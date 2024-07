REUTERS NEWS SCHEDULE AT 10:00 a.m. GMT/ 6:00 a.m. ET

18 juillet - Voici les principaux sujets et les plans de couverture à venir pour le service de texte de Reuters à partir de 10h00 GMT/ 6h00 ET. Pour un calendrier complet des nouvelles et des événements, consultez notre calendrier éditorial sur Reuters Connect .

TOP STORIES

MONDIAL

EU-VONDERLEYEN/PARLEMENT

La présidente de l'UE, Ursula von der Leyen, veut promouvoir la défense et la continuité climatique dans le cadre de son second mandat

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est engagée jeudi à créer une "Union européenne de la défense" et à maintenir le cap sur la transition écologique de l'Europe tout en amortissant son fardeau sur l'industrie, alors qu'elle briguait un second mandat.

USA-ÉLECTION/BIDEN-SCHUMER

Schumer et Pelosi augmentent la pression sur M. Biden pour qu'il se retire, selon les médias américains

Les principaux démocrates, dont le leader démocrate du Sénat américain Chuck Schumer et l'ancienne présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi, ont augmenté la pression sur le président Joe Biden pour qu'il se retire de sa campagne de réélection, craignant qu'il ne puisse vaincre son adversaire républicain Donald Trump, ont rapporté les médias américains mercredi.

LES MÉDIAS AMÉRICAINS ONT RAPPORTÉ CE MERCREDI.

USA-ÉLECTION/TRUMP

Le colistier de Trump, J.D. Vance, promet de se battre pour les travailleurs "oubliés"

Le colistier de Donald Trump à la vice-présidence, le sénateur américain J.D. Vance, s'est présenté à la nation mercredi soir comme le fils d'une ville industrielle négligée de l'Ohio qui se battra pour la classe ouvrière s'il est élu en novembre.

USA-POLITICS/BIDEN

Joe Biden testé positif au COVID, s'auto-isolera dans le Delaware

Le président américain Joe Biden, sous la pression de ses collègues démocrates pour qu'il abandonne sa campagne de réélection, a été testé positif au COVID-19 lors d'une visite à Las Vegas mercredi et va s'isoler après avoir ressenti de légers symptômes, a annoncé la Maison Blanche.

AFFAIRES

TSMC-RESULTS/

TSMC augmente ses prévisions de chiffre d'affaires grâce à la demande d'IA et refuse la création d'une coentreprise aux États-Unis

Le groupe taïwanais TSMC, premier fabricant mondial de puces sous contrat, a relevé jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année en raison de l'augmentation de la demande de puces utilisées dans l'intelligence artificielle, et a rejeté l'idée d'une coentreprise aux États-Unis.

NOKIA-RESULTS/

Nokia annonce une baisse de 32 % de son bénéfice, mais prévoit une reprise au second semestre

Nokia a annoncé une baisse de 32% de son bénéfice d'exploitation au deuxième trimestre, invoquant la faiblesse de la demande d'équipements télécoms 5G, mais le groupe télécoms finlandais a indiqué que les ventes devraient se redresser vers la fin 2024 avec l'aide de commandes en provenance d'Amérique du Nord.

DIVERTISSEMENT

CORÉE DU SUD-LGBT/

La Cour suprême de Corée du Sud confirme les avantages accordés par l'État aux couples homosexuels

La Cour suprême de Corée du Sud a confirmé jeudi une décision selon laquelle un partenaire de même sexe était éligible aux prestations de l'assurance maladie de l'État, une décision saluée comme une victoire pour les droits LGBTQ dans un pays qui a pris du retard par rapport à d'autres dans la région.

PRIX-EMMYS/

shogun et The Bear en lice pour les Emmy Awards

shogun et The Bear en lice pour les Emmy Awards

SPORTS

FOOTBALL-FIFA/CLASSEMENT

Football - L'Espagne se hisse à la troisième place du classement de la FIFA, l'Argentine reste en tête

L'Espagne, nouvellement sacrée championne d'Europe, s'est hissée à la troisième place du classement FIFA publié jeudi, tandis que l'Argentine, championne du monde, a conservé la première place après son triomphe à la Copa América.

