Réunion de la BCE : Amplegest prévoit un discours « prudent » de Christine Lagarde

(AOF) - La BCE « va probablement augmenter son taux de base de 50 points » lors de la réunion du 16 mars 2023 « conformément aux anticipations », estime Alexandre Neuvy, Directeur de la Gestion privée d'Amplegest. « Nous attendons un discours prudent de Mme Lagarde alors que la hausse des taux devrait bientôt toucher à sa fin » ajoute le spécialiste. « La baisse de l’inflation est-elle suffisante alors que la croissance donne des signes de faiblesse ? » La présidente de la BCE devra selon lui « également évoquer les faillites bancaires aux Etats-Unis et rassurer sur l’état des banques en Europe ».

