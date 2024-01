REUTERS NEWS SCHEDULE AT 10 p.m. GMT/ 6:00 a.m. SGT

TOP STORIES

MONDIAL

ISRAEL-PALESTINE/

Les forces israéliennes prennent d'assaut l'hôpital alors que Khan Younis est frappé par les combats les plus sanglants de 2024

Les forces israéliennes, avançant profondément dans l'ouest de Khan Younis dans les combats les plus sanglants de janvier à Gaza, ont pris d'assaut un hôpital et en ont assiégé un autre lundi, privant les blessés de soins de traumatologie, ont déclaré des responsables palestiniens.

INDE-RELIGION/TEMPLE-AYODHYA

Le président indien Modi dirige la consécration du grand temple de Ram à Ayodhya

Le Premier ministre indien Narendra Modi a conduit lundi la consécration d'un grand temple au dieu hindou Lord Ram sur un site considéré comme son lieu de naissance, lors d'un événement célébré par la majorité hindoue de la nation la plus peuplée du monde.

LES ÉTATS-UNIS

USA-ELECTION/

Haley fait une dernière tentative dans le New Hampshire pour ralentir l'élan de Trump

La dernière opposante républicaine de Donald Trump, l'ancienne ambassadrice de l'ONU Nikki Haley, a fait une dernière tentative lundi pour convaincre les électeurs du New Hampshire de se rendre aux urnes et de lui offrir une victoire inattendue dans la course à l'investiture présidentielle de l'Etat.

USA-ÉLECTION/AVORTEMENT

Biden et Harris s'en prennent à Trump et aux républicains sur le droit à l'avortement

Le président américain Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris se sont attaqués lundi aux restrictions républicaines sur le droit à l'avortement, un sujet qui galvanise les démocrates et dont ils espèrent qu'il stimulera l'enthousiasme de leur base, attirera les électeurs indépendants et augmentera le taux de participation en novembre.

LES AFFAIRES

UNITED ARLNS-RÉSULTATS/

United Airlines prévoit une perte trimestrielle suite à l'immobilisation du Boeing MAX 9

United Airlines Holdings a prévu lundi une perte plus importante que prévu pour le trimestre allant jusqu'à mars, en raison de l'immobilisation au sol des Boeing 737 MAX 9.

USA-SEC/BINANCE

La Commission européenne et la SEC s'affrontent sur la surveillance des crypto-monnaies par l'autorité de régulation

La Securities and Exchange Commission (SEC) a défendu lundi son autorité pour superviser certaines crypto-monnaies devant les tribunaux, alors que Binance a demandé à un juge fédéral de rejeter la plainte du régulateur contre la plus grande bourse de crypto-monnaies du monde.

STYLE DE VIE ET DIVERTISSEMENT

PEOPLE-DEXTER KING/

Dexter King, fils cadet de Martin Luther King Jr, meurt à 62 ans

PEOPLE-NORMAN JEWISON/

Norman Jewison, réalisateur de "In the Heat of the Night", mort à 97 ans

SPORTS

FOOTBALL-NATIONS-GNQ-CIV/REPORT

La Guinée équatoriale bat la Côte d'Ivoire en Coupe des Nations

La Guinée équatoriale a créé la plus grande surprise de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations en battant la Côte d'Ivoire, pays hôte, sur le score de 4 à 0 lundi.

SOCCER-ITALY/RIVA

Le recordman des buts italiens Gigi Riva meurt à l'âge de 79 ans

Luigi "Gigi" Riva, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale italienne, est décédé à l'âge de 79 ans, a annoncé lundi la Fédération italienne de football (FIGC) dans un communiqué, faisant ses adieux à "l'un des meilleurs attaquants de tous les temps"

À VENIR

AFFAIRES / ÉCONOMIE

TAIWAN-PROLOGIUM/

Le fabricant taïwanais de batteries pour véhicules électriques ProLogium ouvre une nouvelle usine dans la ville de Taoyuan, au nord de Taïwan.

23 Jan 22:00 ET / 02:00 GMT

TRINIDADTOBAGO-ENERGY/

Conférence annuelle sur l'énergie à Trinité-et-Tobago

Trinité-et-Tobago organisera sa conférence annuelle sur l'énergie à Port of Spain pour discuter des opportunités d'investissement, en particulier dans le secteur du gaz. Le Premier ministre et le ministre de l'énergie de la nation caribéenne prendront la parole lors de cet événement, aux côtés de directeur général de sociétés énergétiques.

