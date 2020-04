Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rétabli après avoir été contaminé par le coronavirus, le prince Charles rend hommage aux soignants Reuters • 01/04/2020 à 14:45









LONDRES, 1er avril (Reuters) - Le prince Charles, qui a été contaminé par le coronavirus, s'est remis et a rendu un hommage appuyé mercredi aux personnels soignants du Royaume-Uni en première ligne dans le combat contre l'épidémie. "Il est à l'évidence essentiel que ces personnes occupant des postes aussi cruciaux soient traités avec une considération particulière lorsqu'ils en terminent avec leurs tâches épuisantes et tentent de faire leurs courses par exemple, tout en ayant à composer avec leur angoisse constante au sujet de leurs propres familles et de leurs propres amis", dit-il dans un message vidéo diffusé mercredi. L'héritier du trône, qui est âgé de 71 ans, avait fait savoir le 25 mars dernier qu'il était porteur du SARS-CoV-2 mais qu'il ne présentait que des symptômes légers. Ses médecins l'ont autorisé lundi à mettre fin à son isolement, et ses services ont précisé qu'il était en bonne santé. Charles confirme dans son message s'être remis et précise qu'il va continuer à respecter les mesures de confinement. Son épouse, Camilla, dont les tests sont négatifs, reste pour sa part à l'isolement jusqu'à la fin de la semaine par mesure de précaution. "Comme nous l'apprenons tous ces jours-ci, c'est une expérience étrange, frustrante et souvent bouleversante de vivre quand la présence de sa famille et de ses amis n'est plus possible et quand les structures normales de la vie disparaissent", ajoute-t-il dans son message. (Michael Holden version française Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.