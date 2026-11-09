RÉSUMÉ-La raffinerie de Delek à Big Spring, au Texas, signale un dysfonctionnement d'un équipement à l'unité FCC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Delek DK.N :
* SIGNALE UN DYSFONCTIONNEMENT D'ÉQUIPEMENT AU SEIN DE L'UNITÉ FCC LE 6 NOVEMBRE À LA RAFFINERIE DE BIG SPRING, AU TEXAS
* INFORME QUE L'EXPLOITATION DE L'UNITÉ FCC A ÉTÉ ADAPTÉE AFIN DE RÉDUIRE AU MINIMUM LES ÉMISSIONS DE CO ET DE SO₂
CAPACITÉ DE LA RAFFINERIE: 73.000 BARILS PAR JOUR
SOURCE: DOCUMENT DÉPOSÉ AUPRÈS DE LA COMMISSION DU TEXAS SUR LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer