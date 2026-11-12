Retour dans le vert pour Telefónica, avec un bénéfice net de 464 mds EUR sur neuf mois

( AFP / JAVIER SORIANO )

Le géant espagnol des télécommunications Telefónica, engagé dans un important virage stratégique destiné à accroître sa rentabilité, a annoncé jeudi avoir renoué avec les bénéfices entre janvier et septembre, à hauteur de 464 millions d'euros, après avoir essuyé des pertes en 2025.

C'est mieux que le plus d'un milliard d'euros de perte enregistrée sur la même période l'an passé, précise dans un communiqué le groupe qui a annoncé relever ses principaux objectifs financiers pour 2026.

Son chiffre d'affaires sur neuf mois s'est, quant à lui, établi à 24,8 milliards d'euros, soit une hausse de 2,8 % en rythme annuel, tiré notamment par ses activités en Espagne et au Brésil.

Dans ce contexte plus favorable, Telefónica est parvenue à réduire sa dette de 1,6 milliard d'euros entre janvier et septembre, soit sa "plus forte baisse sur les neuf premiers mois d'un exercice depuis 2021", pour la ramener à environ 25 milliards d'euros.

En 2025, le groupe avait été durement pénalisé par le coût d'un plan social prévoyant quelque 5.000 suppressions de postes, ainsi que par les charges liées à son désengagement progressif d'Amérique latine.

L'opérateur basé à Madrid, sous la houlette de Marc Murtra, devenu son président en janvier 2025, ambitionne désormais de devenir un acteur majeur de la tech européenne.

Engagé dans un vaste virage stratégique visant à se recentrer sur ses quatre principaux marchés (Espagne, Brésil, Allemagne et Royaume-Uni), Telefónica, privatisé en 1997 mais toujours détenu à 10 % par l'État espagnol, table sur jusqu'à 2,8 milliards d'euros d'économies en 2028 et 3 milliards en 2030.

Depuis plusieurs mois, Telefónica poursuit son désengagement d'Amérique latine, autrefois l'un de ses marchés préférentiels, mais où il est confronté à une concurrence féroce et à des pertes de marchés.