Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Réunion de l'Opep+, l'encadrement de l'offre en débat Reuters • 18/06/2020 à 16:32









LONDRES/DUBAI/MOSCOU, 18 juin (Reuters) - Une réunion à distance de ministres de l'Opep+ a débuté jeudi pour faire le point sur la réduction de l'offre mondiale et les intentions de pays producteurs comme l'Irak et le Kazakhstan sur le respect de leurs quotas de production afin de soutenir les cours du baril. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, réunis sous l'appellation non-officielle d'Opep+, ont réduit leur production de 9,7 millions de barils par jour (bpj) depuis début mai, une baisse sans précédent qui équivaut à 10% de l'offre mondiale totale et vise à favoriser le rebond des prix du brut. Le groupe a convenu au début du mois de prolonger cet accord jusqu'à la fin juillet; sa production devrait ensuite n'être plus réduite que de 7,7 millions de bpj jusqu'en décembre. Trois sources au sein de l'Opep+ ont déclaré que le Comité ministériel conjoint de surveillance (JMMC) réuni à distance jeudi ne devrait pas recommander de prolonger la réduction de 9,7 millions de bpj au-delà de juillet Il doit en revanche fixer la date de la prochaine réunion, attendue en juillet, qui débattra des coupes dans les pompages pour le mois d'août. Sur le marché pétrolier, le cours du baril de Brent LCOc1 évoluait jeudi légèrement au-dessus de 41 dollars. Il a repris plus de 150% par rapport à son plus bas de la mi-avril (15,98 dollars) mais reste inférieur de près de 40% à son niveau du début de l'année. (Ahmad Ghaddar, Alex Lawler et Rania El Gamal, version française Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.