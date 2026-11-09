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RÉSUMÉ-La raffinerie de Delek à Big Spring, au Texas, signale un dysfonctionnement d'un équipement à l'unité FCC
information fournie par Reuters 09/11/2026 à 02:49

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Delek DK.N :

* SIGNALE UN DYSFONCTIONNEMENT D'ÉQUIPEMENT AU SEIN DE L'UNITÉ FCC LE 6 NOVEMBRE À LA RAFFINERIE DE BIG SPRING, AU TEXAS

* INFORME QUE L'EXPLOITATION DE L'UNITÉ FCC A ÉTÉ ADAPTÉE AFIN DE RÉDUIRE AU MINIMUM LES ÉMISSIONS DE CO ET DE SO₂

CAPACITÉ DE LA RAFFINERIE: 73.000 BARILS PAR JOUR

SOURCE: DOCUMENT DÉPOSÉ AUPRÈS DE LA COMMISSION DU TEXAS SUR LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT

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