crypto-monnaies aujourd'hui en faillite. Voici cinq moments clés du témoignage de Sam Bankman-Fried. 30 Oct 06:00 ET / 10:00 GMT USA-BANKMANFRIED/ Sam Bankman-Fried reprend la barre des témoins et subit un contre-interrogatoire dans le cadre du procès pour fraude L'article de la nuit sera publié à 6 heures, le procès reprendra à 9h30. 30 Oct 06:00 ET / 10:00 GMT SPORTS INDIA-WOMEN/WRESTLING(PIX)(TV) LARGE IMAGE - Une école de lutte dirigée par la première femme entraîneur de lutte en Inde Sur une piste poussiéreuse traversant des terres agricoles plates à la lisière d'un village du nord de l'Inde se trouve un ensemble de bâtiments blancs à un étage où deux douzaines de filles s'entraînent pour devenir des lutteuses, animées par le rêve de remporter des médailles pour leur pays. L'école de lutte Altius de Sisai, un village de l'État d'Haryana situé à près de trois heures de route au nord-ouest de New Delhi, a été créée par un mari et une femme convaincus que le sport peut alimenter les aspirations, donner confiance et changer les perceptions. Qu'elles deviennent championnes ou non, les jeunes filles issues de familles modestes qui fréquentent cette petite académie reçoivent des leçons d'émancipation féminine accessibles à très peu de personnes dans les zones rurales d'un pays où la pauvreté, les traditions et les attitudes conservatrices entravent les progrès en matière de droits des femmes. 30 Oct 06:00 ET / 10:00 GMT