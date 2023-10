REUTERS NEWS SCHEDULE AT 10:00 p.m. GMT/6:00 a.m. SGT

16 octobre - Voici les principales nouvelles et les plans de couverture à venir pour le service de texte de Reuters à 22 h 00 GMT/6 h 00 SGT. Pour un calendrier complet des nouvelles et des événements, consultez notre calendrier éditorial sur Reuters Connect .

Les pourparlers n'aboutissent pas à l'acheminement de l'aide à Gaza; Israël évacue la frontière avec le Liban

Les efforts diplomatiques n'ont pas permis d'acheminer l'aide à la bande de Gaza assiégée lundi, et Israël a ordonné l'évacuation de ses villages dans une bande de territoire proche de sa frontière avec le Liban, faisant craindre que la guerre ne s'étende à un nouveau front.

USA-TRUMP/SUBVERSION

Un juge interdit à Trump de mener une "campagne de diffamation" contre les procureurs et les témoins

Un juge fédéral a interdit lundi à Donald Trump d'attaquer verbalement les procureurs, le personnel du tribunal et les témoins potentiels impliqués dans une affaire criminelle qui l'accuse d'avoir tenté de renverser sa défaite électorale de 2020.

ISRAEL-PALESTINE/BIDEN

Un éventuel voyage de Biden en Israël comporte des risques sécuritaires et politiques

La Maison Blanche du président américain Joe Biden est aux prises avec une série de défis politiques et sécuritaires épineux, alors que les responsables envisagent un voyage potentiel en Israël qui pourrait présenter des avantages diplomatiques à long terme pour Biden.

USA-CONGRESS/SPEAKER

Le républicain intransigeant Jim Jordan gagne des soutiens dans sa candidature au poste de président de la Chambre des représentants des États-Unis

Le républicain pur et dur Jim Jordan a obtenu des soutiens dans sa campagne pour la présidence de la Chambre des représentants des Etats-Unis, lundi, alors qu'il cherchait à éliminer l'opposition au sein de son propre parti en exerçant des pressions lors d'une série de votes publics.

USA-BANKMANFRIED/

Le jury de Sam Bankman-Fried voit la photo du fondateur de FTX avec Katy Perry et Orlando Bloom

NEW YORK, 16 octobre - Le jury du procès pour fraude de Sam Bankman-Fried a vu lundi une photo du fondateur de la bourse de crypto-monnaies FTX en compagnie de la chanteuse Katy Perry et de l'acteur Orlando Bloom lors du Super Bowl 2022 de la NFL, les procureurs cherchant à étayer leurs arguments selon lesquels il a dilapidé l'argent de ses clients dans des efforts visant à renforcer sa stature.

AUTOS-LABOR/UAW

Ford et les dirigeants de l'UAW s'affrontent alors que les coûts de la grève de l'automobile augmentent

Le président exécutif de Ford, Bill Ford, a exhorté lundi le syndicat United Auto Workers à mettre fin à une grève de 32 jours et à conclure un nouvel accord de travail, tout en mettant en garde contre l'impact croissant sur le constructeur automobile et l'économie américaine.

FILM-BOX OFFICE/TAYLOR SWIFT

Le film de Taylor Swift perd du terrain au box-office

Le film-concert de Taylor Swift a vendu 123,5 millions de dollars de billets dans le monde entier au cours du week-end, soit un peu moins que les premières estimations du box-office, a déclaré lundi le distributeur AMC Theatres.

VENTE AUX ENCHÈRES - LE MAGICIEN D'OZ/

Des objets du "Magicien d'Oz", de Jackie Kennedy et de la famille royale britannique sont mis aux enchères

Un grand nombre d'objets ont été mis aux enchères, dont des partitions du célèbre classique "Le magicien d'Oz", une lettre de l'ancienne première dame Jackie Kennedy et une carte de vœux de 1980 émise par la famille royale britannique et signée par la Reine mère.

FOOTBALL-EURO-BEL-SWE/REPORT

La Belgique abandonne son match de qualification contre la Suède après que deux Suédois ont été abattus à Bruxelles - UEFA

Le match de qualification pour l'Euro 2024 entre la Belgique et la Suède a été suspendu à la mi-temps puis abandonné à la suite de la fusillade mortelle de deux Suédois à Bruxelles plus tôt lundi, a déclaré l'UEFA.

