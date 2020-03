Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Retraites-La CGT appelle à une "grande journée de grève" mardi Reuters • 02/03/2020 à 11:35









PARIS, 2 mars (Reuters) - La CGT a appelé lundi à l'organisation d'une "grande journée de grève et de mobilisation" au surlendemain de la décision du gouvernement de recourir à l'article 49-3 de la Constitution pour faire approuver son projet de réforme des retraites. Dans un communiqué, le syndicat dénonce une volonté de "couper court aux débats contradictoires à l'Assemblée nationale" et de "profiter d'un problème sanitaire grave pour essayer de régler en catimini un conflit social majeur", évoquant l'épidémie de coronavirus. Si cet appel à la grève de la CGT et de l'intersyndicale opposée à la réforme des retraites est suivi d'effet, il coïncidera avec l'examen à l'Assemblée nationale de deux motions de censure, la première émanant du groupe Les Républicains et la seconde de l'opposition de gauche composée de La France insoumise, du Parti communiste et du Parti socialiste. Le recours au "49.3" était envisagé depuis plusieurs jours au regard de l'enlisement des débats à l'Assemblée nationale sur le projet de loi dont le huitième article, sur un total de 65, était examiné samedi après près de deux semaines de discussions hachées, week-ends compris. Depuis début décembre, la réforme a fait l'objet de nombreuses journées de grèves et de manifestations nationales, dont la dernière a eu lieu jeudi dernier. (Nicolas Delame, édité par Jean-Stéphane Brosse)

