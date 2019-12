Retraites des sénateurs : "Une survivance qui n'a aucun sens", estime Aurore Bergé

La porte-parole de La République en marche demande aux sénateurs d'adapter leur régime de retraites pour ne pas "s'exonérer" de l'effort demandé aux Français dans la réforme en cours.

La porte-parole de LREM Aurore Bergé à l'Assemblée nationale, le 15 octobre 2019. ( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

Face à la réforme contestée des retraites, les membres du gouvernement n'ont de cesse de défendre qu'il s'agissait d'une réforme de "justice" et "d'égalité". Le gouvernement a ainsi demandé au Sénat de basculer, à son tour, dans le régime universel par points. "L'universalité ça va aussi pour les ministres, les députés, les sénateurs et l'ensemble des élus, tout le monde sera dans le même régime" , avait lancé le Premier ministre Edouard Philippe sur TF1 le 11 décembre.

Aurore Bergé, porte-parole de La République en marche, a de son côté invité mardi 17 décembre les sénateurs à adapter leur régime de retraites. "Il y a aucune raison que le Sénat vote demain une réforme des retraites qui fera qu'à un moment, il y a certains Français qui feront des efforts dans cette réforme et que lui s'en exonère, personne ne peut le comprendre", a critiqué la députée des Yvelines sur Franceinfo.

"C'est toujours désagréable quand on a un régime plus favorable de l'abandonner, sauf que c'est une survivance qui n'a aucun sens aujourd'hui", a-t-elle insisté à l'adresse d'un Sénat à majorité Les Républicains. "On ne peut pas donner le sentiment, aujourd'hui, en 2019, que les députés et les sénateurs sont protégés et vivent différemment des Français, ça n'a pas de sens", a justifié la députée.

Depuis le 1er janvier 2018, le régime de retraite des députés est déjà modifié et aligné sur celui des fonctionnaires. Le régime de retraite des sénateurs sera adapté pour tenir compte de la réforme annoncée, dès que la loi sera promulguée, a fait savoir jeudi le président Gérard Larcher (LR) devant le Bureau du Sénat.

M. Larcher avait rappelé que le régime de retraite des sénateurs "est un régime autonome, qui ne reçoit aucune subvention spécifique", qui applique déjà "les mêmes paramètres que ceux applicables au régime général".

Le régime de retraite des sénateurs a été créé en 1905 et possède, comme celui des avocats, des "réserves". Aucune loi ne peut modifier ce régime, qui est régi par le seul bureau du Sénat.