CRICKET-COUPE-DU-MONDE-AUS-LKA/

L'Australie bat le Sri Lanka pour relancer sa campagne de Coupe du monde

L'Australie, quintuple championne du monde, a redonné vie à sa campagne moribonde de Coupe du monde en remportant une large victoire de cinq guichets contre le Sri Lanka lundi.

ISRAEL-PALESTINE/ONU (PIX) (TV)

Le Conseil de sécurité de l'ONU votera sur des projets de résolution rivaux concernant Israël et Gaza

Le Conseil de sécurité des Nations unies votera plus tard ce lundi sur des projets de résolution rivaux concernant Israël et Gaza, selon des diplomates. Les projets de textes - soumis par la Russie et le Brésil - se concentrent essentiellement sur la situation humanitaire.

16 Oct 18:00 ET / 22:00 GMT

RUSSIA-NUCLEAR/ (PIX) (TV)

La Douma russe vote sur un projet de loi visant à supprimer la ratification du traité d'interdiction des essais nucléaires

La chambre basse du parlement russe vote un projet de loi visant à révoquer la ratification par Moscou du traité mondial interdisant les essais impliquant des explosions nucléaires.

17 octobre

VENEZUELA-POLITICS/TALKS

Le Venezuela et l'opposition devraient signer un accord sur les conditions des élections

Le gouvernement de Nicolas Maduro et l'opposition vénézuélienne devraient signer un accord sur les conditions d'une élection présidentielle en 2024, lors de la reprise des pourparlers entre les deux parties à la Barbade.

17 Oct

MYANMAR-ROHINGYA/THAILANDE (TV)

Réunion régionale au niveau ministériel sur les réfugiés rohingyas

Le commissaire du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) et les ministres des affaires étrangères de Thaïlande, de Malaisie, d'Indonésie et du Bangladesh se réuniront mardi à Bangkok pour discuter de la question des réfugiés rohingyas et de la voie à suivre.

17 octobre

GOUVERNEMENT-TCHÈQUE/ (TV)

Le gouvernement tchèque confronté à un possible vote de défiance

Le gouvernement tchèque de centre-droit risque de faire l'objet d'un vote de défiance de la part de l'opposition, bien que la coalition au pouvoir dispose d'une majorité confortable au parlement pour rejeter la motion.

17 Oct

CHINE-SÉCURITÉ/VOYAGE

INSIGHT-Les banquiers et les employés de l'État chinois sont soumis à des restrictions plus strictes en matière de voyages à l'étranger

Les fonctionnaires chinois et les employés des entreprises liées à l'Etat sont confrontés à des contraintes plus strictes sur les voyages privés à l'étranger et à un examen minutieux de leurs relations avec l'étranger, selon des avis officiels et plus d'une douzaine de personnes familières avec le sujet, alors que Pékin mène une campagne contre l'influence étrangère.

17 Oct

ECUADOR-POLITICS/

Le président élu équatorien Noboa rencontrera Lasso pour discuter de la transition

Le président élu de l'Equateur, Daniel Noboa, rencontrera mardi au palais présidentiel l'actuel président Guillermo Lasso, afin d'entamer le processus de transition avant la prise de fonction de M. Noboa en décembre.

17 Oct

CHINA-DIPLOMACY/

ANALYSE La diplomatie chinoise s'assouplit alors que Xi fait face aux pressions internes

La Chine a montré un visage diplomatique plus doux la semaine dernière, rappelant la nécessité pour Xi Jinping de réduire les tensions à un moment où la Chine est confrontée à des pressions économiques et se sent de plus en plus isolée sur la scène internationale. Cela offre également un soulagement temporaire aux dirigeants occidentaux, qui sont distraits par le conflit au Moyen-Orient et la guerre qui s'envenime en Ukraine.

17 Oct

RUSSIE-TRAITÉ-NUCLÉAIRE

Qu'est-ce que le traité d'interdiction des essais nucléaires et quelle est la position de la Russie à son égard?

Le Parlement russe se prononcera cette semaine sur le retrait de la ratification par Moscou du traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Voici une explication du traité et des implications de la décision russe.

17 octobre

USA-TRUMP/NEW YORK

Le procès de Trump pour fraude civile se poursuit à New York

L'ancien avocat et arrangeur de Donald Trump, Michael Cohen, devait témoigner cette semaine dans un procès civil à New York qui menace de démanteler les principaux piliers de l'empire commercial de l'ancien président des États-Unis. Donald Trump et trois de ses enfants (Ivanka, Eric et Donald Trump Jr.) figurent également sur la liste des témoins du procureur général et pourraient témoigner plus tard au cours du procès.

