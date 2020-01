Retraites-L'intersyndicale appelle à une manifestation massive samedi

PARIS, 10 janvier (Reuters) - L'intersyndicale mobilisée contre le projet gouvernemental de réforme des retraites a appelé à la tenue d'une journée de manifestation et de mobilisation massive samedi puis à une nouvelle journée interprofessionnelle de grèves le 14 janvier. La CGT-FO-Solidaires-FSU et les syndicats étudiants Fidl, Unef, MNL et UNL appellent "à faire du samedi 11 janvier une journée de manifestation et de mobilisation massive de toute la population, pour obtenir le retrait de ce projet et l'ouverture de véritables négociations sur l'emploi, les salaires, les cotisations et l'amélioration du droit à la retraite dans le cadre du système par répartition et solidaire et des régimes existants." Plus d'un mois après le début du mouvement social contre la réforme des retraites, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté jeudi en France pour redire leur opposition au projet et accentuer la pression sur l'exécutif, qui espère arracher un compromis sur les modalités du futur système. Au total, 452.000 personnes ont défilé dans le pays, selon le ministère de l'Intérieur, une mobilisation en recul par rapport au lancement de la contestation le 5 décembre. Dans un communiqué diffusé jeudi soir, l'intersyndicale note une mobilisation "exceptionnelle par son ampleur et son caractère" ce 9 janvier qui démontre selon elle "le rejet massif et croissant du projet" du gouvernement. (Caroline Pailliez et Jean Terzian)