REUTERS NEWS SCHEDULE AT 10 a.m. GMT/ 6 a.m. ET

Voici les principaux sujets et les plans de couverture à venir pour le service texte de Reuters à partir de 10 heures GMT/ 6 heures ET. Pour un calendrier complet des nouvelles et des événements, consultez notre calendrier éditorial sur Reuters Connect (link) ou sur Media Express (link). TOP STORIES MONDIAL THAILAND-ELECTION/ L'ex-PM thaïlandais en fuite Thaksin retourne en prison après des années d'auto-exil BANGKOK, 22 août (Reuters) - L'ancien premier ministre thaïlandais Thaksin Shinawatra a foulé mardi le sol thaïlandais pour la première fois depuis 2008, rentrant de son exil dans une prison de Bangkok quelques heures avant que ses alliés ne tentent de former un gouvernement après des semaines d'impasse politique. BRICS-SUMMIT/ Les dirigeants des BRICS se réunissent en Afrique du Sud pour réfléchir à l'expansion du bloc JOHANNESBURG, 22 août (Reuters) - Les dirigeants des pays BRICS - Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud - ont convergé vers Johannesburg mardi pour un sommet au cours duquel ils envisageront d'élargir le bloc alors que certains membres font pression pour en faire un contrepoids à l'Occident. LES ÉTATS-UNIS USA-TRUMP/GEORGIA-SURRENDER Le président de la République se rendra jeudi à la police de Géorgie WASHINGTON, 21 août (Reuters) - L'ancien président américain Donald Trump prévoit de se rendre jeudi à Atlanta dans le cadre de son inculpation en Géorgie pour avoir cherché à renverser sa défaite électorale de 2020 dans cet Etat, a-t-il déclaré lundi sur les médias sociaux. HAWAII-WILDFIRES/ A Maui, Joe Biden estime que la route est longue pour se remettre des incendies meurtriers LAHAINA, Hawaï, 21 août (Reuters) - Le président américain Joe Biden a salué lundi la "remarquable résilience" des habitants de Maui, après les incendies qui ont tué plus de 114 personnes sur l'île hawaïenne il y a deux semaines, et a déclaré que l'Amérique se tiendrait à leurs côtés aussi longtemps qu'il le faudrait. LES AFFAIRES USA-RATINGS/S&P S&P abaisse la note de plusieurs banques américaines en raison de conditions d'exploitation difficiles 21 août (Reuters) - S&P Global a abaissé lundi les notes de crédit et révisé les perspectives de plusieurs banques américaines, à la suite d'une décision similaire de Moody's, avertissant que les risques de financement et la baisse de la rentabilité mettront probablement à l'épreuve la solidité du crédit du secteur. ACTIVISION-M&A/MICROSOFT-BRETAGNE Microsoft et Activision vont vendre du streaming pour obtenir le plus gros contrat de jeux vidéo LONDRES, 22 août (Reuters) - Le fabricant de "Call of Duty", Activision, va vendre ses droits de streaming non européens à Ubisoft Entertainment pour faire passer aux autorités britanniques la plus grosse opération jamais réalisée dans le domaine du jeu vidéo, a déclaré mardi son propriétaire potentiel, Microsoft. STYLE DE VIE ET DIVERTISSEMENT AI-COPYRIGHT/PROCÈS L'art généré par l'IA ne peut recevoir de droits d'auteur, selon un tribunal américain Aug 21 (Reuters) - Une œuvre d'art créée par une intelligence artificielle sans aucune intervention humaine ne peut faire l'objet d'un droit d'auteur en vertu de la loi américaine, a décidé un tribunal de Washington. ZAMBIA-USA/MUSIQUE Les légendes du Zamrock font leur retour avec leur premier album en 40 ans LUSAKA, 22 août (Reuters) - Après près de quatre décennies d'oubli, le groupe zambien de rock psychédélique WITCH, qui a envoûté le public dans les années 1970, est de retour avec un nouvel album. SPORTS RUGBY-UNION-FRA/ Les audiences disciplinaires menacent les ambitions de l'Angleterre pour la Coupe du monde Aug 22 (Reuters) - Les ambitions de l'Angleterre en matière de Coupe du monde de rugby pourraient être sérieusement entamées mardi, deux joueurs clés faisant l'objet de sanctions qui pourraient les exclure des premières semaines du tournoi en France. CRICKET-AUSTRALIE/ L'Angleterre et l'Afrique du Sud en quête d'un avenir meilleur MELBOURNE, 22 août (Reuters) - Mitchell Marsh a déclaré mardi