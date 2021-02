Retour au calme pour l'argent après "l'effet GameStop"

Lundi dernier, le cours de l'argent s'était ainsi envolé jusqu'à 30,35 dollars, soit son plus haut niveau depuis 2013. Les autorités du marché des matières premières aux Etats-Unis avaient alors dû intervenir afin de relever les exigences de dépôt de marge pour les transactions et ramener le calme sur un marché déjà très volatil.

(AOF) - Vendredi, le cours de l'once d'argent livrable en mars a terminé sur un gain de 2,12% à 26,79 dollars sur le marché du Commodities Exchange de New York, terminant ainsi la semaine sur un léger repli de 0,1%. La semaine avait pourtant débuté sur une flambée spéculative, dans la continuité de la semaine précédente. Une communauté d'investisseurs individuels organisée sur un forum du site Reddit avait lancé quelques jours auparavant une offensive sur le précieux métal, peu après s'en être pris à l'action du distributeur de jeux vidéo américain GameStop.

