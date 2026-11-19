HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES, INC. ET HAWI RENEWABLE DEVELOPMENT, LLC:
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ANNONCENT L'ACHÈVEMENT DU PROJET DE MODERNISATION ET DE REMISE À NIVEAU DU PARC ÉOLIEN DE NORTH KOHALA, SUR L'ÎLE D'HAWAÏ
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PRÉCISE QUE CES AMÉLIORATIONS PERMETTRONT DE PROLONGER LA DURÉE DE VIE DE L'INSTALLATION ET DE CONTINUER À ALIMENTER LE RÉSEAU EN ÉNERGIE RENOUVELABLE À HAUTEUR DE JUSQU'À 10,56 MÉGAWATTS
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HAWAIIAN ELECTRIC ACHÈTE DE L’ÉLECTRICITÉ À HRD DANS LE CADRE D’UN CONTRAT MODIFIÉ D’UNE DURÉE DE 20 ANS, APPROUVÉ PAR LA COMMISSION DES SERVICES PUBLICS EN 2023
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