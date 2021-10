Retour des vents porteurs sur les bourses mondiales

(AOF) - Les marchés actions européens ont rebondi après la séance difficile de la veille grâce à des rachats à bon compte, des statistiques globalement rassurantes et la vigueur des valeurs bancaires et de l'énergie. Le CAC 40 a ainsi gagné 1,52% à 6 576,28 points, et l'Euro Stoxx 50 a progressé de 1,74% à 4 065,91 points. Wall Street bénéficie également d'une éclaircie: vers 17h30, le Dow Jones s'adjuge 1,38% et le Nasdaq, 1,56%.

La séance a bien débuté sur le Vieux Continent, les investisseurs revenant sur le marché après la correction d'hier. Les résultats définitifs des enquêtes d'activité de septembre auprès des directeurs d'achat en Europe n'ont pas entamé cette dynamique.

En effet, les chiffres sont plutôt bons. Certes, la croissance du secteur privé en zone euro a ralenti en septembre, mais reste à un niveau très élevé. L'indice PMI composite, qui regroupe les secteurs manufacturier et des services, a ainsi reculé à 56,2 le mois dernier contre 59 en août et une estimation "flash" de 56,1.

Aux Etats-Unis aussi la conjoncture rassure. Mieux : elle surprend favorablement. Contre toute attente, la croissance du secteur des services a accéléré en septembre. L'indice des directeurs d'achat (ISM) pour ce secteur est en effet ressorti à 61,9 après 61,7 en août. Il était attendu à 60.

Autre motif de satisfaction pour les investisseurs comme pour les accros aux réseaux sociaux, Facebook est parvenu hier soir à réparer la vaste panne qui a mis par terre de longues heures son site vedette mais aussi Instagram et WhatsApp. Résultat, le titre, qui avait chuté hier de 4,9%, rebondit de près de 2% cet après-midi, participant au rebond des valeurs technologiques.

Ces dernières, contrairement à hier, ne pâtissent pas des tensions persistantes sur les taux, le rendement du Bon du Trésor américain à 10 ans gagnant 4 points de base à 1,522%.

A la Bourse de Paris, la remontée des taux a fait le bonheur des valeurs financières. En hausse de 5,67%, Crédit Agricole a signé la meilleure performance du CAC 40 devant BNP Paribas (+4,62%) et Société Générale (+4,34%).

Total Energies a gagné 3% dans le sillage du pétrole. Le baril de Brent de la mer du Nord a bondi de 2,2% à 83,05 dollars pour atteindre un nouveau plus haut depuis la mi-octobre 2018 après la décision de l'Opep et ses partenaires de maintenir leur accord actuel d'une hausse de la production de 400 000 barils par jour.