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L'ESSENTIEL

Évincé, Jensen Huang a retrouvé la tête de Nvidia 11 jours plus tard, après une campagne que Donald Trump aurait pilotée.

Laisser en poste un dirigeant pris en faute favoriserait la récidive, le second épisode étant souvent plus grave que le premier.

L'affaire Nvidia pourrait créer un précédent, en montrant à d'autres dirigeants puissants comment échapper aux conséquences d'une inconduite.

Cette histoire vous dira peut-être quelque chose : le directeur général de l'une des plus grandes et des plus puissantes entreprises technologiques démissionne après des accusations d'inconduite sexuelle. Ce départ fait chuter le cours de l'action de plus de 10 %, effaçant des milliards de capitalisation boursière. Il braque aussi les projecteurs sur le conseil d'administration de l'entreprise, et sur la question de savoir s'il avait pris les bonnes décisions avant la crise.

Cela pourrait parfaitement décrire les turbulences que traverse Nvidia après l'éviction, le 12 novembre 2026, de son directeur général, Jensen Huang, qui, fait remarquable, a retrouvé son poste seulement 11 jours plus tard. Mais c'est en réalité ce qui s'est produit il y a plus de 15 ans chez Hewlett-Packard (HP), sous la direction de son directeur général, Mark Hurd.

Jensen Huang n'est que le dernier d'une longue série de directeurs généraux qui ont perdu leur poste pour une inconduite personnelle, même si, dans son cas, ce ne fut que temporaire. Et, comme chez HP, les regards se détournent de son comportement pour se porter sur son conseil, et sur les décisions qui ont conduit à son départ.

D'éminents dirigeants du secteur contestent la décision initiale du conseil de l'évincer. On compte parmi eux Peter Steinberger, d'OpenAI, Palmer Luckey, cofondateur de l'entreprise de défense Anduril Industries, Elon Musk, ainsi que les directeurs généraux Amjad Masad (Replit, plateforme de développement en ligne), Tim Sweeney (Epic Games, éditeur du jeu vidéo Fortnite) et Garry Tan (Y Combinator, incubateur de start-up), sans parler du président Donald Trump, qui, selon des informations de presse, a piloté la campagne visant à faire réintégrer Huang.

En tant que spécialiste du management qui a travaillé sur les manquements des entreprises, je pense que le conseil avait pris la bonne décision en le forçant à partir. Après avoir recensé des cas d'inconduite personnelle de directeurs généraux remontant à 1995, j'ai constaté à plusieurs reprises que, pour un conseil d'administration, ne rien faire est pire que d'agir.

L'inconduite personnelle d'un directeur général n'est pas simplement une affaire privée, ni un échec isolé de direction. Je pense qu'elle fait peser sur les administrateurs des risques d'image et de gouvernance, et qu'elle peut encourager de nouveaux manquements lorsqu'on n'y répond pas. Elle peut aussi signaler des problèmes plus profonds au sein de l'organisation.

Mais il reste difficile pour les conseils d'agir, surtout lorsque le directeur général est aussi le fondateur de l'entreprise et un pilier de sa réussite. C'est vraisemblablement pour cette raison que le conseil a choisi de réintégrer Jensen Huang. Et c'est pourquoi son retour crée un précédent désastreux.

Les coûts de l'inconduite

Au fil des ans, un changement important s'est produit : les conseils deviennent plus sensibles aux questions d'inconduite, sous l'effet d'un examen plus attentif des médias et du public. Ils prennent aussi davantage conscience des conséquences qu'ont, pour leur propre poste, les performances du conseil et son implication dans l'inconduite. De fait, les administrateurs d'entreprises dont le directeur général est impliqué dans une inconduite personnelle quittent leur poste nettement plus souvent que d'ordinaire, soit parce qu'ils choisissent de quitter une situation compliquée, soit parce qu'ils en sont écartés en raison de mauvais résultats, comme le montrent mes recherches.

L'un des exemples les plus connus est celui de Richard Schulze, fondateur de l'enseigne états-unienne d'électronique grand public Best Buy, qui a démissionné de la présidence du conseil en 2012, après qu'une enquête interne a révélé qu'il était au courant de la relation personnelle inappropriée de l'ancien directeur général, Brian Dunn, avec une salariée, et qu'il avait omis de la signaler.

Les administrateurs sont aussi pénalisés à titre personnel pour leur association aux manquements de leur entreprise. Ils peuvent perdre leur siège au conseil ou voir d'autres entreprises auxquelles ils sont liés en pâtir. Et s'ils occupent des fonctions de direction ailleurs, l'inconduite peut aussi se répercuter sur la réputation de ces entreprises.

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Autrement dit, les administrateurs ont des raisons fondées de s'inquiéter pour leur réputation, et pour la manière dont l'inconduite personnelle d'un directeur général peut la ternir.

Dans le cas de Nvidia, on s'interroge désormais sur la rigueur du contrôle exercé par le conseil, sur l'absence de plan de succession du directeur général, et sur le point de savoir si le conseil savait quoi que ce soit de ces liaisons. Ces questions se sont maintenant élargies à de possibles risques pour la sécurité nationale.

