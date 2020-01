Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Retraites-Orly et Rungis plongés dans le noir, la CGT Energie revendique Reuters • 21/01/2020 à 09:35









PARIS, 21 janvier (Reuters) - La CGT Energie a revendiqué une coupure de courant qui a affecté mardi matin le sud de la région parisienne, dont le marché de Rungis et l'aéroport d'Orly, dans le cadre du mouvement contre le projet gouvernemental de réforme des retraites. "Le poste source de Rungis coupé ce matin. Le MIN (marché d'intérêt national) et Orly dans le noir !" a annoncé la CGT Energie du Val-de-Marne sur sa page Facebook. Cette action visait à "marquer les esprits, avoir un impact sur l'économie et surtout se faire entendre", a déclaré à BFM TV Franck Jouanno, de la CGT Energie 94. Invité de la même chaîne, Julien Denormandie, le ministre chargé de la Ville et du Logement, a dénoncé une action "scandaleuse" et "irresponsable". La CGT Energie "dit que ce n'est pas la fin du monde", a-t-il poursuivi. "Mais vous imaginez le désagrément et parfois la mise en danger des personnes." "Il faut mettre fin à ces actions qui dégradent le climat du dialogue social." Le siège parisien de la CFDT avait été la cible lundi matin d'une action de militants de la CGT, qui ont coupé l'électricité dans les locaux. (Jean-Stéphane Brosse, édité par Sophie Louet)