qu'il serait heureux d'être le capitaine de l'Australie aussi longtemps que nécessaire, alors que l'all-rounder se prépare à diriger les équipes de Twenty20 et d'un jour lors d'une tournée en Afrique du Sud. À VENIR AFFAIRES / ÉCONOMIE USA-AIRLINES/PILOTS (PIX) FOCUS - Les pilotes de ligne américains se battent contre leurs syndicats pour repousser l'âge de la retraite Bo Ellis est un membre dévoué de l'Air Line Pilots Association (ALPA) depuis près de quarante ans, mais cet homme de 64 ans mène une campagne contre le syndicat pour prolonger sa carrière de pilote. L'ALPA et d'autres syndicats de pilotes s'opposent à un projet de loi du Congrès américain visant à faire passer l'âge de la retraite des pilotes de ligne de 65 à 67 ans, arguant qu'il "introduira de nouveaux risques" dans le système aéronautique, aucune agence de sécurité n'ayant étudié ses implications. 22 août 14:00 ET / 10:00 GMT LOWES-RESULTS/ Communiqué de presse sur les résultats de Lowe's Companies Inc T2 2023 La société Lowe's devrait annoncer une baisse de son chiffre d'affaires trimestriel alors que les Américains resserrent leurs dépenses en matière d'amélioration de l'habitat, en se concentrant sur des projets plus modestes et en évitant les rénovations de grande ampleur. Les investisseurs surveilleront les prévisions annuelles de l'entreprise, ses commentaires sur les tendances actuelles de la demande, la santé des consommateurs et les niveaux de prix. 22 août 14:00 ET / 10:00 GMT UPS-LABOR/ (PIX) L'économie américaine retient son souffle avant le vote sur la convention collective des Teamsters d'UPS L'économie américaine est confrontée à un test clé mardi lorsque le syndicat Teamsters prévoit de publier les résultats d'un vote de ratification de contrat chez United Parcel Service, qui, s'il est rejeté, pourrait ouvrir la porte à une grève économiquement préjudiciable, menacer les livraisons de cadeaux de Noël et faire grimper en flèche les coûts d'expédition. 22 août 14:00 ET / 10:00 GMT COTY-RESULTS/ Coty Inc T4 2023 Earnings Release La société mère de CoverGirl, Coty Inc, devrait annoncer une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre sur la base d'une demande robuste de cosmétiques et de parfums, les Américains investissant dans la beauté et les soins de la peau en dépit d'une baisse plus générale des dépenses discrétionnaires. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur le travel retail et la demande en Chine. 22 août 14:30 ET / 10:30 GMT USA-FED/BARKIN Le président de la Fed, Thomas Barkin, s'adresse à la Chambre de commerce de Danville (Virginie) Le président de la Banque fédérale de réserve de Richmond, Thomas Barkin, prend la parole lors du Business@Breakfast: 2023 Economic Forecast Update à la Chambre de commerce de Danville, en Virginie. 22 août 15:30 ET / 11:30 GMT BRAZIL-ECONOMY/CENBANK Le chef de la banque centrale du Brésil participe à un événement de Santander Le gouverneur de la banque centrale du Brésil, Roberto Campos Neto, s'exprime lors de la 24e conférence annuelle sur le Brésil organisée par le banque Santander à Sao Paulo. 22 Aug 16:00 ET / 12:00 GMT USA-FED/PHILADELPHIA (PIX) (TV) (GRAPHIC) La Banque fédérale de réserve de Philadelphie publie une enquête mensuelle sur les perspectives des entreprises non manufacturières Enquête sur les perspectives des entreprises non manufacturières La Banque fédérale de réserve de Philadelphie publie son enquête sur les perspectives des entreprises non manufacturières pour le mois d'août. 22 Aug 16:30 ET / 12:30 GMT USA-TREASURY/ANNOUNCEMENT Le Département du Trésor annonce les ventes hebdomadaires de bons à 4, 8 et 17 semaines Le Département du Trésor annonce les ventes hebdomadaires de bons à 4, 8 et 17 semaines 22 Aug 19:00 ET / 15:00 GMT USA-FED/GOOLSBEE Goolsbee et Bowman de la Réserve fédérale font des remarques préliminaires lors de l'événement "Fed Listens" Austan Goolsbee, président de la Banque fédérale de réserve de Chicago, et Michelle Bowman, gouverneur de la Réserve fédérale, ont prononcé le discours d'ouverture de l'événement "Fed Listens: Le président de la Federal Reserve Bank of Chicago, Austan Goolbee, et la gouverneure de la Federal Reserve Board, Michelle Bowman, ont prononcé un discours d'ouverture lors de l'événement "Fed Listens: Joining the Labor Force After Covid -A Discussion on Youth Employment", organisé par la Federal Reserve Bank of Chicago à Chicago, Ill. 22 Aug 22:30 ET / 18:30 GMT FDA-MEDTRONIC/PRESSION ARTÉRIELLE Les conseillers de la FDA américaine discutent du dispositif de Medtronic pour un type de chirurgie visant à réduire la pression artérielle Les conseillers de la Food and Drug Administration américaine discuteront de la demande d'autorisation de mise sur le marché de Medtronic PLC pour son dispositif utilisé chez les patients hypertendus qui ne répondent pas aux médicaments 23 août CRIME / DROIT / JUSTICE USA-BANKMANFRIED/ (TV) Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, va être mis en accusation dans le cadre du dernier acte d'accusation de fraude Sam Bankman-Fried devrait comparaître devant le tribunal fédéral de Manhattan pour répondre à la dernière version d'un acte d'accusation concernant l'effondrement de sa bourse de crypto-monnaies FTX. Bankman-Fried, qui est incarcéré après avoir été accusé d'avoir tenté de falsifier des témoins, devrait plaider non coupable de sept chefs d'accusation de fraude et de conspiration. 22 août 17:00 ET / 13:00 GMT METAPLATFORMS-DATAPROTECTION/NORVÈGE Meta Platforms demande une injonction temporaire pour empêcher une amende imposée par l'autorité norvégienne de régulation des données Le propriétaire de Facebook et d'Instagram demande à un tribunal norvégien d'accorder une injonction temporaire contre une amende imposée par l'autorité norvégienne de régulation des données pour violation de la vie privée des utilisateurs. 23 août POLITIQUE / AFFAIRES INTERNATIONALES SOUTHCHINASEA-ASEAN/CHINA (PIX) Réunion ASEAN-Chine sur le code de conduite en mer de Chine méridionale L'Association des nations de l'Asie du Sud-Est et la Chine reprendront les négociations sur un code de conduite en mer de Chine méridionale à Manille du 22 au 24 août. 23 août GABON-ELECTION/ AVANT-PAPIER - L'élection au Gabon est un test pour Bongo, certains attendent le changement Le niveau de vie médiocre, le chômage et une économie chancelante dépendant de l'épuisement des gisements de pétrole sont les préoccupations de nombreux électeurs qui se rendront aux urnes samedi au Gabon. Le président Ali Bongo tentera de surmonter une opposition fracturée et pourrait bénéficier de l'apathie des électeurs dans un pays où beaucoup pensent que la prolongation de la dynastie familiale des Bongo, vieille de 60 ans, est inévitable. 23 août SOMMET BRICS/BRESIL Le président brésilien Lula participe au sommet des BRICS à Johannesburg Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva participe au sommet des BRICS à Johannesburg. 23 août SCIENCE / TECHNOLOGIE INDIA-SPACE/ (PIX) (TV) La fusée indienne Chandrayaan-3 tente de se poser sur la lune La troisième fusée lunaire indienne, Chandrayaan-3, tentera d'atterrir en douceur sur le pôle sud de la Lune. En cas de succès, cet exploit historique en fera le premier atterrisseur à se poser sur le pôle sud de la Lune et fera de l'Inde le quatrième pays au monde à réussir un atterrissage en douceur sur le satellite de la Terre. 23 août INDIA-SPACE/REAX (PIX) (TV) Les Indiens réagissent à la mission d'alunissage du pays Les Indiens réagissent à l'issue de la tentative d'atterrissage d'un engin spatial sur le pôle sud de la lune, une mission qui aura des répercussions sur la position de l'Inde en tant que puissance spatiale et sur l'exploration future de la lune. 23 août CATASTROPHES / ACCIDENTS HAWAII-INCENDIES/LEI (TV) A Maui, on pleure les morts du feu avec des lei Une fleuriste qui tisse l'un des leis avec lesquels les Hawaïens marquent les événements de la vie - des mariages aux funérailles - considère que son travail consiste à aider sa communauté à faire son deuil après qu'un incendie de forêt a tué des dizaines de personnes. 23 août