SOCCER-COPA/RACISME

Football-La FIFA enquête sur une vidéo après les allégations de racisme de la France à l'encontre de l'Argentine

La FIFA enquête sur une vidéo circulant sur les médias sociaux et montrant des membres de l'équipe nationale d'Argentine chantant à propos des joueurs français d'une manière que la Fédération française de football (FFF) a qualifiée de "raciste et discriminatoire".

À VENIR

SCIENCE / TECHNOLOGIE

SANTÉ-GRIPPE AVIAIRE/POULETS

L'abattage et l'élimination des poulets suscitent des inquiétudes face à la propagation de la grippe aviaire

La propagation de la grippe aviaire des élevages de volailles aux fermes laitières a renforcé les inquiétudes des experts en santé, qui craignent que le processus d'abattage et d'élimination des volailles infectées par le virus ne présente un risque pour la santé des humains et des animaux d'élevage.

18 Jul 05:00 ET / 10:00 GMT

AFFAIRES / ÉCONOMIE

ARGENT-OR/JEUNES-INVESTISSEURS

La règle d'or: Pourquoi les jeunes investisseurs sont attirés par l'or

Quelle classe d'actifs les investisseurs de la génération Millennials et de la génération Z veulent-ils posséder? Voici une réponse que vous n'avez peut-être pas devinée: L'or. Parmi les investisseurs fortunés de moins de 43 ans, 45% possèdent de l'or en tant qu'actif physique, et 45% sont intéressés par sa détention, selon une étude récente de Bank of America Private Bank.

18 Jul 05:00 ET / 10:00 GMT

ANDES - CHANGEMENT CLIMATIQUE / ALPINISME (PIX) (TV)

LARGE IMAGE-Dans les Andes, les guides de montagne témoignent de la diminution des glaciers

Par temps clair, l'imposante montagne El Plomo, d'une hauteur de 5 400 mètres, est visible depuis la capitale, Santiago. Ce pic andin coiffé d'un glacier est escaladé et vénéré depuis des siècles, les Incas ayant procédé à des sacrifices humains au sommet. La route menant au sommet est toujours le même chemin pavé par les Incas, avec des vestiges archéologiques disséminés le long du chemin. Une momie inca a été trouvée près du sommet en 1954, parfaitement conservée grâce aux conditions sèches et froides de la montagne. Aujourd'hui, la montagne s'effondre. L'augmentation des températures mondiales due au changement climatique a entraîné le recul du glacier et la fonte du pergélisol. De nouvelles lagunes se sont formées et se sont rompues, des glissements de terrain ont blessé des alpinistes et d'énormes dolines se sont ouvertes, brisant l'ancien chemin menant au sommet. "Chaque année, les choses changent davantage. Chaque année, il y a plus de tristesse", a déclaré à Reuters Francisco Gallardo, un muletier de 60 ans qui travaille sur la montagne depuis l'âge de 14 ans, au camp de base Federacion, situé à environ 1 300 mètres au-dessous du sommet.

18 Jul 05:00 ET / 10:00 GMT

KEYCORP-RESULTS/

Communiqué de presse sur les résultats de KeyCorp pour le T2 2024

KeyCorp devrait publier ses résultats du deuxième trimestre jeudi. Les bénéfices de la banque régionale devraient diminuer car la société paie plus sur les dépôts plus coûteux.

18 Jul 05:30 ET / 10:30 GMT

GHANA-COCOA/FARMERS-OUTLOOK

Les producteurs de cacao du Ghana prévoient un rebond pour la saison 2024/2025

Les producteurs de cacao ghanéens s'attendent à une relance de la saison 2024/2025 qui débutera en octobre, après une forte baisse de la production cette saison qui a contribué à faire grimper les prix mondiaux du cacao à des niveaux record. Une augmentation de la production au Ghana, dans le contexte d'une hausse record des prix et d'une récolte médiocre, a des implications financières non seulement pour le Ghana, mais aussi pour l'industrie mondiale du cacao, qui est aux prises avec une offre restreinte.

