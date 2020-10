Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Retour à la croissance du marché automobile européen - ACEA Reuters • 16/10/2020 à 08:00









PARIS, 16 octobre (Reuters) - Le marché automobile européen a renoué avec la croissance en septembre, enregistrant sa première hausse depuis le début de l'année, mais il accuse encore une chute de près de 30% sur les neuf premiers mois de 2020, montrent les chiffres publiés vendredi par l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA). Les immatriculations de voitures neuves ont augmenté de 1,1% le mois dernier par rapport à septembre 2019 dans les pays de l'Union européenne, au Royaume-Uni et dans les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (Islande, Norvège et Suisse), à 1.300.048 unités. Ce chiffre intègre toutefois des évolutions sensiblement différentes des principaux marchés, note l'ACEA, avec une progression de 8,4% en Allemagne et de 9,5% en Italie mais une baisse de 13,5% en Espagne et de 3% en France. Les chiffres détaillés par constructeur montrent entre autres une croissance de 9% des ventes du groupe Volkswagen VOWG_p.DE et de 9,7% pour celles des différentes marques de Renault RENA.PA , mais une baisse de 11,8% pour PSA PEUP.PA , plombé par une chute de 34,1% sur un an pour Opel. Sur janvier-septembre, le marché automobile européen accuse une baisse de 29,3% avec 8,567 millions de véhicules vendus, un chiffre inférieur de 3,55 millions à celui enregistré sur la même période l'an dernier. (Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.