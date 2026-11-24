Retour de Jensen Huang : Donald Trump pourrait avoir empoché jusqu'à 15 millions de dollars grâce au rebond de l'action Nvidia

L'annonce surprise lundi de la réintégration de Jensen Huang, en faveur de laquelle Donald Trump a ouvertement fait pression, a entraîné une flambée du titre qui a regagné plus de 30%.

Donald Trump et Jensen Huang à Washington, aux États-Unis, le 30 avril 2025. ( AFP / JIM WATSON )

Le retour de Jensen Huang à la tête de Nvidia sous la pression, notamment, de Donald Trump pourrait avoir rapporté jusqu'à 15 millions de dollars lundi 23 novembre aux avoirs du président américain en titres du géant de la tech, selon des calculs du Financial Times .

Le quotidien britannique des affaires appuie son estimation sur des données tirées des dernières déclarations financières du président milliardaire à l'autorité fédérale chargée de veiller au respect des règles d'éthique au sein de l'exécutif américain.

Selon la plus récente de ces déclarations, en date du 5 novembre, Donald Trump pouvait détenir jusqu'à 370.000 actions Nvidia au 30 septembre, souligne le FT .

ABC News , s'appuyant sur d'autres documents du même type, ne chiffre pas le nombre de ses titres mais affirme que leur valeur atteignait 12 millions de dollars au moins fin 2025. La chaîne américaine souligne aussi que plusieurs dizaines de transactions, à l'achat ou à la vente de titres Nvidia, ont été effectuées ces derniers mois sur son portefeuille, géré par des institutions financières tierces selon la Maison Blanche.

Flambée de 30% du titre

L'action Nvida cotait 228,38 dollars en clôture de Wall Street le 30 septembre. Elle a lourdement chuté ces dernières semaines dans la foulée du scandale mêlant adultère, espionnage et contournement des contrôles à l'export qui avait entraîné l'éviction de son PDG le 12 novembre.

L'annonce surprise lundi de la réintégration de Jensen Huang, en faveur de laquelle Donald Trump a ouvertement fait pression, a entraîné une flambée du titre qui a regagné plus de 30% et clôturé la journée à 165,05 dollars à Wall Street.

Les dernières déclarations financières accessibles détaillant les actifs boursiers du président américain ne vont pas au-delà de fin septembre et ne donnent pas de chiffres précis de transactions, uniquement de larges fourchettes.

Elles ne couvrent donc pas à ce stade les opérations éventuellement menées depuis. Le montant maximal des avoirs de Donald Trump a été évalué par le FT en partant du principe d'achats systématiques de la quantité la plus élevée d'une fourchette et, à l'inverse, de ventes de la quantité la plus faible.