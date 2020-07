Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Retour à la normale sur le marché boursier allemand après une panne Reuters • 01/07/2020 à 13:13









RETOUR À LA NORMALE SUR LE MARCHÉ BOURSIER ALLEMAND APRÈS UNE PANNE LONDRES (Reuters) - Les transactions sur les valeurs de l'indice Dax de la Bourse de Francfort et celles d'autres marchés européens ont repris en fin de matinée mercredi après pratiquement trois heures de panne de la plate-forme Xetra due à "un problème technique". Cette panne a aussi affecté les Bourses de Vienne, Ljubljana, Prague, Budapest, Zagreb, Malte et Sofia, des places qui ont en commun d'utiliser le système de transactions Xetra T7, a précisé Deutsche Börse, l'opérateur boursier allemand. Xetra avait déjà subi en avril un arrêt involontaire des transactions de plus de quatre heures, l'un des plus longs de son histoire. La cause de la panne de mercredi n'était pas connue dans l'immédiat et un porte-parole de Deutsche Börse s'est refusé à tout commentaire sur le sujet. En avril, le président du directoire du groupe, Theodor Weimer, avait assuré que le groupe avait pris ses précautions pour éviter une nouvelle panne. En mai, le marché actions cash allemand a généré un volume de transactions de 159,8 milliards d'euros. A 10h46 GMT, l'indice Dax perdait 0,91% tandis que l'action Deutsche Börse gagnait 0,16%. (Thyagaraju Adinarayan, avec Hans Seidenstuecker à Francfort, version française Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)