23 janvier

USA-OIL/CONFÉRENCE

Des dirigeants d'entreprises pétrolières s'expriment lors de la conférence Argus Crude à Houston

Les dirigeants des compagnies pétrolières Enterprise Products Partners, Energy Transfer, Gunvor, Chevron et d'autres présenteront des perspectives et des mises à jour sur les compagnies lors de la conférence annuelle Argus Crude à Houston. Du 22 au 24 janvier

23 janvier

FRANCE-ETHANOL/

Les producteurs français d'éthanol font le point sur le biocarburant produit à partir de cultures sucrières et céréalières.

23 Jan

BRETAGNE-GRÈVES/SOINS DE SANTÉ

Fin du vote pour les médecins seniors en Angleterre sur l'offre salariale du gouvernement britannique

Le vote se termine pour les consultants en Angleterre sur une offre salariale du gouvernement britannique après des négociations avec le syndicat BMA. Ce vote se termine le 23 janvier 2024. Les consultants ont prolongé leur mandat d'action industrielle après un vote des membres consultants le 18 décembre.

23 Jan

EGYPTE-DÉVELOPPEMENT/CENTRE-VILLE

L'Egypte élabore des plans pour revitaliser le centre-ville du Caire après la décision du gouvernement

Le fonds souverain égyptien élabore des plans pour rénover le centre-ville du Caire, alors que le gouvernement déménage des ministères et d'autres bureaux dans une nouvelle capitale qu'il a construite dans le désert à l'est de la ville. Le fonds reprendra de nombreux bâtiments gouvernementaux inoccupés et assurera la gestion de près de 100 bâtiments appartenant aux compagnies d'assurance de l'État. S'adressant à Reuters, le président du fonds a déclaré qu'il comptait beaucoup sur le secteur privé pour la gestion et le financement et qu'il était prêt à vendre de nombreux bâtiments.

23 janvier

ÉCONOMIE SAOUDIENNE/EV

ANALYSE - Riyad déverse des milliards dans le rêve des véhicules électriques

Le gouvernement de Riyad déverse des milliards de dollars dans la construction d'un centre pour les véhicules électriques et s'attaque aux obstacles, notamment le manque d'infrastructures, de talents et de matières premières, alors qu'il cherche à rattraper son retard dans la course mondiale pour récolter les bénéfices de la nouvelle industrie.

23 janvier

AUTOS-ELECTRIC/FORMULE-AUTOMAKERS

Dans la course au rattrapage des véhicules électriques, les constructeurs automobiles traditionnels s'associent à la Formule E

Les constructeurs automobiles traditionnels qui rattrapent leur retard sur les leaders des VE comme Tesla s'appuient sur leurs équipes de course électrique de Formule E pour innover afin de construire de meilleurs VE de série avec une plus grande autonomie et une meilleure efficacité, ou un prix plus bas.

23 Jan 02:00 ET / 06:00 GMT

JOHNSON&JOHNSON-RÉSULTATS/

Johnson & Johnson publie ses résultats du quatrième trimestre

Johnson & Johnson publiera ses résultats du quatrième trimestre mardi avant l'ouverture des marchés. Les investisseurs seront attentifs à toute mise à jour des prévisions de l'entreprise pour 2024, à la performance de ses principaux traitements anticancéreux tels que Darzalex, Carvykti et Erleada, et aux commentaires sur la demande post-COVID pour les chirurgies non urgentes.

23 jan 02:20 ET / 06:20 GMT

GE-RESULTS/

Résultats du quatrième trimestre de GE

GE publiera ses résultats du quatrième trimestre mardi, clôturant une année qui l'a vu bénéficier d'un boom de l'aviation. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les perspectives, l'inflation, les progrès réalisés dans l'achèvement de la scission en trois sociétés et les commentaires sur la récente crise du MAX 9.

23 Jan 07:00 ET / 11:00 GMT

PROCTER GAMBLE-RÉSULTATS/

Procter & Gamble Co T2 2024 Earnings (en anglais)

Procter & Gamble Co devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, grâce à des prix plus élevés et à une demande résistante pour ses produits tels que le détergent Tide et le shampoing Pantene. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires de l'entreprise sur les nouvelles augmentations de prix, l'atténuation des pressions sur les coûts, la baisse de la demande due à la hausse des prix et la reprise en Chine.

23 Jan 07:55 ET / 11:55 GMT

INVESCO-RESULTS/

Publication des résultats d'Invesco Ltd pour le quatrième trimestre 2023

Le gestionnaire d'actifs Invesco devrait afficher une hausse de son bénéfice mardi en misant sur une augmentation de ses frais de gestion d'investissement.

