Retour d'optimisme sur les marchés boursiers

Les marchés boursiers sont gagnés jeudi par l'optimisme affiché la veille par le président américain concernant un éventuel accord sur le plafond de la dette des Etats-Unis.

Les places européennes ont ouvert dans le vert: Paris gagnait 0,79%, Londres 0,54%, Francfort 1,01% et Milan 0,85% vers 07H20 GMT.

En Asie, les indices de la Bourse de Tokyo ont continué d'être soutenus par la faiblesse du yen et ont progressé de 1,60% pour le Nikkei et de 1,14% pour le Topix. La Bourse de Hong Kong gagnait 0,61% dans les derniers échanges et Shanghai a pris 0,40%.

Mercredi, Wall Street a conclu en nette hausse de plus de 1%.

Lors d'une intervention devant la presse à la Maison Blanche, le président Joe Biden s'est dit "confiant" mercredi dans l'obtention d'un accord sur le plafond de la dette assurant qu'un défaut de paiement des Etats-Unis sera évité.

Joe Biden a précisé que les responsables du Congrès avec qui il a eu une réunion mardi "étaient d'accord pour éviter un défaut de paiement" des Etats-Unis. Il a ajouté que les négociations portent "en fait sur les lignes du budget et non pas sur l'idée qu'il faut ou non rembourser nos dettes".

L'opposition républicaine -majoritaire à la Chambre des représentants et qui a une minorité de blocage au Sénat- refuse pour le moment d'accorder le relèvement de plafond demandé par l'administration Biden et réclame des coupes dans les dépenses sociales.

Mais le chef des républicains à la Chambre des représentants Kevin McCarthy s'est aussi déclaré mercredi "optimiste sur la capacité à travailler ensemble".

Sans accord, le risque de défaut de paiement des États-Unis pourrait se matérialiser dès le 1er juin.

"L'histoire nous apprend qu'il est plus probable qu'un accord soit conclu à la dernière minute, ce qui suggère qu'il y a encore de la marge pour quelques mauvaises nouvelles avant qu'un accord ne soit finalement conclu", prévient Rodrigo Catril, de National Australia Bank.

Par ailleurs, les données macroéconomiques de la semaine ont montré que "l'économie américaine résiste mieux qu'on ne l'espérait à des taux plus élevés" selon Michael Hewson, analyste de CMC Markets, soulignant que le marché obligataire montre des signes d'une crainte d'une nouvelle hausse des taux de la banque centrale américaine en juin.

Les taux d'intérêt souverains sur le marché obligataire progressaient vers 07H15 GMT. Celui de la dette allemande à 10 ans valait 2,38%, contre 2,33% à la clôture de la veille.

Poussée des semi-conducteurs

Le géant technologique américain Micron a annoncé jeudi un investissement de plusieurs milliards d'euros pour produire au Japon des puces électroniques de nouvelle génération, alors que Tokyo tente d'accroître ses capacités de production dans le secteur stratégique des semi-conducteurs.

De nombreuses valeurs japonaises de l'univers des semi-conducteurs ont bondi : Tokyo Electron a pris 5,45%, Advantest 7,99%, Renesas Electronics 5,03%, Lasertec 3,80%, Rorze 7,62% ou encore Rohm qui a avancé de 6,14%.

En Europe, ASML prenait 1,43% à Amsterdam, Infineon gagnait 1,64%% à Francfort et STMicroelectronics montait de 1,74% à Paris.

Royal Mail tombe dans le rouge

Le groupe postal britannique IDS, maison mère de Royal Mail, mal en point depuis des mois, a annoncé être tombé lourdement dans le rouge pour son exercice annuel décalé, plombé notamment par des grèves et une baisse du volume des colis. Son action chutait de 4,37% à Londres.

Du côté des devises et du pétrole

Les prix du pétrole évoluent proches de leurs niveaux de la veille vers 07H10 GMT. Le Brent de mer du Nord pour livraison en juillet cède 0,25% à 76,77 dollars et le WTI américain recule de 0,36% à 72,56 dollars.

L'euro restait affaibli face au dollar, qui profite de son statut de valeur refuge. La monnaie unique européenne perdait 0,11% à 1,0828 dollar.

Le bitcoin cédait 0,45% à 27.210 dollars.

