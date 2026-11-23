Retour de Huang : Nvidia catapultée à Wall Street, le marché s'envole

Un opérateur à la Bourse de New York, le 4 août 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Propulsée par le retour surprise de Jensen Huang à la tête de Nvidia, l'action du géant américain des puces bondissait lundi à Wall Street, entraînant dans son sillage l'ensemble du marché après plusieurs séances de fortes turbulences.

Vers 16H15 GMT, le titre Nvidia bondissait de 33,73 % à 167,87 dollars, soit un gain spectaculaire d'environ 800 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Il effaçait toutes les pertes accusées depuis la démission de Jensen Huang, le 12 novembre, impliqué dans une affaire mêlant adultère, espionnage et contrebande.

Compte tenu du poids de Nvidia dans les indices, l'euphorie gagnait l'ensemble de la place new-yorkaise : l'indice Nasdaq - qui rassemble les valeurs technologiques - était catapulté de 6,96 %, l'indice élargi S&P 500 gagnait 5,12 % et le Dow Jones progressait de 3,25 %.

La réintégration de M. Huang est une volte-face inattendue du conseil d'administration, qui avait plusieurs fois indiqué ne pas envisager le retour de l'ex-dirigeant, notamment mardi en marge de la présentation des résultats.

Ce coup de théâtre intervient après des appels répétés de Donald Trump, proche de Jensen Huang, à replacer cette figure emblématique de la tech au sein de l'entreprise qu'il a cofondée.

"J'ai eu des échanges directs et indirects avec le conseil d'administration, et cette question me tenait vraiment à cœur", a déclaré le président américain lundi dans une interview à la chaîne économique américaine CNBC.

Nvidia s'étant imposée comme la figure de proue de la vague IA à Wall Street, "le retour de Jensen Huang redonne confiance aux investisseurs dans l'ensemble de l'écosystème de l'intelligence artificielle", résume Hendi Susanto, analyste de Gabelli Funds.

Le secteur des puces - indispensable à la construction de datacenters pour l'IA - était en fête, à l'image d'AMD (+7,37 %), Intel (+12,19 %), de TSMC (+15,70 %) ou Micron (+19,18 %).

Les géants de la tech américaine, qui investissent des milliards de dollars dans l'IA, tiraient aussi leur épingle du jeu, comme Meta (+5,89 %), Amazon (+4,31 %), Microsoft (+3,19 %) ou Alphabet (+6,40 %).

"Cette annonce agit comme un puissant moteur pour les valeurs technologiques, durement sanctionnées lors d'une forte correction de la semaine dernière", abondent les analystes de Briefing.com.

L'indice Nasdaq avait dévissé vendredi de 5,28 % en une seule séance.

À la question d'une éventuelle bulle de l'IA, Donald Trump a cherché à balayer les inquiétudes lundi sur CNBC, en déclarant que "l'un de nos meilleurs joueurs est de retour sur le terrain."

Avant même l'annonce du retour de M. Huang, les valeurs de l'IA avaient amorcé un rebond dans les échanges électroniques avant l'ouverture, portées par des rachats à bon compte.

Le mouvement haussier du jour "ne dissipe pas pour autant les multiples interrogations qui entourent encore le secteur de l'IA, entre enjeux de financement, tensions géopolitiques, doutes sur la viabilité du modèle", estime Hendi Susanto.

Les valeurs de l'IA souffrent depuis plusieurs semaines des doutes sur la rentabilité des investissements massifs du secteur et des craintes qu'un durcissement réglementaire ne pèse sur sa croissance.