23 Jan 08:00 ET / 12:00 GMT

USA-FED/PHILADELPHIE

La Banque fédérale de réserve de Philadelphie publie son enquête mensuelle sur les perspectives des entreprises non manufacturières

La Banque fédérale de réserve de Philadelphie publie l'enquête sur les perspectives des entreprises non manufacturières pour le mois de janvier.

23 jan 09:30 ET / 13:30 GMT

USA-PÉTROLE/FUSIONS ET ACQUISITIONS

Les transactions pétrolières et gazières aux Etats-Unis vont crescendo en 2023

L'année dernière, les rachats d'entreprises par les majors du pétrole et du gaz ont représenté près de 200 milliards de dollars en fusions et acquisitions dans le secteur de l'énergie aux Etats-Unis, selon la société d'analyse Enverus, un montant record et le triple de la valeur des transactions de l'année précédente.

23 Jan 10:30 ET / 14:30 GMT

USA-ECONOMY/UNIONS

Le département du travail publie les données annuelles sur les effectifs syndicaux pour 2023

Le ministère du Travail publie les données annuelles sur les effectifs syndicaux pour 2023, une année marquée par des grèves de travailleurs organisés qui ont fait la une des journaux, de la ceinture de rouille à Hollywood, et par des efforts continus de syndicalisation dans des entreprises telles que Starbucks.

23 Jan 11:00 ET / 15:00 GMT

POLITIQUE / AFFAIRES INTERNATIONALES

USA-ELECTION/

Les candidats républicains à la présidence s'affrontent dans les primaires du New Hampshire

Les candidats républicains à l'élection présidentielle s'affronteront dans le New Hampshire, première primaire de la course à l'investiture de 2024 après les caucus de l'Iowa.

23 janvier

USA-ÉLECTION/NEW HAMPSHIRE-BIDEN

Une campagne d'écriture en faveur de Joe Biden a-t-elle résonné dans le New Hampshire?

Le président américain Joe Biden ne figure pas officiellement sur le bulletin de vote dans le New Hampshire, mais certains stratèges politiques le surveilleront de près.

23 janvier

NATO-NORDIQUE/TURQUIE

EXPLIQUER - Ce que la Turquie a gagné en retardant la candidature de la Suède à l'Otan

L'assemblée générale du parlement turc s'apprête à voter et probablement à approuver la candidature de la Suède à l'Otan, en vue d'une éventuelle expansion de l'alliance militaire après 20 mois de retards qui ont frustré certains alliés et leur ont arraché quelques concessions. Voici un guide des mesures prises par Stockholm, Helsinki, Washington et d'autres membres de l'Otan pour répondre aux préoccupations d'Ankara, marquant ce que les analystes considèrent comme des victoires géopolitiques pour le président Erdogan, même s'il a mis à rude épreuve les relations occidentales de la Turquie.

23 Jan

VIETNAM-ALLEMAGNE/

Le président fédéral allemand en visite au Viêt Nam

Le président fédéral allemand Frank-Walter Steinmeier arrive à Hanoï pour une visite officielle et rencontrera le président de l'État vietnamien Vo Van Thuong et le premier ministre Pham Minh Chinh.

23 janvier

BOSNIE-UE/VON DER LEYEN

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en visite en Bosnie

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se rend en Bosnie en compagnie des premiers ministres croate et néerlandais, Andrej Plenkovic et Mark Rutte respectivement.

23 Jan

USA-ELECTION/NEW HAMPSHIRE-TAKEAWAYS

Analyse des sondages de sortie des urnes et des résultats de la primaire présidentielle du New Hampshire

23 janv

SERBIE-ARCHÉOLOGIE/

Les archéologues serbes découvrent un ancien arc de triomphe romain

Des archéologues serbes ont mis au jour un ancien arc de triomphe sur le site d'une ancienne colonie romaine connue sous le nom de Viminacium.

23 janvier

USA-AFRIQUE/IVORYCOAST-BLINKEN

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken en visite en Côte d'Ivoire

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken est en Côte d'Ivoire pour la deuxième étape d'une tournée de quatre pays africains. Il est arrivé à Abidjan lundi soir, où il a assisté au dernier match de groupe de la Côte d'Ivoire dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations en cours. Il devrait rencontrer le président Alassane Ouattara mardi matin. Il devrait ensuite rencontrer M. Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement, dans un institut sous-régional de recherche sur le riz.