Autre enjeu : l'aléa moral (moral hazard), quand quelqu'un agit de façon imprudente parce qu'il sait que quelqu'un d'autre en supportera le coût si les choses tournent mal. Si l'on suppose que les administrateurs, à titre individuel, encourent bien des sanctions en cas d'inconduite personnelle du directeur général, ils doivent prendre en compte le risque d'encourager de nouveaux manquements en maintenant le directeur général en poste, ce qui entacherait encore davantage leur réputation.

Mes recherches ont montré que ce risque est élevé.

Lorsque des directeurs généraux sont pris en faute et que le conseil n'agit pas, cela peut créer un précédent propice à l'aléa moral, et cela encourage le directeur général à récidiver. De fait, lorsque des directeurs généraux commettent de façon répétée des fautes personnelles, le second épisode est souvent encore plus grave que le premier.

Prenons l'exemple de Doug Parker, ancien directeur général d'American Airlines, qui a fait l'objet de deux arrestations pour conduite en état d'ivresse rendues publiques. Le second incident, en 2007, a beaucoup plus retenu l'attention des médias, tout en attirant les critiques sur le conseil, accusé de n'avoir pas divulgué le premier incident, survenu en 1991.

Christopher Kubasik est un autre exemple de seconde chance qui a mal tourné. Il a récemment été évincé de son poste de directeur général de l'industriel de la défense L3Harris Technologies, plus de 14 ans après avoir été contraint de quitter le groupe aéronautique et de défense Lockheed Martin, à la suite d'allégations d'inconduite personnelle similaire, impliquant une relation inappropriée.

Dans le cas de Nvidia, Jensen Huang aurait, selon des informations de presse, menti aux responsables de l'entreprise sur la nature de ses relations intimes, et ce pendant plus d'un an. Du point de vue du conseil, s'il a menti à ce sujet, sur quoi d'autre a-t-il menti ? Et si le conseil lui passait l'éponge, sur quoi mentirait-il à l'avenir ?

En le réintégrant, le conseil a déclaré qu'il « était satisfait quant à la franchise de M. Huang et à sa capacité à diriger NVIDIA ».

Une question de culture

Des questions plus larges, et souvent inconfortables, sur la culture de l'entreprise sont également en jeu.

L'inconduite personnelle d'un directeur général peut être le symptôme d'un problème culturel plus vaste dans l'entreprise, comme le montrent mes recherches. Et elle est souvent associée à d'autres formes de manquements de l'entreprise, qui touchent le fonctionnement même d'une société. De fait, d'autres types de manquements de l'entreprise surviennent fréquemment à peu près à la même période que l'inconduite personnelle d'un dirigeant.

Prenons le mandat de Dov Charney à la tête de la marque de vêtements American Apparel. Sous sa direction, l'entreprise a été confrontée à d'importants problèmes comptables en 2009-2010, qui l'ont contrainte à soumettre à un nouvel audit les états financiers de plusieurs années. À la même période, Charney a fait l'objet de multiples allégations d'inconduite personnelle, notamment de harcèlement sexuel, d'agressions sexuelles, de propos racistes et de comportement abusif envers des salariés.

Il est dans l'intérêt des conseils de comprendre que l'inconduite personnelle peut révéler un problème organisationnel plus vaste, et, de ce fait, exposer le conseil à un examen plus poussé. Chez Nvidia, par exemple, l'attention se porte désormais sur la culture organisationnelle de l'entreprise, sur ses opérations financières et sur son rôle possible dans le contournement des sanctions états-uniennes relatives aux restrictions à l'importation de puces en Chine. Le conseil examine vraisemblablement l'ensemble du dossier, et pas seulement l'inconduite personnelle.

Dans les jours précédant le retour de Huang chez Nvidia, le débat public s'était largement concentré sur ce que l'entreprise pourrait perdre sans Jensen Huang à sa tête. Une question tout aussi importante, toutefois, est de savoir ce que l'entreprise et son conseil pourraient risquer en maintenant en poste un directeur général dont la conduite a soulevé de sérieuses questions sur le jugement, la confiance et le contrôle de l'organisation.

La décision de le réintégrer donne à penser que des pressions politiques peuvent s'immiscer dans les décisions d'embauche et de licenciement des entreprises en cas d'inconduite, et que les directeurs généraux puissants sont au-dessus des considérations habituelles qui, dans une entreprise, conduiraient à un renvoi. L'affaire Nvidia pourrait créer un précédent, d'autres directeurs généraux et d'autres conseils connaissant désormais la méthode pour échapper aux conséquences d'une inconduite.

Il est du devoir d'un conseil de protéger son organisation des dirigeants qui s'égarent, comme l'a souligné l'investisseur de légende Warren Buffett : « Ce n'est pas une malhonnêteté foncière qui amène les gens à prendre une autre direction. C'est la nature humaine. Il y a beaucoup de gens qui sont vraiment des gens décents, des gens intelligents. … Mais ils n'arrivent tout simplement pas à affronter la réalité. Et les conseils, d'ordinaire, ne les y poussent pas. »

Cet article a été mis à jour le 23 novembre 2026 pour tenir compte de la réintégration de Jensen Huang au poste de directeur général.

Auteur: Michael Nalick - Assistant Professor of Management, University of Denver

Cet article est issu du site The Conversation