17 Oct

USA-TRUMP/NEW YORK

Donald Trump affronte son ex-avocat Michael Cohen dans un procès civil pour fraude

L'ancien président des États-Unis, Donald Trump, devrait revenir devant le tribunal de l'État de New York mardi, alors que son ancien avocat et arrangeur témoignera contre lui dans une affaire de fraude civile.

17 Oct

ARGENTINE-ÉLECTION/JEUNES (PIX)

Les jeunes électeurs argentins regardent dans le vide politique

L'adolescent argentin Tomás Kremenchuzky s'apprête à voter en octobre pour sa première élection présidentielle, la plus ouverte et la plus incertaine de sa vie, avec un libertaire radical qui menace de bouleverser le modèle économique du pays.

17 Oct 06:00 ET / 10:00 GMT

USA-IMMIGRATION/LIBERTÉ DE CIRCULATION (TV)

Les Etats-Unis libèrent des demandeurs d'asile dans la rue. Certaines banlieues portent le fardeau.

Débordés par le nombre croissant de demandeurs d'asile venus du monde entier, les agents des douanes et de la protection des frontières des États-Unis ont relâché des milliers de migrants dans les rues de la région de San Diego, posant le problème de leur accueil non seulement aux villes frontalières, mais aussi aux villes situées plus au nord.

17 Oct 06:00 ET / 10:00 GMT

ISRAEL-PALESTINE/OMS

Le bureau régional de l'OMS organise une réunion d'information sur les urgences sanitaires dans la région de la Méditerranée orientale

Un bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé organise une réunion d'information sur les urgences sanitaires dans la région de la Méditerranée orientale.

17 Oct 10:00 ET / 14:00 GMT

ISRAEL-PALESTINE/SOMMET DE L'UE (TV)

Les dirigeants de l'UE organisent un sommet par vidéoconférence sur la crise au Moyen-Orient

Les dirigeants de l'UE tiennent un sommet d'urgence par vidéoconférence pour définir une position commune de l'UE sur la crise du Moyen-Orient.

17 Oct 11:30 ET / 15:30 GMT

USA-ETF/BOND

Les ETF d'obligations du Trésor américain attirent des flux nets cette année malgré la récente déroute du marché

Les investisseurs ont versé de l'argent dans les fonds négociés en bourse (ETF) axés sur le marché obligataire américain cette année, malgré un effondrement historique des obligations mondiales au cours des dernières semaines et l'incertitude quant au moment où les prix rebondiront.

17 Oct 20:00 ET / 00:00 GMT

HYLORIS PHARMACE- DOULEUR POSTOPÉRATOIRE/

Décision de la FDA sur l'injection de douleur post-opératoire de Hyloris Pharmaceuticals

La Food and Drug Administration américaine s'apprête à prendre une décision sur l'injection de Hyloris Pharmaceuticals en tant que traitement alternatif non opioïde de la douleur postopératoire

17 octobre

JOHNSON&JOHNSON-RÉSULTATS/

Johnson & Johnson publie ses résultats pour le troisième trimestre

Johnson & Johnson publiera ses résultats du troisième trimestre avant l'ouverture des marchés mardi. Il s'agit des premiers résultats du géant pharmaceutique après la scission de son activité de santé grand public. Les investisseurs seront attentifs à toute mise à jour des prévisions de l'entreprise pour 2023, à la performance de ses principaux traitements anticancéreux tels que Darzalex, Carvykti et Erleada, et aux commentaires sur la demande post-COVID pour les chirurgies non urgentes.

17 Oct

LOCKHEED-RESULTS/

Résultats du troisième trimestre de Lockheed Martin le 17 octobre

L'entreprise de défense américaine Lockheed Martin devrait publier ses résultats du troisième trimestre avant l'ouverture du marché le mardi 17 octobre.

17 oct

TSMC-RESULTS/

Résultats du troisième trimestre de TSMC

Les résultats du troisième trimestre du fabricant de puces taïwanais TSMC sont attendus avant leur publication le 19 octobre.

17 oct

BOFAML-RESULTS/

Publication des résultats du troisième trimestre 2023 de Bank of America Corp

Heure estimée. Prévue avant l'ouverture du marché (BMO).

17 Oct 06:45 ET / 10:45 GMT

GOLDMAN SACHS-RÉSULTATS/

T3 2023 Goldman Sachs Group Inc Earnings Release (en anglais)

Heure estimée. Prévue avant l'ouverture du marché (BMO).