23 janvier

USA-ÉLECTION/NEW HAMPSHIRE-GUERRE

Les primaires du New Hampshire se résument à une lutte pour la sécurité nationale

La lutte pour l'investiture républicaine s'est résumée à la candidate la plus belliciste, Nikki Haley, et au candidat le plus farouchement anti-guerre, Donald Trump. Alors que Nikki Haley dit aux électeurs, dans les cafés et les country clubs, de se préparer à d'éventuelles guerres avec la Chine et la Russie et les met en garde contre les systèmes d'armement chinois sophistiqués, Donald Trump dit à ses partisans qu'il peut les préserver de la "troisième guerre mondiale"

23 Jan 02:00 ET / 06:00 GMT

UN-RIGHTS/CHINA

Le bilan de la Chine en matière de droits de l'homme fait l'objet d'un examen minutieux à l'ONU Les Etats membres de l'ONU vont évaluer publiquement le bilan de la Chine en matière de droits de l'homme dans le cadre d'un examen qui a lieu tous les cinq ans.

23 Jan 04:00 ET / 08:00 GMT

UKRAINE-CRISE/NATO-AMMUNITION

Cérémonie de signature de l'Otan pour un nouvel investissement majeur dans les munitions d'artillerie

Le secrétaire général de l'Otan, M. Jens Stoltenberg, et le directeur général de l'Agence Otan de soutien et d'acquisition (NSPA) Stacy Cummings, participent à une cérémonie de signature au siège de l'Otan pour l'achat de munitions d'artillerie de 155 millimètres. Une conférence de presse aura lieu à 9 heures (heure d'Europe centrale)

23 Jan 04:00 ET / 08:00 GMT

ARTS / CULTURE / DIVERTISSEMENT

PRIX-OSCARS/NOMINATIONS

Les nominations pour la 96e cérémonie des Oscars

Les nominations pour la 96e cérémonie des Oscars sont annoncées.

23 Jan

MODE-PARIS/HAUTE COUTURE-CHANEL

Collection Chanel Haute Couture Printemps/Eté 2024

23 Jan 05:00 ET / 09:00 GMT

CRIME / DROIT / JUSTICE

MICHIGAN-SHOOTING/PARENTS

La mère du tireur de l'école secondaire du Michigan passe en jugement

La sélection du jury commence dans le procès pour homicide involontaire de Jennifer Crumbley, la mère de l'auteur de la fusillade de 2021 au lycée Oxford du Michigan, qui a fait quatre morts et six blessés parmi les élèves et un enseignant. Le père du garçon, James Crumbley, sera jugé le 5 mars.

23 janvier

ALLEMAGNE-FARRIGHT/COUR

La Cour constitutionnelle allemande se prononce sur le financement du parti d'extrême droite NPD/Heimat

La Cour constitutionnelle allemande se prononce sur le financement du groupe d'extrême droite Heimat, anciennement NPD. La ministre de l'Intérieur Nancy Faser fera une déclaration à 1345 CET.

23 Jan 05:00 ET / 09:00 GMT

USA-HONDURAS/DROGUE-HERNANDEZ

Conférence sur l'état d'avancement du procès de l'ancien président du Honduras, M. Hernandez

L'ancien président du Honduras, Juan Orlando Hernandez, doit comparaître devant le tribunal fédéral de Manhattan pour une conférence le 23 janvier 2024 avant son procès qui aura lieu le 5 février 2024.

23 Jan 11:00 ET / 15:00 GMT

CONFLITS / GUERRE / PAIX

COSTA RICA-VIOLENCE/BUKELE

Le Costa Rica, longtemps paisible, envisage une réponse d'inspiration salvadorienne à la montée de la criminalité

Le Costa Rica, longtemps symbole de relative tranquillité, a connu une telle augmentation de la violence qu'il s'inspire désormais, en matière de sécurité, du Salvador, un voisin qui a surmonté sa réputation de meurtrier en restreignant fortement les libertés civiles.

23 janvier

SCIENCE / TECHNOLOGIE

SCIENCE-DOOMSDAYCLOCK/

Des scientifiques dévoilent le dernier mouvement de l'"horloge de la fin du monde"

Le Bulletin of Atomic Scientists, basé aux États-Unis, annonce l'emplacement de l'aiguille des minutes de son horloge de la fin du monde, très surveillée, indiquant ce que les développements mondiaux signifient pour la probabilité perçue d'une catastrophe nucléaire.

23 Jan 11:00 ET / 15:00 GMT