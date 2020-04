Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Retour à la croissance de l'économie US au second semestre-Kaplan (Fed) Reuters • 09/04/2020 à 01:33









SAN FRANCISCO, 9 avril (Reuters) - L'économie américaine se dirige vers un retour à la croissance au second semestre après un net déclin ce trimestre, a déclaré mercredi le président de la Réserve fédérale de Dallas. Robert Kaplan a cependant dit craindre que les consommateurs restent prudents dans leurs achats une fois que la crise sanitaire aura pris fin et que l'économie américaine aura rouvert, citant des préoccupations en matière de santé mais aussi d'emploi et d'épargne. De la prudence des foyers américains dépendra la solidité du rebond de l'économie américaine, dont la croissance pourrait marquer un recul de 4% à 5% en rythme annuel, a-t-il poursuivi. "A cause du choc provoqué par tout cela (...), le comportement des consommateurs sera-t-il plus prudent ? Il ne s'agit pas simplement de préoccupations sanitaires (...) mais aussi d'insécurité financière et d'une potentielle insécurité de l'emploi qui pourraient les inciter à épargner davantage et dépenser moins", a dit Robert Kaplan à Reuters lors d'un entretien téléphonique. Il a indiqué s'attendre à ce que le taux de chômage dépasse le seuil des 10% avant de redescendre à 7% ou 8% d'ici la fin de l'année, puis de poursuivre sa baisse l'an prochain. La Réserve fédérale des Etats-Unis (Fed) a déployé une série de mesures inédites pour compenser les effets de l'épidémie de coronavirus et placer l'économie américaine dans une situation plus solide en vue de la fin de l'épidémie. (Ann Saphir; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.