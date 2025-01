Retraites: "Pas de réunion vendredi" à Matignon avec les partenaires sociaux, annonce Binet

La secrétaire générale de la CGT Sophie Binet lors d'une manifestation des fonctionnaires à Paris, le 5 décembre 2024 ( AFP / ALAIN JOCARD )

La N.1 de la CGT, Sophie Binet, a déclaré mercredi matin que la réunion annoncée par François Bayrou avec les partenaires sociaux et initialement prévue vendredi à Matignon pour lancer les concertations sur la réforme des retraites, "n'aurait pas lieu".

"Cette réunion n'aur(a) pas lieu vendredi, et nous n'avons pas de nouvelle date", a déclaré la syndicaliste sur RTL, qui a appris très tôt mercredi matin l'annulation.

"La ministre du Travail m'a appelé vers 08H00 pour me prévenir et me dire qu'on recevrait vendredi un courrier d'invitation", a précisé auprès de l'AFP un autre leader syndical, qui ne se dit "pas mécontent".

"J'ai été surpris d'apprendre en direct hier qu'il y aurait une réunion et qu'il fallait être disponible 48 heures plus tard", a-t-il poursuivi.

"Où, quand, comment, quel format, quels moyens ... ? On ne sait rien !", taclait un autre responsable.

"C'est exclusivement une question d'agenda", a nuancé la ministre du Travail Catherine Vautrin, interrogée sur BFMTV.

"Vendredi matin, le Premier ministre va déjà écrire à l'ensemble des partenaires sociaux pour présenter la méthode et ensuite il réunira les partenaires sociaux", a confirmé la ministre sans pour autant indiquer de calendrier. "Viendront ceux qui veulent venir", a-t-elle ajouté, tout en estimant que "l'intérêt c'est que chacun vienne (...) parce que nous parlons de l'avenir du pays".

"On ne peut pas non plus convoquer les personnes en moins de 72 heures", a estimé la ministre Astrid Panosyan-Bouvet sur France Info, soulignant que "les responsables syndicaux et patronaux de notre pays ont aussi des agendas chargés".

Elle a assuré que cette réunion aurait lieu "très prochainement avec l'ensemble des partenaires sociaux pour fixer précisément les règles du jeu".

Astrid Panosyan-Bouvet a annoncé que "la réunion sera dirigée par un tiers de confiance: un expert, un garant de la négociation quelqu'un qui peut susciter la confiance" et a demandé "aux partenaires sociaux de (lui) proposer quelques noms".

Dans sa déclaration de politique générale mardi, le Premier ministre avait "choisi de remettre ce sujet (des retraites) en chantier avec les partenaires sociaux" et annoncé réunir "dès vendredi" les "représentants de chaque organisation".

L'objectif de cette première rencontre était de proposer aux organisations syndicales et patronales "de travailler autour de la même table, de s'installer dans les mêmes bureaux ensemble pendant trois mois, à dater du rapport de la Cour des comptes" qui doit établir, par une "mission flash", "l'état actuel et précis du financement du système de retraites".

Sans abroger ou suspendre la très controversée réformée adoptée au forceps en 2023, François Bayrou a promis que la négociation se tiendrait "sans aucun totem et sans aucun tabou, pas même l'âge de la retraite, les fameux 64 ans, à condition qu'elle réponde à l'exigence fixée" dont la maîtrise du déficit.