18 Jul 05:30 ET / 10:30 GMT

M&T BNK US-RESULTS/

Communiqué de presse du deuxième trimestre 2024 de M&T Bank Corp

Les bénéfices du deuxième trimestre de M&T Bank devraient baisser, les dépôts plus coûteux érodant les revenus d'intérêts du banque.

18 Jul 05:30 ET / 10:30 GMT

CUBA-CHINE/VOITURE ÉLECTRIQUE (PIX) (TV)

Des Cubains assemblent des voitures et des scooters électriques chinois à La Havane

Des Cubains assemblent des voitures électriques et des scooters chinois à La Havane, dans un contexte de pénurie de carburant..

18 Jul 06:00 ET / 11:00 GMT

ABBOTT-RÉSULTATS/

Abbott Laboratories publie ses résultats pour le deuxième trimestre

Abbott Laboratories devrait publier ses résultats du deuxième trimestre avant la clôture des marchés jeudi. Les investisseurs s'intéresseront à la performance trimestrielle dans le segment des dispositifs médicaux, à tout changement dans les perspectives pour 2024, ainsi qu'aux plans de déploiement et aux attentes de croissance pour les dispositifs de surveillance de la glycémie de la société récemment autorisés, Lingo et Libre Rio.

18 Jul 06:30 ET / 11:30 GMT

DOMINOS PIZZA-RÉSULTATS/

Résultats de Domino's Pizza pour le deuxième trimestre 2024

La société Domino's Pizza devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, car de plus en plus de personnes profitent du programme de fidélisation de la société. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur le comportement et les dépenses des consommateurs, en particulier dans la cohorte à faible revenu.

18 Jul 07:30 ET / 12:30 GMT

CINTAS-RESULTS/

Cintas Corp T4 2024 Earnings

La société de location d'uniformes Cintas Corp devrait afficher une hausse des ventes au quatrième trimestre jeudi, aidée par une demande résiliente pour ses uniformes à prix élevé. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur la demande, l'impact des dépenses énergétiques, les actions de tarification et les prévisions annuelles.

18 Jul 07:30 ET / 12:30 GMT

USA-TREASURY/ANNOUNCEMENT

Le Trésor américain annonce des ventes: bons à 3 et 6 mois; FRNs à 2 ans; notes à 2, 5 et 7 ans

Le Département du Trésor annonce chaque semaine la vente de bons à 3 et 6 mois; annonce la vente d'obligations à taux variable à 2 ans; d'obligations à 2, 5 et 7 ans.

18 Jul 10:00 ET / 15:00 GMT

USA-MORTGAGES/FREDDIEMAC

Freddie Mac publie un rapport hebdomadaire sur les taux hypothécaires américains

Freddie Mac publie un rapport hebdomadaire sur les taux d'intérêt hypothécaires américains.

18 Jul 11:00 ET / 16:00 GMT

USA-TREASURY/AUCTION

Le Département du Trésor vend des titres à 10 ans protégés contre l'inflation

Le département du Trésor vend des titres du Trésor à 10 ans protégés contre l'inflation.

18 Jul 12:00 ET / 17:00 GMT

USA-FED/LOGAN

Le président de la Réserve fédérale de Dallas, M. Logan, prononce un discours d'ouverture avant la conférence de la Fed

Le président de la Banque fédérale de réserve de Dallas, Lorie Logan, prononce un discours d'ouverture avant la conférence "Exploring Conventional Bank Funding Regimes in an Unconventional World" co-sponsorisée par la Banque fédérale de réserve de Dallas et la Banque fédérale de réserve d'Atlanta, à Dallas, Texas.

