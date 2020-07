Retour de la croissance dans le secteur privé français en juin

(AOF) - Le secteur privé français a connu sa première hausse de l'activité depuis quatre mois en juin 2020, selon les données définitives du bureau d'études IHS Markit. Ainsi, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 51,7 contre une estimation préliminaire de 51,3 et après 32,1 en mai. De son côté, le PMI dans les services a atteint 50,7 en juin contre une estimation précédente de 50,3 et après 31,1 en mai.

" Les mesures successives de déconfinement introduites au mois de mai et au début du mois de juin ont permis aux entreprises françaises de consolider la reprise de leurs activités, comme en témoigne le retour à la croissance dans le secteur privé français en juin ", a commenté Eliot Kerr, économiste à IHS Markit.

" Si la hausse de l'activité globale a principalement reposé sur celle de la production manufacturière, l'activité a également progressé dans le secteur des services ", a-t-il ajouté.