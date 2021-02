Retour de l'inflation en 2021 : quelles opportunités ? (Meeschaert Gestion Privée)

(AOF) - C'est un événement, l'inflation devrait faire son retour en 2021. Portée disparue depuis des années malgré les taux négatifs et les rachats d'actifs massifs, c'est finalement la Covid-19 qui va réussir où les banquiers centraux ont échoué. Alors que des politiques monétaires ultra accommodantes n'ont pas permis de générer de l'inflation, le brutal coup d'arrêt de l'économie mondiale provoqué par le virus au printemps 2020 semble en passe de le faire.

Cette année, l'inflation va ainsi probablement s'approcher des 2 % en Europe et même dépasser nettement ce seuil pour quelques mois aux États-Unis.

" Cette séquence inflationniste de quelques mois qui se profile avec l'aval des banques centrales va permettre une repentification de la courbe des taux et offrir des opportunités sur les marchés financiers ", prévient Meeschaert Gestion Privée.

D'un côté, la poursuite de politiques monétaires très accommodantes maintiendra les taux courts à des niveaux bas. De l'autre, les anticipations d'inflation et de croissance économique alors que les gouvernements du monde entier multiplient les plans de relance devraient faire monter la partie longue de la courbe. Ce phénomène est d'ailleurs déjà observable, surtout aux États-Unis.

" Dans un tel scénario, les valeurs décotées (value) tendent à surperformer les entreprises de croissance (growth) ", note Meeschaert Gestion Privée. Les premières bénéficieront d'un effet rattrapage relativement plus puissant dans le rebond de l'économie par rapport aux secondes qui ont mieux traversé la crise économique et sanitaire.

Les banques pourraient notamment tirer leur épingle du jeu car, en plus d'être décotées, elles sont particulièrement sensibles aux mouvements des taux d'intérêt. En effet, elles se financent à court terme (via les dépôts ou sur les marchés) et prêtent à long terme aux ménages et aux entreprises. Avec une repentification de la courbe des taux, elles pourraient ainsi voir la pression que subissent leurs marges depuis de nombreuses années se relâcher pendant un certain temps.

" Sur le segment obligataire, pour se prémunir de la hausse des taux nominaux, il conviendra de réduire l'exposition aux titres souverains et à la duration ", indique Meeschaert Gestion Privée. En effet, ces derniers souffriront le plus dans les phases de hausses de taux.

Dans ce cadre, dans une poche obligataire, les titres qui progressent dans les phases de croissance de l'économie sont à privilégier (obligations d'entreprises, obligations indexées sur les taux longs et sur l'inflation...).

" A moyen terme, une remontée progressive des taux d'intérêts sera également une opportunité pour les marchés obligataires puisqu'elle permettra de retrouver des rendements plus attractifs ", conclut Meeschaert Gestion Privée.