18 Jul 12:45 ET / 17:45 GMT

ARGENTINE-TRADEFIGURES/

Publication des données de la balance commerciale de juin

Le gouvernement argentin doit publier les données de la balance commerciale de juin

18 Jul 13:30 ET / 18:30 GMT

ARGENTINE-ACTIVITÉ/

Publication des données sur l'activité économique de mai

Le gouvernement argentin doit publier les données économiques de mai 18 Jul 13:30 ET / 18:30 GMT

NETFLIX-RESULTS/

Netflix publiera ses résultats du deuxième trimestre

Netflix publiera ses résultats du deuxième trimestre

18 Jul 15:00 ET / 20:00 GMT

RÉSULTATS-INTUITIF/

Intuitive annonce ses résultats pour le deuxième trimestre

Intuitive Surgical devrait présenter ses résultats du deuxième trimestre jeudi. Les investisseurs se concentreront sur la demande pour ses robots chirurgicaux.

18 Jul 15:00 ET / 20:00 GMT

INVESTISSEMENT-FONDS MUTUELS/LIPPER

Lipper publie les flux hebdomadaires de fonds américains

Thomson Reuters Lipper publie les ventes hebdomadaires de fonds communs de placement et de fonds négociés en bourse, montrant ce que les flux d'argent changeants disent sur les allocations d'actifs, les secteurs chauds et froids, et les attraits variables des régions et des industries.

18 Jul 15:30 ET / 20:30 GMT

USA-FED/BOWMAN

Le gouverneur de la Réserve fédérale Michelle Bowman s'exprime lors de la conférence de la Fed à Dallas

Le gouverneur de la Réserve fédérale, Michelle Bowman, s'exprime sur le thème de la responsabilité et de la réforme avant la conférence "Exploring Conventional Bank Funding Regimes in an Unconventional World" co-sponsorisée par la Réserve fédérale de Dallas et la Réserve fédérale d'Atlanta, à Dallas, au Texas.

18 Jul 18:45 ET / 23:45 GMT

EUROPE-BLÉ/CULTURES

Les conditions de la récolte de blé en Europe sont mitigées alors que la moisson commence

19 Jul

COMMERCE-OMC/CHINE

Examen commercial de la Chine par l'OMC

Examen des politiques commerciales de la Chine par l'OMC.

19 Jul

AMEX-RESULTS/

Les résultats du deuxième trimestre d'AmEx

Le géant de la carte de crédit American Express AXP.N devrait publier un bénéfice plus élevé pour le deuxième trimestre grâce à une augmentation massive des revenus d'intérêts nets, lors de la publication de ses résultats vendredi.

19 Jul

POLITIQUE / AFFAIRES INTERNATIONALES

FRANCE-POLITIQUE/PROTESTATION (PIX) (TV)

Manifestation pour réclamer un gouvernement de gauche après les élections françaises

Une manifestation coïncide avec la première session du Parlement français après des élections qui se sont soldées par une impasse. Les syndicats et les partisans de la gauche appellent leur alliance - qui est arrivée en tête mais n'a pas la majorité - à former le prochain gouvernement.

18 Jul 05:00 ET / 10:00 GMT

USA-ÉLECTION/RÉPUBLICAINS-PRÉSIDENCE

Trump pose les jalons d'une présidence impériale

Ce reportage se penche sur la convergence du culte de la personnalité et du terrain préparé pour une présidence impériale. Si les républicains conservent le contrôle du Congrès, et suite aux décisions de la Cour suprême, Trump pourrait devenir le président le plus puissant de l'histoire des États-Unis, un président qui a juré de se venger de ses ennemis, de remodeler la fonction publique fédérale américaine, de mettre en place le plus grand effort de déportation de l'histoire des États-Unis, de faire la guerre aux cartels mexicains pour la première fois et de lancer une guerre commerciale tout en faisant pression pour de nouvelles réductions d'impôts importantes qui pourraient alimenter l'inflation. Ce reportage soulignera les enjeux de l'élection.

18 Jul 05:00 ET / 10:00 GMT

USA-ELECTION/

La pression s'accroît sur Joe Biden pour qu'il se retire, et sur Trump pour qu'il accepte l'investiture républicaine

La candidature du président Joe Biden à la réélection a connu de nouvelles turbulences après la publication d'informations selon lesquelles de hauts responsables démocrates l'auraient poussé en privé à mettre fin à sa campagne, tandis que Donald Trump s'apprêtait à accepter l'investiture républicaine lors de la convention nationale de son parti, ce jeudi.

