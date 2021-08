Retenue sur les marchés face au risque sanitaire

Les indices boursiers ont à nouveau fléchi en Europe mardi, hormis à Londres, et Wall Street est redescendue de ses sommets, la hausse du risque sanitaire incitant les investisseurs à prendre une partie des bénéfices accumulés cet été.

Réitérant son reflux entamé la veille, Paris a cédé 0,28%, Milan 0,85% et Madrid 0,68%. Après une ouverture dans le rouge, Francfort a repris du terrain pour finir à l'équilibre (-0,02%). Londres a fait figure de cas particulier (+0,38%), soutenue par des valeurs comme BHP et Just Eat.

A New York, la faiblesse des ventes au détail aux Etats-Unis en juillet a pesé sur la cote: le Dow Jones a lâché 0,93%, le S&P 500 a cédé 0,71% et le Nasdaq 0,93%.

"Les données chinoises publiées lundi ont remis les craintes liées au variant Delta et les restrictions qui l'accompagnent sur le devant de la scène pour les investisseurs", estime Timo Emden, analyste indépendant.

La Chine a enregistré un ralentissement de sa production industrielle et de sa consommation en juillet.

Le variant Delta jette aussi une ombre de plus en plus forte sur la reprise économique aux Etats-Unis, où les Américains ont consommé beaucoup moins que prévu en juillet. Leurs dépenses ont reculé de 1,1% par rapport par rapport à juin.

Selon des médias américains, Washington va annoncer son intention de lancer une campagne de rappel de vaccins anti-Covid pour les Américains ayant reçu leurs deux premières doses huit mois auparavant; elle pourrait commencer dès la mi-septembre.

Alors que les Etats-Unis sont confrontés à une poussée de l'épidémie, les experts craignent que l'efficacité des vaccins ne diminue avec le temps.

En plus de ces doutes économiques et sanitaires, la situation en Afghanistan, dont les talibans ont pris le contrôle, inquiète les investisseurs.

Sur le marché des taux souverains, les rendements américains et allemands reculaient légèrement.

Mercredi, la publication du compte-rendu des discussions de la Fed lors de sa dernière réunion monétaire de juillet, ne devrait pas apporter d'éléments nouveaux sur une prochaine réduction de son soutien monétaire qui se profile à l'horizon.

Les investisseurs attendent désormais la réunion des banquiers centraux à Jackson Hole fin août, considéré comme le rendez-vous majeur de l'été boursier, même si tous ne croient pas y obtenir non plus de révélations de la part de la Réserve fédérale américaine.

Deutsche Post acquiert Hillebrand

L'entreprise allemande de logistique va acquérir pour 1,5 milliard d'euros son compatriote Hillebrand, spécialisé dans le transport maritime de boissons. Le titre a gagné 1,42% à 58,51 euros.

BHP fusionne et décolle

Le géant minier anglo-australien BHP, coté à Londres, a gagné 3,4% à 2.358 pence après avoir annoncé la fusion de ses activités dans le pétrole et le gaz avec le groupe australien Woodside, afin de créer un poids lourd mondial du secteur. BHP a en outre enregistré des résultats en forte hausse pour l'exercice décalé achevé fin juin, ce qui lui permet de verser un dividende d'un montant record de 2 dollars par action.

Les valeurs bancaires affaiblies

Le recul des rendements des obligations d'Etat à 10 ans concernant les Etats-Unis et l'Allemagne a affaibli les titres bancaires.

A Paris, Société Générale a perdu 2,17% à 26,40 euros, BNP Paribas 1,84% à 52,86 euros et Crédit Agricole 1,94% à 11,95 euros.

A Londres, Lloyds a lâché 1,41% à 44,99 pence. A Francfort, Deutsche Bank a cédé 1,07% à 10,68 euros.

Baisse du pétrole, de l'euro et du bitcoin

Les prix du pétrole ont accusé leur quatrième séance de baisse consécutive, empêtrés dans une situation économique moins favorable à la demande de brut, notamment en Chine.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre s'est effrité de 0,69% à 69,03 dollars à Londres. A New York, le baril américain de WTI pour septembre a perdu 1,04% à 66,59 dollars.

Vers 20H30 GMT, l'euro cédait 0,58% à 1,1710 dollar.

Le bitcoin déclinait de 3,21% à 44.599 dollars.

