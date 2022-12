Retour des préoccupations liées au resserrement monétaire sur les marchés

Les marchés boursiers baissaient jeudi, craignant à nouveau la sévérité de la banque centrale américaine après des données macroéconomiques américaines solides.

Les Bourses européennes ont terminé dans le rouge après un début de séance en hausse: Paris a perdu 0,95%, Francfort 1,30%, Milan 1,24% et Londres 0,37%.

Les indices de Wall Steet connaissaient de fortes baisses: vers 17H00 GMT, le Dow Jones reculait de 1,51%. Le S&P 500 (-2%) et le Nasdaq (-2,87%) réagissaient très mal aux résultats inférieurs aux attentes publiés par Micron.

La croissance du produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis au 3e trimestre a été révisée en hausse jeudi, et s'établit à 3,2% en rythme annualisé, ce qui a surpris les analystes. Ce chiffre avait déjà été révisé à la hausse une fois.

La consommation des ménages entre juillet et septembre a été plus élevée qu'initialement estimée, de même que les investissements fixes non résidentiels, précise le département du Commerce.

Mercredi il avait été annoncé que la confiance des consommateurs aux Etats-Unis avait rebondi plus qu'attendu par les analystes pour décembre, remontant à son plus haut niveau depuis plus de six mois.

"Malgré une hausse rapide des taux d'intérêt, l'économie est en croissance et, surtout, les ménages continuent de dépenser", souligne Rubeela Farooqi, cheffe économiste pour HFE.

"Cela alimente les inquiétudes quant au resserrement monétaire de la Fed" (banque centrale américaine), qui pourrait se poursuivre, explique Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Un indicateur d'inflation contenu dans le rapport du département du Commerce a aussi été révisé à la hausse, "cela confirme qu'il y a encore du travail à faire" en matière de lutte contre l'inflation, complète Charles De Riedmatten, gérant actions de Myria AM.

Dans la foulée de cette publication les taux d'intérêt des dettes des Etats montraient à la fois des signes de tension et des craintes de récession économique. Le rendement américain à deux ans valait 4,23% vers 16H55 GMT, contre 4,21% à la clôture de la veille mais le taux à dix ans était stable. Les taux souverains européens progressaient aussi, le taux de la dette allemande à dix s'établissant à 2,35%.

Les taux à court terme sont de plus en plus élevés par rapport aux taux à long terme: "la courbe des taux est complètement inversée et ça empire de semaine en semaine, c'est un indicateur précis et fiable d'une récession économique à venir", s'inquiète Charles De Riedmatten.

Micron plombe les semi-conducteurs

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs reculaient jeudi, après des résultats peu encourageants publiés par Micron, qui chutait de 4,65%.

Le groupe souffre d'un ralentissement de la demande de puces électroniques, en particulier pour les smartphones, et prévoit de réduire ses effectifs de 10% environ en 2023.

Nvidia perdait 8,16%, AMD 6,80%, Intel 4,90%.

En Europe, ASML a cédé 4,11%, Infineon 3,02% et STMicroelectronics 3,47%.

AMC mal reçu

La chaîne de salles de cinéma AMC dégringolait de 12,26% après avoir dévoilé une augmentation de capital de 110 millions de dollars entièrement souscrite par la société d'investissement Antara Capital. Cette dernière a également accepté de convertir en actions 100 millions de dollars de titres de dette AMC qu'elle détenait déjà.

L'opération va entraîner une dilution importante des actionnaires existants.

Du côté du pétrole et des devises

Les prix du pétrole étaient stables vers 16H55 GMT. Le baril de Brent de mer du Nord pour livraison en février cédait 0,23% à 82,01 dollars, tandis que le baril de WTI américain à même échéance gagnait 0,20% à 78,45 dollars.

Le marché des changes était peu animé. La livre se repliait face au dollar (-0,34% à 1,2040 dollar) et l'euro reculait aussi(-0,18% à 1,1373 euro).

L'euro perdait 0,16% à 1,0587 dollar.

Le bitcoin reculait, suivant la tendance du Nasdaq, de 0,81% à 16.650 dollars.

bur-jvi/kap/eb