18 Jul 05:00 ET / 10:00 GMT

SANTÉ-CORONAVIRUS/BRETAGNE (PIX)

L'enquête britannique sur le COVID va publier son premier rapport sur l'état de préparation

Une commission d'enquête publique chargée d'examiner la réponse de la Grande-Bretagne à l'épidémie de COVID-19 publiera son premier rapport, qui portera sur le degré de préparation de la nation à la gestion d'une telle pandémie.

18 Jul 07:00 ET / 12:00 GMT

USA-ELECTION/BIDEN-CLIMATE

Les groupes de défense du climat sont divisés sur la question de savoir si Joe Biden doit "passer le flambeau"

Les groupes environnementaux sont divisés sur la question de savoir si le président Joe Biden devrait céder sa place à un autre démocrate en tête du ticket démocrate de 2024, certains groupes craignant que son manque de soutien dans les sondages ne signale qu'il serait battu par le promoteur des combustibles fossiles Donald Trump.

18 Jul 11:00 ET / 16:00 GMT

SAFRICA-POLITICS/ (PIX) (TV)

Le président sud-africain Ramaphosa prononcera le discours d'ouverture du parlement

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa prononcera un discours pour ouvrir le parlement et présenter les priorités de la septième administration de l'ère démocratique. Ce discours coïncide avec le Mandela Day, qui marque l'anniversaire de Nelson Mandela, icône de la lutte contre l'apartheid et premier président démocratique de l'Afrique du Sud. M. Ramaphosa a été réélu le mois dernier à la tête d'un gouvernement de coalition après que son parti, le Congrès national africain, a perdu la majorité lors des élections du 29 mai.

18 Jul 12:00 ET / 17:00 GMT

TAIWAN-DIPLOMACY/ (PIX) (TV)

Conférence de presse du ministre taïwanais des Affaires étrangères

Le ministre taïwanais des Affaires étrangères, Lin Chia-lung, donne une conférence de presse pour les médias étrangers.

19 Jul 21:00 ET / 02:00 GMT

CHINA-POLITICS/PLENUM-PRESSER (TV)

Conférence de presse du Parti communiste chinois sur le plénum

Le Comité central du Parti communiste chinois tiendra une conférence de presse vendredi pour informer les médias du troisième plénum du Parti. Les médias d'Etat ont qualifié la réunion du plénum de "révolutionnaire"

19 Jul 21:00 ET / 02:00 GMT

USA-ELECTION/REPUBLICAINS-TRUMP (TV)

ANALYSE - Bilan de Trump et du Parti républicain à l'issue de la convention

Une analyse de l'actualité après les propos de l'ancien président Donald Trump lors de la clôture de la convention républicaine à Milwaukee.

18 Jul 22:00 ET / 03:00 GMT

VENEZUELA-ELECTION/

L'organisation des élections au Venezuela rend le concours vulnérable à la confusion - opposition

Les figures de l'opposition vénézuélienne et les analystes affirment qu'une série de décisions organisationnelles prises par le gouvernement du président Nicolas Maduro - de la façon dont le bulletin de vote est présenté au personnel des bureaux de vote - rendent l'élection présidentielle du 28 juillet vulnérable à la confusion de l'électorat.

19 juillet

ESPAGNE-POLITIQUE/FEMME-SANCHEZ (PIX) (TV)

L'épouse du Premier ministre espagnol Sanchez doit témoigner devant un tribunal sur des allégations de corruption

L'Union européenne (UE) a lancé un appel d'offres pour la création d'un fonds de solidarité en faveur de l'emploi et de la lutte contre la pauvreté dans les pays en voie de développement.

19 juil

CHINE-CANADA/

Le ministre canadien des Affaires étrangères en visite en Chine du 18 au 20 juillet

La ministre canadienne des Affaires étrangères Mélanie Joly se rendra en Chine du 18 au 20 juillet à l'invitation du membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois et ministre des Affaires étrangères Wang Yi, a annoncé jeudi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Lin Jian.

19 juillet