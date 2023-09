Retards de paiement: la situation se tend légèrement au 1er semestre (Altares)

(AOF) - Avec respectivement 12 et 13 jours de retard en moyenne au 1e semestre 2023, les entreprises françaises et européennes voient leur comportement de paiement se tendre légèrement sur un an. Le groupe Altares rapporte sur la base de son dernier bilan que si « en moyenne, en France comme en Europe, 1 entreprise sur 2 règle ses factures à l’heure », on constate une recrudescence des « gros retardataires » accusant « plus de 30 jours » de retard, une situation « particulièrement préoccupante chez les plus petites structures ».

" Au cours de ce premier semestre 2023, dans un contexte de ralentissement de l'activité conjugué à une inflation toujours forte et des taux d'intérêt plus élevés, l'étau s'est resserré sur les trésoreries et a contrarié les bonnes intentions observées en 2022 ", résume Thierry Millon, directeur des études d'Altares. " Les organisations retrouvent leurs anciennes habitudes, semblant ne pas pouvoir durablement s'écarter du référentiel des 12 jours en France et 13 jours en Europe en moyenne ".

En 2022, les PME françaises " renouaient avec leurs comportements d'avant crise Covid, passant sous les 12 jours " et au cours du 1er semestre 2023, les sociétés de 10 à 49 salariés " se maintiennent sous 11,5 jours. ", mais les entreprises de 50 à 200 salariés " voient leurs retards s'allonger de plus d'une journée sur un an " :12,4 jours au deuxième trimestre 2023 contre 11,2 au deuxième trimestre 2022. Les ETI et grandes entreprises de plus de 1000 salariés " ne confirment pas en 2023 l'amélioration engagée l'année précédente ". Réduits à 16,5 jours durant l'été 2022, les retards moyens avoisinent désormais 18 jours (17,7 au 2eme trimestre).

Les tensions s'accentuent dans les services aux entreprises, en particulier pour les agences de placement de main-d'œuvre ou travail temporaire qui remontent au-delà de 16 jours au cours du deuxième trimestre 2023. L'industrie et la construction présentent des comportements de paiement " stables " avec des retards respectivement sous 11 jours en moyenne pour le premier et voisins de 10 jours pour le second, mais tendance est au durcissement dans la construction cet été. L'immobilier, en revanche, " dérape fortement " : la promotion immobilière dépasse désormais les 26 jours de retard de paiement en moyenne, quand les agences immobilières, à 17,3 jours, accusent 3 jours de retard supplémentaires sur un an.