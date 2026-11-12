Réunion du conseil d'administration de Nvidia pour décider de l'avenir de Huang

Le logo de Nvidia est visible dans les locaux de l'entreprise à Taipei

12 novembre (Reuters) - Le conseil d'administration de Nvidia devait se réunir mercredi pour décider de l'avenir de Jensen Huang, a ‌déclaré à Reuters une source informée, alors que le géant technologique est éclaboussé par des informations de presse selon lesquelles son directeur général a eu deux liaisons extraconjugales, dont une avec une femme accusée d'être ​une espionne pour la Chine.

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès de Nvidia.

Le Wall Street Journal a rapporté en premier lieu qu'une réunion du conseil d'administration devait avoir lieu et que le limogeage de Jensen Huang allait vraisemblablement être acté.

Cette réunion marque un revirement soudain de la position du conseil d’administration de Nvidia, qui avait exprimé dimanche sa confiance envers Jensen Huang et son équipe de direction. Conformément aux ​statuts de Nvidia, Jensen Huang peut être révoqué "avec ou sans motif" par un vote à la majorité des administrateurs. Nvidia compte 11 administrateurs et considère que tous, à l’exception de Jensen Huang, sont indépendants.

Une telle décision laisserait un vide à la tête de Nvidia, groupe que ​Jensen Huang, 63 ans, a cofondé et développé pendant plus de trois décennies pour en faire le ⁠premier fournisseur mondial de puces de pointe pour l'intelligence artificielle.

Il n'y a aucun successeur désigné à Jensen Huang, qui détient par ailleurs environ 3,6% des actions de Nvidia. Des dizaines d'employés ‌lui rendent compte directement, ce qui illustre son contrôle sur l'entreprise.

Bloomberg a rapporté mercredi que le conseil d’administration de Nvidia travaillait avec un cabinet externe pour identifier des candidats potentiels pour remplacer Jenseng Huang, citant une source proche du dossier.

Armina Rosenberg, gestionnaire de portefeuille et cofondatrice de Minotaur Capital, qui détient des actions Nvidia a ​déclaré que la directrice financière, Colette Kress, qui occupe ce poste depuis plus ‌d’une décennie, serait le choix naturel pour le poste de directrice générale par intérim, mais a ajouté que la question la plus importante était ⁠de savoir qui dirigerait la feuille de route technologique de Nvidia à plus long terme.

Les cotes sur la plateforme de marchés de prédiction Polymarket ont fortement évolué, indiquant désormais une probabilité de 88% que Jenseng Huang démissionne ou soit démis de ses fonctions d’ici la fin de l’année. Parmi les successeurs potentiels, Ian Buck, qui supervise l’activité dédiée aux clients des centres de données de Nvidia, fait figure de favori.

"Si ⁠Huang venait à être démis immédiatement de ‌ses fonctions, cela pourrait représenter un défi pour Nvidia étant donné qu'il n'y a pas de plan de succession en place", a commenté Gil Luria, directeur de ⁠la recherche technologique chez D.A. Davidson. "Si Huang a enfreint la loi ou des règles de l'entreprise, il est vraisemblable que le conseil d'administration (de Nvidia) agira dès qu'il aura des preuves".

Nvidia a annoncé dimanche avoir ouvert ‌une enquête indépendante pour déterminer si Jensen Huang a été la cible d'une opération d'un service étranger du renseignement, après que le New York Times a révélé en octobre que ⁠Huang a entretenu une liaison avec une femme d'affaires chinoise, Alice Huang, qui aurait transmis des informations à Pékin.

Jensen Huang a admis dans ⁠un mémo destiné dimanche aux employés de Nvidia avoir ‌été infidèle à son épouse et assumer "l'entière responsabilité", sans donner de détails.

À la Bourse de Francfort, l’action Nvidia a chuté d’environ 7% en début de séance jeudi après de nouvelles informations du Wall Street ​Journal indiquant que le conseil d'administration s'apprête à limoger le dirigeant. Si ces pertes se confirment, Nvidia aura perdu ‌environ 600 milliards de dollars de capitalisation boursière depuis l’ouverture de l'enquête interne.

"Le marché commence à intégrer dans le cours de l’action Nvidia le départ de son fondateur comme un scénario probable, et non plus comme un risque extrême" a ​déclaré Armina Rosenberg. "Perdre Jensen serait un véritable coup dur."

Bernstein et Oppenheimer ont tous deux abaissé leur recommandation sur Nvidia à la suite des derniers développements, tandis que Citi a revu son objectif à la baisse.

"Une transition à la tête de l’entreprise pèse sur le titre, compte tenu du rôle central qu’il joue dans la stratégie, la vision produit, les relations clients et la confiance des investisseurs", ont écrit les ⁠analystes de Citi.

Selon de nouvelles révélations mercredi du New York Times, citant des personnes au fait de la question, Jensen Huang a également eu une liaison extraconjugale avec une dirigeante de Nvidia travaillant sous ses ordres.

Des investisseurs et des analystes ont dit penser que la demande pour les puces de Nvidia ne devrait pas s'affaiblir à court terme, mais que d'autres entreprises se trouvant dans son orbite pourraient connaître des difficultés.

Le président américain Donald Trump a dit cette semaine ne pas s'être entretenu avec Jensen Huang à propos des accusations visant ce dernier. Il a toutefois apporté son soutien au directeur général de Nvidia, le décrivant comme un "gars honorable" qui a fait "un boulot génial" pour les Etats-Unis.

(Alexandra Alper, avec Aishwarya Venugopal, Prathik Jayaprakash, Chris Thomas, Tom Westerbrook et Ankur Banerjee; Avec la contribution de Danilo Masoni à Milan ; ​version française Jean Terzian et Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)