Retour à la croissance pour Vente-unique.com

(AOF) - Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe, a retrouvé le chemin de la croissance après quatre trimestres consécutifs de décroissance, liés à la surconsommation en ligne des ménages européens durant les périodes de confinement. La société termine l'exercice sur un chiffre d'affaires annuel de 143,4 millions d'euros, en retrait de 12,3% sur 12 mois mais en progression de 20,7% sur 2 ans.

En France, l'activité, qui représente 53% du chiffre d'affaires annuel, est revenue proche de son niveau de 2021 (-0,9%) sur les 3 derniers mois de l'année, après un repli de 17,4% sur les 9 premiers mois.

Les revenus du groupe ont augmenté de 5,1% au quatrième trimestre à 35,99 millions d'euros.

Toutes les régions affichent une nette amélioration de tendance au quatrième trimestre par rapport au reste de l'exercice, démontrant l'attractivité de l'offre (richesse, disponibilité, juste-prix) dans un contexte où la résurgence de l'inflation et le conflit en Ukraine pèsent sur le moral et la capacité de consommation des ménages.

À ce jour, plus de 100 000 nouvelles références émanant de 80 vendeurs minutieusement sélectionnés viennent enrichir l'expérience client en France, avant un déploiement progressif à l'international.

Dans ce cadre, Vente-unique.com a intégré, au 1er octobre 2022, les actifs de Distri Service, société opérant la plateforme logistique d'Amblainville. Cette opération, qui renforce l'autonomie opérationnelle de Vente-unique.com, permettra de fournir une prestation complète, comprenant la logistique, aux clients de sa place de marché.

AOF - EN SAVOIR PLUS

De grandes préoccupations

D'après la Fédération du commerce spécialisé, Procos, l'activité de janvier à mai est très sensiblement en retrait par rapport à la même période en 2019, à - 8,8%. La fréquentation des magasins en mai 2022 reste inférieure à celle de mai 2019 mais le recul est limité à 6,5%, soit beaucoup mieux qu'en avril (- 19,6% par rapport à avril 2019). Dans un contexte très incertain, plusieurs éléments pèsent sur la rentabilité des entreprises, notamment l'accroissement du coût de l'électricité et l'indexation des loyers, même si la composition de l'ILC (indice des loyers commerciaux) a été modifiée. Précédemment il était composé à 50 % d'inflation, à 25 % d'indice du coût de la construction et à 25 % d'évolution du chiffre d'affaires du commerce de détail. Désormais il ne tiendra compte que de l'inflation et du coût de la construction car la formule précédente intégrait les ventes réalisées par les 'pure players' du Net, ce qui faisait progresser les loyers des magasins physiques.