Retour au calme sur les places boursières

Après une semaine chahutée par les banques centrales, et qui s'est soldée par d'importantes pertes, les places boursières retrouvaient la quiétude lundi, même si elles restaient sous la pression de la hausse des taux.

Les places boursières européennes retrouvaient des couleurs après des chutes de plus de 3% pour Paris et Francfort la semaine passée. Vers 14H50 GMT, Paris prenait 0,33%, Londres 0,53%, Francfort 0,32% et Milan 0,36%.

Wall Street était en légère baisse dans les premiers échanges: le Dow Jones reculait de 0,06%, le S&p 500 de 0,34% et le Nasdaq de 0,67%.

"Les marchés sont sortis de leur rêve" la semaine dernière, où la forte baisse des cours a mis un terme à deux mois en hausse, relève Catherine Huguel, directrice de la gestion chez Hugau.

La détermination affichée par les principales banques centrales à lutter contre l'inflation, et ainsi à ralentir l'économie, a renforcé les craintes de récession des investisseurs. Les hausses de taux pour la Réserve fédérale américaine comme la Banque centrale européenne devraient être plus élevées que celles attendues jusqu'ici par les investisseurs, ont affirmé de nouveau les dirigeants des institutions.

La poursuite de la hausse des taux d'intérêt "implique des perspectives moroses pour les actions et les obligations", a commenté Neil Wilson, analyste de Finalto et Markets.com. "Alors que la stagflation s'éternise, nous nous dirigeons vers une véritable baisse des bénéfices", prévient-il.

En Europe, le moral des investisseurs était légèrement soutenu par celui des entrepreneurs allemands, qui a poursuivi sa remontée en décembre, selon le baromètre IFO.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt des dettes des pays européens progressaient encore nettement, après un bond dans la foulée du discours de la présidente de la BCE Christine Lagarde. Le taux allemand à 10 ans atteignait 2,20% et celui de l'Italie 4,38%.

Le taux souverain américain à 10 ans montait aussi nettement pour s'établir à 3,58%.

L'Argentine ne fait pas gagner Adidas

L'action de l'équipementier sportif Adidas, sponsor de l'équipe d'Argentine, perdait 0,17% à Francfort, malgré la victoire de l'équipe de Lionel Messi à la Coupe du monde de football, qui pourrait entraîner une hausse des ventes de maillots à, désormais, trois étoiles.

Pour Andreas Lipkow, analyste indépendant, l'inflation prime sur les résultats sportifs. "Les producteurs comme Adidas, Nike, Puma et Asics sont particulièrement touchés par la réticence (des consommateurs) à acheter des articles de sport" et la victoire de l'Argentine n'a "pas d'influence significative à l'échelle du groupe" Adidas, a-t-il dit à l'AFP.

Les utilisateurs de Twitter veulent révoquer Musk

Une majorité de participants à un sondage lancé par Elon Musk sur Twitter a voté lundi pour que l'entrepreneur abandonne la direction du réseau social. Le cours de l'entreprise Tesla, dirigé par Elon Musk mais dont certains actionnaires s'inquiétaient de le voir trop investi dans le réseau social, progressait de 0,50% vers 14H40 GMT.

Uniper bientôt nationalisé

Les actionnaires du géant gazier Uniper, réunis en Assemblée générale extraordinaire, doivent approuver lundi la nationalisation, par l'Etat allemand, du groupe, asphyxié par la fin des livraisons russes. L'action prenait 5,76%, mais reste en baisse de 92% sur l'année, et celle de sa maison-mère Fortum 7,36%.

Du côté des devises et du pétrole

Le dollar se tassait après avoir été dopé la semaine passée par l'aversion au risque des investisseurs. L'euro gagnait 0,16% à 1,0616 dollar.

Le yen reculait de 0,06% à 136,67 yens pour un dollar, à la veille de la réunion de la Banque du Japon (BoJ). Les cambistes espèrent un ajustement de la politique monétaire ultra-accommodante de l'institution au printemps prochain, après des informations parues dans la presse mais démenties par le porte-parole du gouvernement.

Les cours du pétrole progressaient vers 14H40 GMT. Le baril de WTI américain prenait 1,87% à 75,68 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord avançait de 1,39% à 80,14 dollars.

bur-fs/kd/abx