Retour à la croissance au troisième trimestre 2026 et accélération attendue en fin d'année pour IT Link

L'entreprise de services du numérique spécialiste des systèmes connectés a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 20,1 millions d'euros au troisième trimestre 2026, en hausse de 1,3% sur un an, soutenu notamment par un jour de production supplémentaire ( 1,5 point). Le taux d'activité s'est amélioré pour atteindre 93%, en progression de 1,8 point par rapport au premier semestre 2026.

Sur les neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires retrouve son niveau de 2025 à 62 millions d'euros (-0,2% en publié, 0,1% à taux de change constants). Cette évolution reflète des dynamiques contrastées selon les zones et les métiers.

Accélération prévue au quatrième trimestre

La direction anticipe une accélération de la croissance du chiffre d'affaires, attendue supérieure à 4% au quatrième trimestre, ce qui devrait permettre de dégager une progression annuelle d'environ 1,5% par rapport à 2025. Tout en restant vigilant face aux incertitudes macroéconomiques et géopolitiques, IT Link vise un résultat opérationnel courant autour de 5% sur l'ensemble de l'exercice.