Retour en Iran d'un professeur innocenté par la justice américaine

DUBAI, 2 juin (Reuters) - Le professeur iranien Sirous Asgari, innocenté l'an dernier d'accusations de vols de secrets industriels en violation des sanctions américaines contre l'Iran, est en route vers son pays, a déclaré mardi le ministre des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif. "(...) Le Dr Sirous Asgari est dans les airs sur un vol retour vers l'Iran. Félicitations à sa femme et à sa famille", écrit le chef de la diplomatie iranienne dans un message sur Intasgram. Mohammad Javad Zarif avait exhorté en mars Washington à libérer Sirous Asgari, estimant que ce dernier, emprisonné aux Etats-Unis avant d'être innocenté, faisait partie d'un groupe de scientifiques iraniens retenus en "otages" par les Etats-Unis. Ce professeur en sciences des matériaux, âgé de 59 ans, mis en examen en avril 2016, a été innocenté en novembre dernier par un juge fédéral de l'Ohio. Testé positif au coronavirus en avril, les autorités américaines avaient déclaré le mois dernier qu'il pourrait quitter les Etats-Unis dès qu'il aurait reçu une autorisation médicale de voyage. Sirous Asgari pourrait faire partie d'un rare échange de prisonniers entre les Etats-Unis et l'Iran, pays entre lesquels les tensions se sont accentuées depuis mai 2018 à la suite du retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien. Dans ce contexte, Michael White, un vétéran de la marine américaine détenu en Iran depuis 2018, pourrait ainsi effectuer son retour aux Etats-Unis. (Parisa Hafezi; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

