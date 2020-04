Retour des investisseurs sur les obligations américaines de long terme

Les ETFs cherchant à répliquer les indices d'obligations gouvernementales US à maturité de 10 ans ont profité d'une bonne session de marché hier.

Les ETFs cherchant à répliquer les indices d'obligations gouvernementales US à maturité de 10 ans ont profité d'une session de marché intéressante hier avec une performance positive à +0,94% ainsi que $138,35M de nouvelles parts créées via le marché primaire. Cela met fin à plusieurs semaines de sorties massives, qui ont vu près d'1Mds sortir du segment sur les 30 derniers jours, et ce malgré le rallye de 15% qui a effacé les pertes enregistrées sur le premier trimestre. Les ETFs du segment sont désormais en progression de +12,68% depuis le début de l'année. 16 fonds répliquant 9 indices sont inclus dans le segment pour un total d'actifs sous gestion s'élevant à $17,2Mds.