17 Oct 07:30 ET / 11:30 GMT

USA-FED/WILLIAMS

Le président de la Fed, M. Williams, anime une discussion avec le directeur général d'Intel, M. Pat Gelsinger

Le président de la Federal Reserve Bank of New York, John Williams, anime une discussion avec le directeur général d'Intel, Pat Gelsinger, lors d'un événement organisé par l'Economic Club of New York.

17 Oct 08:00 ET / 12:00 GMT

CANADA-ÉCONOMIE/INFLATION

Canada-Inflation

17 oct 08:30 ET / 12:30 GMT

USA-FED/BOWMAN

Le gouverneur de la Réserve fédérale, Michelle Bowman, s'exprime à Washington

Le gouverneur de la Réserve fédérale, Michelle Bowman, s'exprime sur "l'innovation responsable en matière de monnaie et de paiements" devant la table ronde du Harvard Law School Program on International Financial Systems sur les monnaies numériques des banques centrales, à Washington.

17 Oct 09:20 ET / 13:20 GMT

USA-FED/BARKIN

Le président de la Fed, Tom Barkin, s'exprime à Washington devant la table ronde sur l'immobilier

Le président de la Banque fédérale de réserve de Richmond, Tom Barkin, s'exprime sur le thème "Au-delà des données récentes" devant la table ronde sur l'immobilier, à Washington.

17 Oct 10:45 ET / 14:45 GMT

USA-TREASURY/ANNOUNCEMENT

Le Département du Trésor annonce les ventes hebdomadaires de bons à 4, 8 et 17 semaines

Le Département du Trésor annonce les ventes hebdomadaires de bons à 4, 8 et 17 semaines

17 Oct 11:00 ET / 15:00 GMT

OLYMPICS-IOC/ (TV)

Jeux Olympiques - 141e Session du CIO

Le dernier jour de la 141e Session du CIO à Mumbai

17 Oct 23:30 ET / 03:30 GMT

SANTÉ-USA/ARDELYX

La FDA américaine se prononce sur le médicament d'Ardelyx contre les maladies rénales

La Food and Drug Administration américaine se prononcera mardi sur le médicament oral d'Ardelyx Inc. destiné à traiter les patients souffrant d'une maladie rénale chronique.

17 Oct

INDIA-SPACE/AGNIKUL

L'indien Agnikul Cosmos lève des fonds et se prépare à un lancement en 2023

Le fabricant aérospatial indien Agnikul a levé une nouvelle tranche de financement et se prépare à un lancement suborbital avant la fin de l'année, ce qui en ferait le deuxième lancement de fusée privée du pays.

17 Oct 09:30 ET / 13:30 GMT

VENTE AUX ENCHÈRES-PAUL MCCARTNEY/CARAVANE (TV)

Le bus Wings de 1972 de Paul McCartney exposé à Londres avant d'être vendu aux enchères

Le bus à impériale de la tournée Wings de 1972 de Paul McCartney, restauré, est exposé à Londres avant de faire l'objet d'une vente aux enchères de souvenirs de rock 'n' roll le mois prochain.

17 Oct

INDE-MARIAGE/CONJOINT DE MÊME SEXE

Verdict de la Cour suprême de l'Inde sur les mariages entre personnes de même sexe

17 Oct 01:00 ET / 05:00 GMT

NORTHKOREA-MISSILES/ENVOYS (TV)

Les envoyés nucléaires nord-coréens des Etats-Unis, du Japon et de la Corée du Sud tiennent une conférence de presse commune après leur rencontre à Jakarta

Le représentant spécial des Etats-Unis pour la RPDC, Sung Kim, le représentant spécial de la République de Corée pour les affaires de paix et de sécurité dans la péninsule coréenne, Kim Gunn, et le directeur général du ministère japonais des Affaires étrangères, Namazu Hiroyuki, ont tenu une conférence de presse commune après une réunion à Jakarta pour discuter des questions relatives à la Corée du Nord.

17 Oct 04:30 ET / 08:30 GMT

TURQUIE-SÉCURITÉ/SYRIE

Le Parlement turc débat et vote sur l'extension du mandat des troupes en Syrie et en Irak

Le Parlement turc devrait débattre de la prolongation de deux ans du mandat des troupes turques déployées en Syrie et en Irak.

17 Oct 07:00 ET / 11:00 GMT